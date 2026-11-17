'సవ్యసాచి' నిద్యాన : 2 చేతులతో హోంవర్క్ - 5 ఏళ్లకే రికార్డుల్లోకెక్కిన చిన్నారి
Two Handed Writing Girl Adilabad : ఎడమచేతి వాటంగల ఓ ఐదేళ్ల బాలిక కుడిచేత్తోనూ అవలీలగా రాయగలుగుతోంది. రెండు చేతులతో రాస్తూ ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకుంది.
Published : November 17, 2026 at 12:19 PM IST
సవ్యసాచి, రెండు చేతులతో బాణాలు సంధించే సామర్థ్యం ఉన్నందున అర్జునుడికి ఈ పేరు వచ్చింది. అయితే నిర్మల్ గ్రామీణ మండలం, వెంగవాపేట గ్రామానికి చెందిన నాలం గౌతమి-శ్రవణ్ కుమార్ దంపతుల కుమార్తె నాలం నిద్యాన ఇదే తరహాలో రెండు చేతులనూ వినియోగిస్తూ అందరి దృష్టనీ ఆకర్షిస్తోంది.
సునాయాసంగా రెండు చేతులతో
సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరూ కుడి చేతితో రాయడం చూస్తుంటాం. ఎడమచేతితో రాయడమూ అరుదుగా చూస్తాం. అయితే రెండు చేతులనూ సమంగా ఉపయోగిస్తూ రాయడం అత్యంత అరుదే కదా. ఈ తరహాలోనే ఓ ఐదేళ్ల బాలిక రెండు చేతులతో సునాయాసంగా రాస్తుంది. తన నైపుణ్యంతో నలుగురిలో ఈమె ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది.
నిర్మల్ గ్రామీణ మండలం వెంగవాపేట గ్రామానికి చెందిన ఈ చిన్నారి ప్రస్తుతం యూకేజీ చదువుతోంది. ఆమె తండ్రి వృత్తిరీత్యా సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి. ఆమె తల్లి గతంలో దివ్యాంగులకు పాఠాలు చెప్పే ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేసే వారు. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఆమె తన వృత్తిని వదిలి గృహిణిగా ఇంట్లో వారి యోగక్షేమాలు చూసుకుంటున్నారు.
హోంవర్క్ కూడా రెండు చేతులతోనే
సాధారణంగా ఈ బాలికది ఎడమ చేతి వాటం. ఆమె రాయడం, ఇతర పనులు చేయడానికి ఎడమ చేతినే వినియోగించేది. అయితే ఎల్కేజీలో ఉన్నప్పుడు ఆమె కుడి చేత్తోనూ రాయడం మొదలుపెట్టింది. ఇది గమనించిన కుటుంబసభ్యులు ఆమెను ప్రోత్సహించారు. దీంతో ఆమె రెండు చేతులతో రాయడం ప్రారంభించింది. పాఠశాలలో ఇచ్చిన హోంవర్క్ను కూడా ఆమె రెండు చేతులతోనే పూర్తి చేస్తుందని తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు.
ఆమె ఏ, బీ, సీ, డీలు చిన్నవి, పెద్దవి, తెలుగు అచ్చులు, హిందీ అచ్చులు, 1 నుంచి 10 వరకు అంకెలను రెండు చేతులతో సులభంగా, వేగంగా రాయగలుగుతుంది. కేవలం 10 నిమిషాల్లోనే ఆమె ఇదంతా పూర్తి చేయడం విశేషం.
రికార్డుల్లో చోటు
ఇంత చిన్న వయసులో అలాంటి నైపుణ్యం ప్రదర్శించడం తల్లిదండ్రులకు కొత్తగా అనిపించింది. దీంతో ఆమె తల్లిదండ్రులు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ను సంప్రదించారు. ఈ మేరకు ఆ బాలిక ప్రత్యేకతకు సంబంధించిన వీడియోను వారికి పంపారు. రాష్ట్రంలో ఇలాంటి ప్రత్యేకతను చూడటం ఇదే మొదటిసారి అని, అది కూడా 5 ఏళ్ల ఒక నెల వయసున్న బాలిక కావడం ప్రత్యేకమని నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. ఐబీఆర్ అచీవర్ పేరిట ఆమెను అభినందిస్తూ గత నెల ఆమె పేరును రికార్డుల్లో చేర్చారు. ఆమెకు ప్రశంసా పత్రం, పతకాన్ని బహూకరించారు.
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