పోలవరం జిల్లాలో విషాదం - గోదావరిలో చేపల వేటకు వెళ్లి ఐదుగురు మృతి
ఎటపాక మండలం గొల్లగూడెం వద్ద గోదావరిలో ఐదుగురు మృతి - మృతులు గొమ్ముకొత్తగూడెం గ్రామానికి చెందినవారిగా గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 2:00 PM IST
Gollagudem Tragedy Incident : పోలవరం జిల్లాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఎటపాక మండలం గొల్లగూడెం వద్ద గోదావరిలో ఐదుగురు వ్యక్తులు మృతి చెందారు.నదిలో చేపలు పట్టే క్రమంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. మృతులు గొమ్ముకొత్తగూడెం గ్రామానికి చెందినవారిగా గుర్తించారు. మృతుల్లో ముగ్గురు మహిళలు, ఇద్దరు పురుషులు ఉన్నారు. చేపలు పట్టే క్రమంలో గోదావరిలో లోతుగా ఉన్న ప్రాంతంలో దిగి గల్లంతై మృతి చెందారు. మృతులను ఊకె సుశీల (37), ఊకె లక్ష్మి (37), తుర్రం భారతి (40), భాసుబోయిన బాలరాజు (38), ఊకె రమేష్ (38)లుగా గుర్తించారు.