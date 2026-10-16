విహారయాత్రలో పెను విషాదం - గొల్లపల్లి జలాశయంలో మునిగి ఐదుగురు మహిళలు మృతి
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా గొల్లపల్లి జలాశయంలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. సరదాగా విహారయాత్రకు వెళ్లిన పెనుకొండకు చెందిన ఒకే కుటుంబంలోని ఐదుగురు మహిళలు మృతి చెందారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 4:39 PM IST
Gollapalli Reservoir Missing Women : సరదాగా గడుపుదామని వెళ్లిన ఆ విహారయాత్ర ఆ కుటుంబంలో తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది. సంతోషంగా కేరింతలు కొట్టిన ఆత్మీయులు కళ్లెదుటే నీటిపాలు కావడంతో బంధువులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. ప్రమాదవశాత్తూ జలాశయంలో ఐదుగురు మహిళలు గల్లంతై మృతి చెందిన ఘటన శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది.
పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పెనుకొండ పట్టణానికి చెందిన ఒక కుటుంబం ఉత్సాహంగా విహారయాత్రకు ప్లాన్ చేసుకుంది. అందరూ కలిసి గొల్లపల్లి జలాశయం సందర్శనకు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో జలాశయం వద్ద నీటిలో దిగిన ఐదుగురు మహిళలు ప్రమాదవశాత్తూ లోతులోకి వెళ్లి మృతి చెందారు. వెంటనే బంధువులు స్థానికుల సాయంతో పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. గజ ఈతగాళ్లు జలాశయం నుంచి మృతదేహాలు వెలికితీశారు. మృతులంతా పెనుకొండ వాసులుగా పోలీసులు నిర్ధారించారు.