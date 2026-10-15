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టీ , కాఫీలే కాదు - ఈ వెండింగ్​ మెషీన్​లలో వినూత్న ఉత్పత్తులు!

Unique Vending Machines in Hyderabad : నగరంలోకి సరికొత్త ఆటోమేటిక్​ వెండింగ్​ మెషీన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. బొమ్మల కార్ల నుంచి రోబోటిక్​ కాటన్​ క్యాండీ వరకు సరికొత్త అనుభూతిని అందిస్తున్నాయి.

Five unique vending machines
వెండింగ్​ మెషీన్​లో వినూత్న ప్రొడక్ట్స్​ విక్రయాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2026 at 1:51 PM IST

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Unique Vending Machines in Hyderabad : ఇదివరకు వెండింగ్ మెషీన్స్​ అనగానే కూల్​డ్రింక్స్​, చిప్స్​ లేదా బిస్కెట్లు ఆ మెషీన్​ నుంచి వస్తాయని తెలుసు. కానీ ప్రస్తుతం మారుతున్న డిజిటల్​ యుగంలో సరికొత్త ఆటోమేటిక్​ వెండింగ్​ మెషీన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. బొమ్మల కార్ల నుంచి రోబోటిక్​ కాటన్​ క్యాండీ వరకు సరికొత్త అనుభూతిని అందిస్తున్న 5 ప్రత్యేక వెండింగ్​ మెషీన్లు నగరంలో ఏర్పాటయ్యాయి.

వెండింగ్​ మిషీన్​లో హాట్​వీల్స్​ 2 మోడల్​ కార్లు

తాజాగా చిన్నపిల్లలకే కాకుండా కలెక్టబుల్స్​ సేకరించే పెద్దల కోసం 'హాట్​వీల్స్​ 2', 'మేజోరెట్'​ వంటి కంపెనీల 1:64 స్కేల్​ సూక్ష్మ డైకాస్ట్ మోడల్​ కార్లను ఇది అందిస్తుంది. నచ్చిన నమూనాను ఎంచుకొని, యూపీఐ ద్వారా పేమెంట్​ చేయగానే ప్యాక్​ చేసిన మోడల్​ కారు కిందకి వచ్చేస్తుంది. ఈ యంత్రాన్ని కోకాపేటలోని స్నాప్​ 224 వద్ద ఏర్పాటు చేశారు.

స్కిన్​కేర్ కోసం

చాలా మంది చర్మ సౌందర్య ఉత్పత్తుల కొనేటప్పుడు, ఏది మన చర్మానికి నప్పుతుందో తెలియక తికమకపడే కాలం చెల్లిపోయింది. హైటెక్​ బ్యూటీపాడ్​ ఏఐ సాంకేతికతతో చర్మాన్ని విశ్లేషిస్తుంది. సరిపోయే ఉత్పత్తులను స్క్రీన్​పై సూచించి, వాటిని అక్కడికక్కడే విక్రయిస్తుంది. ఈ వెండింగ్​ మెషిన్​ను శంషాబాద్​లో ఎయిర్​పోర్టు వద్ద ఏర్పాటు చేశారు.

కళ్లముందే ఫ్రేష్​ ఆరెంజ్​ జ్యూస్​

ఈ వెండింగ్​ మెషిన్​ ప్రిజర్వేటివ్స్​ లేదా ముందే ప్యాక్​ చేసిన జ్యూస్​ బాటిళ్లు కాకుండా డబ్బులు చెల్లించగానే యంత్రం లోపల ఉన్న తాజా నారింజ పండ్లను రోబోటిక్​ పద్ధతిలో కట్​ చేసి రసం తీసి గ్లాసులో అందిస్తుంది. ఈ మెషిన్​ను అమీర్​పేట మెట్రోస్టేషన్​లో అందుబాటులో ఉంచారు.

రోబోటిక్​ మ్యాజిక్​తో పీచు మిఠాయి

ఒక రోబోటిక్​ చెయ్యి పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టమైన పీచు మిఠాయిని మన ముందే వినూత్న ఆకారాల్లో, రంగుల్లో డిజైన్​ చేసి తయారు చేస్తుంది. ఆర్డర్​ ఇచ్చి ఆ రోబో చేసే మ్యాజిక్​ను డిస్​ప్లే స్క్రీన్​పై చూస్తూ ఆస్వాదించొచ్చు. పంజాగుట్ట నెక్ట్స్​ గల్లేరియా మాల్​లో ఈ యంత్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

సంజీవయ్య పార్కులో స్టోరీ టెల్లింగ్​ మిషీన్​

మిగతా యంత్రాల్లా ఇది వస్తువులను విక్రయించదు. జ్ఞానాన్ని, వినోదాన్ని పంచుతుంది. ఒక బటన్​ నొక్కడం ద్వారా చిన్న కథలు, పజిల్స్​, కల్పిత గాథలను పేపర్​ స్క్రిప్ట్​ ప్రింట్​ చేసి అందిస్తుంది. సాహిత్య ప్రియులను, పిల్లలను ఎంతగానో అలరిస్తోంది. సంజీవయ్య పార్కులోని డూ సైన్స్​ పరిసరాల్లో దీనిని సందర్శించొచ్చు.

వాషింగ్ మెషీన్ మీద నిందలు వేయకండి! - ఇలా చేస్తే దుస్తులు పాడైపోతాయ్!

TAGGED:

ORANGE JUICE VENDING MACHINE
COTTON CANDY VENDING MACHINE
VENDING MACHINE IN HYDERABAD
హైదరాబాద్​లో వెండింగ్​ మిషీన్లు
FIVE UNIQUE VENDING MACHINES

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