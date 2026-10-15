టీ , కాఫీలే కాదు - ఈ వెండింగ్ మెషీన్లలో వినూత్న ఉత్పత్తులు!
Unique Vending Machines in Hyderabad : నగరంలోకి సరికొత్త ఆటోమేటిక్ వెండింగ్ మెషీన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. బొమ్మల కార్ల నుంచి రోబోటిక్ కాటన్ క్యాండీ వరకు సరికొత్త అనుభూతిని అందిస్తున్నాయి.
Published : October 15, 2026 at 1:51 PM IST
Unique Vending Machines in Hyderabad : ఇదివరకు వెండింగ్ మెషీన్స్ అనగానే కూల్డ్రింక్స్, చిప్స్ లేదా బిస్కెట్లు ఆ మెషీన్ నుంచి వస్తాయని తెలుసు. కానీ ప్రస్తుతం మారుతున్న డిజిటల్ యుగంలో సరికొత్త ఆటోమేటిక్ వెండింగ్ మెషీన్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. బొమ్మల కార్ల నుంచి రోబోటిక్ కాటన్ క్యాండీ వరకు సరికొత్త అనుభూతిని అందిస్తున్న 5 ప్రత్యేక వెండింగ్ మెషీన్లు నగరంలో ఏర్పాటయ్యాయి.
వెండింగ్ మిషీన్లో హాట్వీల్స్ 2 మోడల్ కార్లు
తాజాగా చిన్నపిల్లలకే కాకుండా కలెక్టబుల్స్ సేకరించే పెద్దల కోసం 'హాట్వీల్స్ 2', 'మేజోరెట్' వంటి కంపెనీల 1:64 స్కేల్ సూక్ష్మ డైకాస్ట్ మోడల్ కార్లను ఇది అందిస్తుంది. నచ్చిన నమూనాను ఎంచుకొని, యూపీఐ ద్వారా పేమెంట్ చేయగానే ప్యాక్ చేసిన మోడల్ కారు కిందకి వచ్చేస్తుంది. ఈ యంత్రాన్ని కోకాపేటలోని స్నాప్ 224 వద్ద ఏర్పాటు చేశారు.
స్కిన్కేర్ కోసం
చాలా మంది చర్మ సౌందర్య ఉత్పత్తుల కొనేటప్పుడు, ఏది మన చర్మానికి నప్పుతుందో తెలియక తికమకపడే కాలం చెల్లిపోయింది. హైటెక్ బ్యూటీపాడ్ ఏఐ సాంకేతికతతో చర్మాన్ని విశ్లేషిస్తుంది. సరిపోయే ఉత్పత్తులను స్క్రీన్పై సూచించి, వాటిని అక్కడికక్కడే విక్రయిస్తుంది. ఈ వెండింగ్ మెషిన్ను శంషాబాద్లో ఎయిర్పోర్టు వద్ద ఏర్పాటు చేశారు.
కళ్లముందే ఫ్రేష్ ఆరెంజ్ జ్యూస్
ఈ వెండింగ్ మెషిన్ ప్రిజర్వేటివ్స్ లేదా ముందే ప్యాక్ చేసిన జ్యూస్ బాటిళ్లు కాకుండా డబ్బులు చెల్లించగానే యంత్రం లోపల ఉన్న తాజా నారింజ పండ్లను రోబోటిక్ పద్ధతిలో కట్ చేసి రసం తీసి గ్లాసులో అందిస్తుంది. ఈ మెషిన్ను అమీర్పేట మెట్రోస్టేషన్లో అందుబాటులో ఉంచారు.
రోబోటిక్ మ్యాజిక్తో పీచు మిఠాయి
ఒక రోబోటిక్ చెయ్యి పిల్లలకు ఎంతో ఇష్టమైన పీచు మిఠాయిని మన ముందే వినూత్న ఆకారాల్లో, రంగుల్లో డిజైన్ చేసి తయారు చేస్తుంది. ఆర్డర్ ఇచ్చి ఆ రోబో చేసే మ్యాజిక్ను డిస్ప్లే స్క్రీన్పై చూస్తూ ఆస్వాదించొచ్చు. పంజాగుట్ట నెక్ట్స్ గల్లేరియా మాల్లో ఈ యంత్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
సంజీవయ్య పార్కులో స్టోరీ టెల్లింగ్ మిషీన్
మిగతా యంత్రాల్లా ఇది వస్తువులను విక్రయించదు. జ్ఞానాన్ని, వినోదాన్ని పంచుతుంది. ఒక బటన్ నొక్కడం ద్వారా చిన్న కథలు, పజిల్స్, కల్పిత గాథలను పేపర్ స్క్రిప్ట్ ప్రింట్ చేసి అందిస్తుంది. సాహిత్య ప్రియులను, పిల్లలను ఎంతగానో అలరిస్తోంది. సంజీవయ్య పార్కులోని డూ సైన్స్ పరిసరాల్లో దీనిని సందర్శించొచ్చు.
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