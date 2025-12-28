స్కూల్కు రారు - అటెండెన్స్ మాత్రం ఫుల్ : అనధికారికంగా టీచర్ల గైర్హాజరు
ప్రతిరోజూ విధులకు అనధికారికంగా ఐదారు వేల మంది టీచర్ల గైర్హాజరు - ముఖ గుర్తింపు హాజరు అమల్లోకి వచ్చినా మారని తీరు - షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేస్తున్న సంబంధిత డీఈవోలు
Published : December 28, 2025 at 10:56 AM IST
Teachers Unauthorized Absence : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యాశాఖ ముఖ గుర్తింపు హాజరు విధానం (ఎఫ్ఆర్ఎస్) అమలు చేస్తున్నా, పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయుల గైర్హాజరు మాత్రం తగ్గడం లేదు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతిరోజూ సెలవు పెట్టకుండా, అనధికారికంగా గైర్హాజరవుతున్న ఉపాధ్యాయులు ఏకంగా వేలల్లో ఉండటం ఆశ్చర్యం కలిగిస్తోంది. సమగ్ర శిక్ష అధికారుల లెక్కల ప్రకారం సగటున ప్రతి రోజూ 5 నుంచి 6 వేల మంది వరకు ముఖ గుర్తింపు హాజరు నమోదు చేయడం లేదు. ఒక్కో రోజు ఆ సంఖ్య తొమ్మిది వేలకు మించుతుండటంతో ఉన్నతాధికారులు విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఉపాధ్యాయ వర్గాలు మాత్రం ఎఫ్ఆర్ఎస్ యాప్లో టెక్నికల్ సమస్యలు, అవగాహన లేమి కారణంగా గైర్హాజరు సంఖ్య అధికంగా కనిపిస్తోందని చెబుతున్నాయి.
అనేక ఐచ్ఛికాలు ఉన్నా :
- రాష్ట్రంలో ఆగస్టు నుంచి ఎఫ్ఆర్ఎస్ (ఫేస్ రెకగ్నిషన్ సిస్టమ్) వ్యవస్థ అమలవుతోంది. ఇందులో భాగంగా టీచర్లు పాఠశాల ప్రాంగణంలోకి వచ్చి మొబైల్ ఫోన్లోని ఎఫ్ఆర్ఎస్ యాప్లో హాజరు తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలి.
- ఒకవేళ ఇతర అధికార పనులపై హాజరుకాని పక్షంలో ఆన్ డ్యూటీ అని, డిప్యుటేషన్పై ఇతర పాఠశాలల్లో పని చేస్తుంటే డిప్యుటేషన్ అని, సెలవు పెట్టిన పక్షంలో సెలవు అని యాప్లో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. అసలు ఇలాంటివేమీ లేకుండానే వేల మంది గైర్హాజరవుతున్నారు.
- ఉన్నతాధికారులు డిసెంబర్ 22న ఎఫ్ఆర్ఎస్పై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఆ రోజు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 9,031 మంది అనధికారికంగా గైర్హాజరైన సమాచారాన్ని గుర్తించారు. ‘వారంతా ఎఫ్ఆర్ఎస్లో ఎలాంటి వివరాలు నమోదు చేయలేదు. ఎఫ్ఆర్ఎస్ ప్రారంభమై ఐదు నెలలవుతోంది. రెండు, మూడు నెలల పాటు సాంకేతిక సమస్యలు, అవగాహన లేమి వంటి కారణాలు ఉంటాయనే ఉద్దేశంతో ఈ విషయం గురించి ఎవరినీ ప్రశ్నించలేదు. దీన్ని ఆసరాగా తీసుకునే అనేక మంది విధులకు గైర్హాజరవుతున్నట్లు భావిస్తున్నాం’ అని విద్యాశాఖకు చెందిన కొంతమంది అధికారులు చెబుతున్నారు.
- దీనిపై ఉపాధ్యాయ వర్గాలు మాత్రం భిన్నమైన వాదనను వినిపిస్తున్నాయి. ‘ఎఫ్ఆర్ఎస్లో సాంకేతిక సమస్యలతో యాప్లో అటెండెన్స్ నమోదు కావడం లేదు. అందుకే వేలల్లో గైర్హాజరైనట్లు కనిపిస్తోంది. ఉదాహరణకు టీచర్లు స్కూల్ కాంప్లెక్స్ సమావేశాలకు వెళ్లిన సందర్భాల్లో తాము విధుల్లో ఉన్నామనే భావనతో ఎఫ్ఆర్ఎస్లో అటెండెన్స్ను నమోదు చేయడం లేదు’ అని గెజిటెడ్ హెచ్ఎంల సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాజ గంగారెడ్డి చెప్పారు.
ఒకే జిల్లాలో 1,250 మందికి షోకాజ్ నోటీసులు : కామారెడ్డి జిల్లాలో కలెక్టర్, డీఈవో (జిల్లా విద్యా అధికారి) ఉపాధ్యాయుల గైర్హాజరు అంశంపై దృష్టి సారించారు. జిల్లావ్యాప్తంగా అనధికారికంగా గైర్హాజరైన 1,250 మందికి ఒకేసారి షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు. ఎఫ్ఆర్ఎస్లో వివరాలేవీ నమోదు చేయడం లేదంటే అనధికారికంగా గైర్హాజరైనట్లే భావిస్తున్నామన్నారు. ఈ నెల 29 నుంచి ప్రతిరోజూ జిల్లాల వారీగా గైర్హాజరైన వారి జాబితా డీఈవోలకు పంపించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపారు. ఈ అంశాల గురించి విద్యాశాఖ ఉన్నతాధికారి ఒకరు చెప్పారు. ఆ జాబితా ప్రకారం డీఈవోలు టీచర్లకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేస్తారని తెలిపారు.
హాజరు కాకపోతే ఉద్యోగం ఊస్టింగే : వరుసగా నెలరోజుల పాటు అనుమతి లేకుండా విధులకు హాజరు కాకుంటే షోకాజ్ నోటీసు జారీ చేసి, విచారణ చేసి, ఉద్యోగం నుంచి శాశ్వతంగా తొలగిస్తున్నట్లు గెజిట్లో ప్రచురించాలని గతంలో జరిగిన సమీక్షలో విద్యాశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి డీఈవోలకు సూచించారు. వాస్తవానికి ఒక రోజు అనధికారికంగా పాఠశాలకు రాకున్నా చర్యలు తీసుకోవచ్చని, కాకపోతే అకస్మాత్తుగా అనారోగ్యం బారిన పడ్డానని, రోడ్డు ప్రమాదానికి గురయ్యానని ఇలా ఏదో ఒక సాకు చూపి కోర్టుల్లో కేసులు వేస్తారన్న అంశాలు ఇక్కడ ఉత్పన్నమయ్యాయి. దాంతో ప్రస్తుతానికైతే షోకాజ్ నోటీసులు ఇస్తున్నారు. గత రెండేళ్లలో సుమారు 50 మంది ప్రభుత్వ టీచర్లను ఉద్యోగం నుంచి శాశ్వతంగా తొలగించామని విద్యాశాఖ వర్గాలు తెలిపాయి. కొందరు కనీసం సెలవులను పొడిగించుకుంటామని ఏమాత్రం సమాచారం ఇవ్వడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇలా దీర్ఘకాలికంగా విధులకు హాజరు కానివారికి వెంటనే షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసి, ఉద్యోగం నుంచి తొలగించే చర్యలు చేపట్టే అవకాశాలూ ఉన్నాయి.
