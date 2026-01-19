శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నిధులతో 5,000 ఆలయాలు - ఇప్పటికే 463కి అనుమతులు
టీటీడీ శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నిధులతో ఏపీవ్యాప్తంగా 5,000 ఆలయాల నిర్మాణం - ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీల ఆవాస ప్రాంతాల్లో నిర్మాణం - ఒక్కో ఆలయానికి రూ.15-30 లక్షల కేటాయింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 9:01 AM IST
Five Thousand Temples Construction With Funds of TTD Srivani Trust: టీటీడీ శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నిధులతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5,000 ఆలయాల నిర్మాణానికి టీటీడీ శ్రీకారం చుట్టింది. ప్రధానంగా గ్రామాలు, పట్టణాల పరిధిలోని ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలు ఎక్కువగా నివసించే ప్రాంతాల్లో నిర్మాణాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తోంది.
ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో భక్తి, సంస్కృతిని పెంపొందించడం, భజనలు నిర్వహించేందుకు కూడా వీలు కల్పించే విధంగా ఈ ఆలయాలను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు 1,176 అర్జీలు రాగా దాదాపు 463 ఆలయాలను నిర్మించేందుకు పరిపాలన అనుమతులను ఇచ్చారు. మిగిలినవి ఇంకా పరిశీలన దశలో ఉన్నాయి.
స్థల లభ్యతకు తగిన నిధులు: ఆయా గ్రామాలు, కాలనీల్లో అందుబాటులో ఉన్నటువంటి స్థలానికి అనుగుణంగా ఆలయ నిర్మాణానికి నిధులను మంజూరు చేస్తున్నారు. ఉదాహరణకు 5 సెంట్ల స్థలం అయితే రూ.10 లక్షలు, 8 సెంట్లకు రూ.15 లక్షలు, 10 సెంట్లు, అంతకంటే ఎక్కువ స్థలమైతే రూ.20 లక్షలతో ఆలయాన్ని నిర్మించనున్నారు. ఆలయం చుట్టూ ప్రహరీ, గుడికి ఆర్నమెంటేషన్ ఉండేలా చూడాలనీ, ఇందుకు అవసరమైతే అదనంగా నిధులను సైతం వెచ్చించాలని సీఎం చంద్రబాబు అధికారులకు ఇటీవల ఆదేశించారు. దీంతో వీటి కోసం అదనంగా మరో రూ.5-10 లక్షల వరకు వెచ్చించనున్నారు. అంటే ఒక్కో ఆలయానికి కనీసం రూ.15 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.30 లక్షల వరకు ఖర్చు చేయనున్నారు.
గతంలో 2,000 ఆలయాలను మంజూరు చేశారు. ఒక్కో ఆలయానికి గరిష్ఠంగా రూ.10 లక్షల వరకే వెచ్చించారు. ఇందులో 1,400 పూర్తి కాగా, మరో 600 ఆలయాలు నిర్మాణ దశలోనే ఉన్నాయి. వీటి కంటే మరింత పెద్దగా ఇప్పుడు 5,000 ఆలయాలను నిర్మించనున్నారు. ఆలయానికి అవసరమైన స్థలాన్ని గ్రామంలోని ప్రైవేటు వ్యక్తులు దానంగానైనా ఇవ్వొచ్చు. పంచాయితీ స్థలంలో నిర్మించాలనుకుంటే తీర్మానం అవసరం ఉంటుంది. రెవెన్యూ స్థలమైతే ఆ శాఖ అధికారుల నుంచి ఎన్వోసీ తీసుకోవాల్సి అవసరం ఉంటుంది.
ఆలయాన్ని నిర్మించుకునేందుకు కాలనీ, గ్రామంలోని కమిటీగా ఏర్పడి ముందుకొస్తే, వారికే నిర్మాణ బాధ్యతలను అప్పగించనున్నారు. శిర్డీ సాయిబాబా ఆలయాలు మినహా, మరే ఇతర స్వామి, అమ్మవార్ల ఆలయాలు అయినా నిధులను మంజూరు చేస్తున్నారు. గ్రామ కమిటీ విగ్రహం సమకూర్చుకుంటే సరిపోతుంది. లేకపోతే విగ్రహానికి కూడా కలిపి నిధులను మంజూరు చేస్తున్నారు.
ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు
- ఎవరైనా సరే తమ గ్రామం, కాలనీల్లో ఆలయం కావాలని భావిస్తే వెంటనే దేవాదాయ, టీటీడీ అధికారులకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.
- సదరు మంత్రి, ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీల సిఫార్సు ద్వారా కూడా అర్జీలను పెట్టుకోవచ్చు.
- నేరుగా ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు https://endowmentsinfo.ap.gov.in/ttdbhajanamandirams వెబ్సైట్ ఉపయోగపడుతుంది.
- నియోజకవర్గానికి సగటున 25 ఆలయాలు నిర్మించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఇటువంటి పరిమితి లేకుండా ఇంకా ఎక్కువ ఆలయాలను మంజూరు చేయనుండటం విశేషం.
తిరుమల సమాచారం: తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటలు పడుతుంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 84,058 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారికి 22,512 మంది భక్తులు తలనీలాలను సమర్పించుకున్నారు. తిరుమలలో నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.21 కోట్లు.
గతంలో: శ్రీ వేంకటేశ్వర ఆలయ నిర్మాణ (శ్రీవాణి) ట్రస్ట్ నిధులతో ఐదు వేల ఆలయాలను నిర్మించడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన (టీటీడీ) ధర్మకర్తల మండలి తీసుకున్న నిర్ణయంతో గిరిజన తండాలు గోవింద నామస్మరణలతో మార్మోగనున్నాయి. టీటీడీ పర్యవేక్షణలో దేవాదాయశాఖ ద్వారా రూ.750 కోట్ల నిధులతో శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నిధులతో ఏపీలో 5,000 గోవిందుడి ఆలయాలను నిర్మించాలని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన ధర్మకర్తల మండలి సమావేశంలో తీర్మానం చేయడం గమనార్హం.
ప్రధానంగా గిరిజన ప్రాంతాల్లో మతమార్పిడులు అరికట్టడం, హిందూ ధర్మ పరిరక్షణ, వ్యాప్తి ముఖ్య లక్ష్యంగా సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ఆలయ నిర్మాణాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన పర్యవేక్షణలో దేవాదాయ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనులు చేసేందుకు నిధుల కొరత లేకుండా శ్రీవాణి ట్రస్ట్ నుంచి రూ.175 కోట్లను దేవాదాయ శాఖకు బదిలీ చేయాలని నిర్ణయించారు.
