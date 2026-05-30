మంత్రాలయంలో విషాదం - తుంగభద్ర నదిలో ఈతకు వెళ్లి ఐదుగురు గల్లంతు
మంత్రాలయం వద్ద తుంగభద్ర నదిలో ఈతకు వెళ్లిన ఐదుగురు గల్లంతు - నీటి లోతు ఎంత ఉందో అంచనా వేయలేకపోవడంతో ప్రమాదం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 30, 2026 at 7:53 PM IST
5 people Missing in Tungabhadra River : కర్నూలు జిల్లా మంత్రాలయంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. తుంగభద్ర నదిలో ఈతకు వెళ్లి ఐదుగురు గల్లంతయ్యారు. గల్లంతైన వారు ఉరవకొండకు చెందిన సంధ్య (22), హైదరాబాద్కు చెందిన యువన్ చంద్ర (5), సతీశ్ (35), మంత్రాలయానికి చెందిన రాఘవేంద్ర (25), ధను (23)గా గుర్తించారు. ఆదోనికి చెందిన అపర్ణ సురక్షితంగా బయటపడ్డారు.
వీరంతా బంధువుల ఇంట్లో సత్యనారాయణ వ్రతం కోసం వచ్చారు. అనంతరం ఈత కోసం నదిలోకి దిగి లోతు అంచనా వేయకపోవడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మత్స్యకారుల సహాయంతో గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు.