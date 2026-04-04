రాష్ట్రంలో మరో నేషనల్ హైవే విస్తరణ - 5 బైపాస్లు ఈ మార్గంలోనే!
రాజమహేంద్రవరం-అనకాపల్లి హైవేలో 5 బైపాస్లు - 6 వరుసలుగా విస్తరణకు రూ.10,230 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు - హైవే విస్తరణలో భాగంగా ఐదు చోట్ల బైపాస్లు బైపాస్లు నిర్మించేలా ప్రతిపాదన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 9:39 AM IST
Five Bypasses on the Rajamahendravaram to Anakapalli Highway : రాష్ట్రంలో మరో నేషనల్ హైవేను విస్తరించనున్నారు. పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ దృష్ట్యా రాజమహేంద్రవరం నుంచి అనకాపల్లి వరకు ఉన్న నాలుగు వరుసల జాతీయ రహదారిని ఆరు వరుసల రోడ్డుగా విస్తరించనున్నారు. ఈ విస్తరణ పనుల వల్ల ఈ మార్గం గుండా వెళ్లే ప్రయాణికులకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తగ్గనున్నాయి. ప్రయాణ సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది. పూర్తి సమాచారం ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
చెన్నై-కోల్ కత్తా 16వ నంబర్ జాతీయ రహదారిలో రాజమహేంద్రవరం నుంచి అనకాపల్లి వరకు ఉన్న నాలుగు లేన్ల రోడ్డును ఆరు లేన్లుగా విస్తరించేందుకు రూ.10,230 కోట్ల వ్యయం ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేశారు. ఈ మేరకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. వాటిని ఎన్హెచ్ఏఐ (జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ) ఉన్నతాధికారులకు పంపించారు.
రాజమహేంద్రవరం సమీపంలోని దివాన్ చెరువు నుంచి అనకాపల్లి వరకు 161 కిలో మీటర్ల మేర నాలుగు లేన్ల హైవేని ఆరు వరుసలుగా విస్తరించాలనే డిమాండ్ ఉంది. దీనికి కొంతకాలం కిందట ఎన్హెచ్ఏఐ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజాప్రతినిధులు జిల్లాల వారీగా జిల్లా స్థాయి అధికారులతో సమీక్షలు నిర్వహించారు. ఎలైన్మెంట్ పై అభిప్రాయాలను సైతం తీసుకున్నారు.
- జాతీయ రహదారి విస్తరణలో భాగంగా ఐదు ప్రాంతాల్లో 36.38 కిలోమీటర్ల మేర బైపాస్ రోడ్లు నిర్మించేలా ప్రతిపాదన సిద్ధం చేశారు.
- జగ్గంపేట వద్ద 10.70 కి.మీ, ఎర్రవరం వద్ద 3 కి.మీ., తుని వద్ద 11 కి.మీ., నక్కపల్లి వద్ద 3.30 కి.మీ., కశింకోట టూ అనకాపల్లి వద్ద 8.38 కి.మీ. మేర బైపాస్ రోడ్లు నిర్మించనున్నారు.
- హైవే ఆరు లేన్లగా విస్తరణ, ఐదు ప్రాంతాల్లో బైపాస్ రోడ్ల నిర్మాణానికి కలిపి 368 హెక్టార్ల భూసేకరణ చేయాల్సి ఉంటుందని నిర్ధారించారు. ఈ ప్రతిపాదనను కేంద్ర రవాణా, నేషనల్ హైవే మంత్రిత్వశాఖ (మోర్త్)లో ఎలైన్మెంట్ అప్రూవల్ కమిటీ ఆమోదం కోసం పంపారు. అక్కడ నిర్ణయం తీసుకుంటే, సాంకేతిక, ఆర్థిక అనుమతులు లభిస్తాయి.
- అనకాపల్లి టూ సబ్బవరం వయా ఆనందపురం మీదుగా నరసన్నపేట వరకు 152 కి.మీ. మేర ప్రస్తుతం 6 లైన్లగా హైవే ఉంది. రాజమహేంద్రవరం నుంచి అనకాపల్లి వరకు 161 కి.మీ. కూడా ఆరు వరుసలుగా విస్తరిస్తే ఈ మార్గంలో వాహనాలు మరింత వేగంగా తక్కువ సమయంలో వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
గ్రీన్ఫీల్డ్ హైవే పనులు మొదలు: మరో వైపు చెన్నై - కోల్ కత్తా జాతీయ రహదారితో పోర్టును అనుసంధానం చేయడంలో భాగంగా అన్నవరం-వాకలపూడి మధ్య చేపట్టిన గ్రీన్ ఫీల్డ్ రహదారి పనులు మొదలయ్యాయి. చెన్నై-కోల్ కతా జాతీయ రహదారిపై అన్నవరం నుంచి కాకినాడ సమీపంలోని వాకలపూడి లైట్ హౌస్ వరకు 40.62 కిలోమీటర్ల మేర నాలుగు లేన్లుగా ఈ రోడ్డుని విస్తరిస్తున్నారు. రూ.988 కోట్ల వ్యయం అంచనాతో ఈ పనులను పీఎస్కే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దక్కించుకుంది. ప్రాజెక్ట్కు అవసరమైన భూమిలో 3 హెక్టార్లు మినహా, మిగిలిన భూసేకరణ పూర్తి కావడంతో కాంట్రాక్ట్ సంస్థ పనులను ప్రారంభించింది. 2 ఏళ్లలో ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తికానుంది.
