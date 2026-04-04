రాష్ట్రంలో మరో నేషనల్ హైవే విస్తరణ - 5 బైపాస్​లు ఈ మార్గంలోనే!

రాజమహేంద్రవరం-అనకాపల్లి హైవేలో 5 బైపాస్‌లు - 6 వరుసలుగా విస్తరణకు రూ.10,230 కోట్లతో ప్రతిపాదనలు - హైవే విస్తరణలో భాగంగా ఐదు చోట్ల బైపాస్‌లు బైపాస్​లు నిర్మించేలా ప్రతిపాదన

Five Bypasses on the Rajamahendravaram to Anakapalli Highway
Five Bypasses on the Rajamahendravaram to Anakapalli Highway (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 9:39 AM IST

Five Bypasses on the Rajamahendravaram to Anakapalli Highway : రాష్ట్రంలో మరో నేషనల్ హైవేను విస్తరించనున్నారు. పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్​ దృష్ట్యా రాజమహేంద్రవరం నుంచి అనకాపల్లి వరకు ఉన్న నాలుగు వరుసల జాతీయ రహదారిని ఆరు వరుసల రోడ్డుగా విస్తరించనున్నారు. ఈ విస్తరణ పనుల వల్ల ఈ మార్గం గుండా వెళ్లే ప్రయాణికులకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తగ్గనున్నాయి. ప్రయాణ సమయం కూడా ఆదా అవుతుంది. పూర్తి సమాచారం ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

చెన్నై-కోల్​ కత్తా 16వ నంబర్​ జాతీయ రహదారిలో రాజమహేంద్రవరం నుంచి అనకాపల్లి వరకు ఉన్న నాలుగు లేన్ల రోడ్డును ఆరు లేన్లుగా విస్తరించేందుకు రూ.10,230 కోట్ల వ్యయం ఖర్చు అవుతుందని అంచనా వేశారు. ఈ మేరకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేశారు. వాటిని ఎన్​హెచ్​ఏఐ (జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ) ఉన్నతాధికారులకు పంపించారు.

రాజమహేంద్రవరం సమీపంలోని దివాన్ చెరువు నుంచి అనకాపల్లి వరకు 161 కిలో మీటర్ల మేర నాలుగు లేన్ల హైవేని ఆరు వరుసలుగా విస్తరించాలనే డిమాండ్ ఉంది. దీనికి కొంతకాలం కిందట ఎన్​హెచ్​ఏఐ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రజాప్రతినిధులు జిల్లాల వారీగా జిల్లా స్థాయి అధికారులతో సమీక్షలు నిర్వహించారు. ఎలైన్​మెంట్​ పై అభిప్రాయాలను సైతం తీసుకున్నారు.

  • జాతీయ రహదారి విస్తరణలో భాగంగా ఐదు ప్రాంతాల్లో 36.38 కిలోమీటర్ల మేర బైపాస్​ రోడ్లు నిర్మించేలా ప్రతిపాదన సిద్ధం చేశారు.
  • జగ్గంపేట వద్ద 10.70 కి.మీ, ఎర్రవరం వద్ద 3 కి.మీ., తుని వద్ద 11 కి.మీ., నక్కపల్లి వద్ద 3.30 కి.మీ., కశింకోట టూ అనకాపల్లి వద్ద 8.38 కి.మీ. మేర బైపాస్​ రోడ్లు నిర్మించనున్నారు.
  • హైవే ఆరు లేన్లగా విస్తరణ, ఐదు ప్రాంతాల్లో బైపాస్​ రోడ్ల నిర్మాణానికి కలిపి 368 హెక్టార్ల భూసేకరణ చేయాల్సి ఉంటుందని నిర్ధారించారు. ఈ ప్రతిపాదనను కేంద్ర రవాణా, నేషనల్ హైవే మంత్రిత్వశాఖ (మోర్త్​)లో ఎలైన్​మెంట్ అప్రూవల్ కమిటీ ఆమోదం కోసం పంపారు. అక్కడ నిర్ణయం తీసుకుంటే, సాంకేతిక, ఆర్థిక అనుమతులు లభిస్తాయి.
  • అనకాపల్లి టూ సబ్బవరం వయా ఆనందపురం మీదుగా నరసన్నపేట వరకు 152 కి.మీ. మేర ప్రస్తుతం 6 లైన్లగా హైవే ఉంది. రాజమహేంద్రవరం నుంచి అనకాపల్లి వరకు 161 కి.మీ. కూడా ఆరు వరుసలుగా విస్తరిస్తే ఈ మార్గంలో వాహనాలు మరింత వేగంగా తక్కువ సమయంలో వెళ్లే అవకాశం ఉంది.

గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ హైవే పనులు మొదలు: మరో వైపు చెన్నై - కోల్​ కత్తా జాతీయ రహదారితో పోర్టును అనుసంధానం చేయడంలో భాగంగా అన్నవరం-వాకలపూడి మధ్య చేపట్టిన గ్రీన్​ ఫీల్డ్​ రహదారి పనులు మొదలయ్యాయి. చెన్నై-కోల్ ​కతా జాతీయ రహదారిపై అన్నవరం నుంచి కాకినాడ సమీపంలోని వాకలపూడి లైట్ హౌస్ వరకు 40.62 కిలోమీటర్ల మేర నాలుగు లేన్లుగా ఈ రోడ్డుని విస్తరిస్తున్నారు. రూ.988 కోట్ల వ్యయం అంచనాతో ఈ పనులను పీఎస్​కే ఇన్​ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దక్కించుకుంది. ప్రాజెక్ట్​కు అవసరమైన భూమిలో 3 హెక్టార్లు మినహా, మిగిలిన భూసేకరణ పూర్తి కావడంతో కాంట్రాక్ట్​ సంస్థ పనులను ప్రారంభించింది. 2 ఏళ్లలో ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తికానుంది.

