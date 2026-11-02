'బహుశా ఇవే మా ఆఖరి మాటలు కావచ్చు' - రష్యా ఆర్మీలో విశాఖ యువకులు
Five Andhra Youths Trapped in Russian Military: నేపాల్ వ్యక్తి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని రష్యా సైన్యంలో చేర్చాడని ఏపీ యువకులు వాపోతున్నారు. ఇవే మా చివరి మాటలు కావొచ్చని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 4:44 PM IST
ఉపాధి కోసం విదేశాలకు వెళ్లిన విశాఖకు చెందిన ఐదుగురు యువకులు ఉక్రెయిన్-రష్యా యుద్ధ పరిణామాల మధ్య చిక్కుకుపోయారు. తమను సురక్షితంగా స్వదేశానికి తీసుకురావాలని బాధిత యువకులు, వారి కుటుంబసభ్యులు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను వేడుకుంటున్నారు. రెండు నెలల క్రితమే విశాఖకు చెందిన ముగ్గురు యువకులను రష్యా–ఉక్రెయిన్ యుద్ధ క్షేత్రానికి పంపినట్లు తెలుస్తోంది.
రెండు రోజుల్లో యుద్ధ క్షేత్రానికి: అప్పటి నుంచి వారి పరిస్థితి, ఆచూకీపై స్పష్టత లేకపోవడంతో కుటుంబసభ్యులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. తమ పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారో ఎలా ఉన్నారో తెలియక కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. మరోవైపు మిగిలిన ఇద్దరు యువకులను కూడా మరో రెండు రోజుల్లో యుద్ధ క్షేత్రానికి పంపే ప్రమాదం ఉందని సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో బాధితులు వీడియో సందేశాల ద్వారా తమను రక్షించాలని ప్రభుత్వాలకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
'ఉపాధి కోసం విశాఖ నుంచి ఐదుగురం రష్యా వచ్చాం. ఇక్కడ ఒక నేపాల్ వ్యక్తి కలిశాడు. ఉద్యోగం ఇప్పిస్తామని చెప్పారు. ఆర్మీలో ఫుడ్ ప్యాకింగ్ వర్క్ అని చెప్పి మమ్మల్ని రష్యా సైన్యంలో చేర్చారు. కొన్ని కాగితాల మీద మా సంతకాలు తీసుకున్నారు. ఈ రోజు మమ్మల్ని రష్యా - ఉక్రెయిన్ సరిహద్దులోకి పంపిస్తున్నారు. బహుశా ఇవే మా ఆఖరి మాటలు కావచ్చు. ఇకపై మేము ప్రాణాలతో ఉంటామో లేదో కూడా తెలియదు. దయచేసి ప్రధాని మోదీ వరకు మా వీడియో చేరేలా చూడండి. మాకు భారతదేశ పౌరసత్వమే కావాలి, రష్యా పౌరసత్వం వద్దు. అక్రమంగా మాతో సంతకాలు పెట్టించుకున్నారు. ఇండియన్ ఎంబసీ అధికారులు స్పందించి మా ప్రాణాల్ని కాపాడండి.' - బాధిత యువకులు
స్పందించిన మంత్రి లోకేశ్: విదేశాల్లో చిక్కుకుపోయి స్వదేశానికి తిరిగి రాలేక ఇబ్బందులు పడుతున్న భారతీయుల పరిస్థితిపై మంత్రి నారా లోకేశ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. బాధితులను సురక్షితంగా, వీలైనంత త్వరగా స్వదేశానికి తీసుకొచ్చేందుకు సంబంధిత అధికారులతో మాట్లాడి తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని తన కార్యాలయాన్ని ఆదేశించారు. విదేశాల్లో చిక్కుకున్న పౌరుల దీనస్థితి హృదయవిదారకంగా ఉందని లోకేశ్ వెల్లడించారు. వారి ఇబ్బందులను దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికార యంత్రాంగం వెంటనే స్పందించి, సురక్షితంగా స్వదేశానికి చేరుకునేలా అవసరమైన సహాయం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. బాధితులకు సంబంధించిన వీడియోను ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
Heartbreaking to see the plight of our citizens stranded abroad. @OfficeofNL, request your urgent intervention with the concerned authorities to assist them and ensure their safe and speedy return back home. https://t.co/BX2oAiSaCg— Lokesh Nara (@naralokesh) November 2, 2026
ఇరాన్లో చిక్కుకున్న ఉత్తరాంధ్ర యువకులు - ఆహారం, నీరు లేక నౌకలోనే నరకయాతన
బ్యాంకాక్లో చిక్కుకున్న తెలుగు విద్యార్థులు - సురక్షితంగా తీసుకువస్తామని మంత్రి లోకేశ్ హామీ