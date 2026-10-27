వరద నీటిలో చిక్కితే వేలు - లేకపోతే రూ.500 కూడా కష్టమే
గోదావరి వరద నీటిలో చిక్కి ఉంటే ఆ చేపకు అధిక ధర దక్కేది. వరద నీరు వెళ్లిపోయిన తరువాత తేటనీరులో విలస దొరకడంతో రూ.500కు మించి పలకడం లేదంటూ మత్స్యకారులు విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:09 AM IST
Fishermen Unhappy due to Lack of Good Prices for Godavari Fish : గోదావరి తీరాన మత్స్యకారులను నిరాశ నీడలు ముంచెత్తుతున్నాయి. నదీ గర్భంలో వరద ఉద్ధృతి తగ్గడం, నీరు తేటపడటంతో వేటకు వెళ్లే వారికి ఆశించిన మేర ప్రతిఫలం దక్కడం లేదు. 'వరద నీటిలో వలకు చిక్కి ఉంటే ఆ చేపకు బంగారం ధర దక్కేది. ఇప్పుడు తేటనీరులో దొరకడంతో దాని ఖరీదు రూ.500కు మించి పలకడం లేదు' అంటూ గోదావరి మత్స్యకారులు తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
సముద్ర గర్భంలో విలసలుగా పిలవబడే ఈ ప్రత్యేక అరుదైన చేపలు, వరద రోజుల్లో ఉద్ధృతికి ఎదురొచ్చి గోదావరి నీటిలోకి ప్రవేశిస్తాయి. అలా నదిలోకి చేరిన తర్వాతే ఇవి అత్యంత రుచికరమైన 'పులసలు'గా రూపాంతరం చెందుతాయి. వీటి విశిష్టమైన రుచి కారణంగా మార్కెట్లో వీటికి విపరీతమైన డిమాండ్ అంతేస్థాయిలో భారీ ధర పలుకుతుంది. అయితే గత 10 ఏళ్లుగా వరద ముంచెత్తుతున్న సమయంలో గోదావరి నదిలో ఈ పులసల లభ్యత గణనీయంగా పడిపోవడం మత్స్యకార కుటుంబాలను కోలుకోలేని దెబ్బ తీస్తోంది.
గత 10 రోజులుగా డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని పి. గన్నవరం దాని పరిసర ప్రాంతాల్లోని గోదావరి పాయల్లో మత్స్యకారుల వలలకు విలస చేపలు చిక్కుతున్నాయి. కానీ వరద తగ్గుముఖం పట్టడం వల్ల వాటి విశిష్టత తగ్గి కేవలం పరిమాణాన్ని బట్టి ఒక్కో చేపను రూ.500 లోపే కొనుగోలుదారులు బేరమాడుతున్నారు. వరద ఉద్ధృతిలో దొరికితే వేల రూపాయలు పలికే పులస ఇప్పుడు నీరు తేటబడటంతో కారుచౌకగా మారిపోయిందని మత్స్యకారులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. కాలం కలిసిరాక, శ్రమకు తగ్గ ఆదాయం లభించక గోదావరి నమ్ముకున్న జలపుత్రులు లబోదిబోమంటున్నారు.