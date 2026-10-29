అర్నబ్ ధాటికి ముక్కలైన బోట్లు, నాశనమైన వలలు - బతుకు తలకిందులైందని గంగపుత్రులు గగ్గోలు
Cyclone Arnab : అర్నబ్ తుపాను కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాల్లోని గంగపుత్రులను నిండా ముంచింది. ఎన్నో ఏళ్లు శ్రమ పడి కూడబెట్టుకున్న ఆస్తులు కళ్లముందే ధ్వంసమవడంతో గంగపుత్రులు కన్నీరు పెడుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:04 AM IST
Fishermen Suffer Severe Losses due to Cyclone Arnab : వేటకెళ్తేనే పూట గడిచేది! వల విసిరితేనే కడుపు నిండేది! సంద్రమెక్కితేనే సంసారం సాగేది కానీ ఇప్పుడు సముద్రంలోకి వెళ్దామంటే బోటు ముక్కలైపోయింది, వేటకెళ్దామంటే వల చిరిగిపోయింది! చేపలు పడదామంటే సామగ్రి నాశనమైపోయింది! ఒక్క రాత్రిలో కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాల్లోని మత్స్యకారుల జీవితాలను తలకిందులు చేసింది అర్నబ్ తుపాను. ఇప్పుడు కుటుంబాన్ని ఎలా పోషించుకోవాలి? పిల్లల్ని ఎలా చదివించాలి? అసలు ఎలా బతకాలి? అంటూ గంగపుత్రులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు.
అర్నబ్ తుపాను కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాల్లోని గంగపుత్రులను నిండా ముంచింది. వందలాది మత్స్యకారుల జీవితాలను చీకటి పాలు చేసింది. అలలతో విజృంభించి జీవనాధారమైన బోట్లను దారుణంగా ధ్వంసం చేసింది. రెక్కల కష్టంతో కొనుక్కున్న బోట్లను తునా తునకలు చేసింది. చేపల వేటే జీవనాధారంగా బతికే కుటుంబాలకు అర్నబ్ తుపాను తీరని శోకాన్ని మిగిల్చింది. బోట్లు ధ్వంసమై తీరప్రాంత గ్రామాలు దెబ్బతిని మత్స్యకారుల బతుకులు బజారున పడ్డాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా లక్షల విలువ చేసే బోట్లు ధ్వంసం కాగా నష్టం తమను కోలుకోలేని దెబ్బతీసింది. ఎన్నో ఏళ్లు శ్రమ పడి కూడబెట్టుకున్న ఆస్తులు కళ్లముందే ధ్వంసమవడంతో గంగపుత్రులు కన్నీరు పెడుతున్నారు. కుటుంబాన్ని ఎలా పోషించుకోవాలో తెలియట్లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మత్స్యకార గ్రామాలపైనా తీవ్ర ప్రభావం : తుపాను దెబ్బకు వేటకు వెళ్లలేక, ఆదాయం లేక, అప్పులు తీర్చే దారి కనిపించక మత్స్యకార కుటుంబాలు ఆందోళనలో కూరుకుపోయాయి. ఒకవైపు ఆస్తుల నష్టం మరోవైపు కుటుంబ పోషణ భారం వెరసి తీరప్రాంత మత్స్యకారుల బతుకులు దిక్కుతోచని స్థితికి చేరాయి. తుపాను ప్రభావం పడవలకే పరిమితం కాలేదు. తీరంలోని మత్స్యకార గ్రామాలపైనా తీవ్ర ప్రభావం చూపింది. ఇళ్లు, వేటకు అవసరమైన సామగ్రి, జీవనోపాధికి సంబంధించిన ఆస్తులు దెబ్బతినడంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
తమకు కావాల్సింది తాత్కాలిక పరామర్శ కాదని బతుకును నిలబెట్టే భరోసా కావాలని మత్స్యకారులు అంటున్నారు. లక్షల విలువైన బోట్లు విరగడంతో తమకు పరిహారం అందించాలని దెబ్బతిన్న వేట సామగ్రిని సమకూర్చుకోవడానికి ఆర్థిక సాయం చేయాలని వారు కోరుతున్నారు. తీరప్రాంత గ్రామాల్లో జరిగిన నష్టాన్ని సమగ్రంగా అంచనా వేసి అర్హులైన ప్రతి బాధిత కుటుంబాన్నీ ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. నష్టాన్ని అంచనా వేయడమే కాకుండా నష్టపోయిన ప్రతి మత్స్యకారుడికి అండగా ఉంటామని నేతలు హామీ ఉచ్చారు.
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