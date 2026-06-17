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సంద్రమా టైమొచ్చింది - ఇక వేట మొదలెడదామా

చేపల వేట నిషేధానికి సెలవు - వేటకు బయల్దేరుతున్న మత్స్యకారులు - దీంతో తీరప్రాంతాలు, చేపలరేవుల్లో నెలకొన్న సందడి - చేపల వేట నిషేధం సమయంలో మత్స్యకారులకు రూ.20 వేలు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం

Fishing Start Along Andhra Coast
Fishing Start Along Andhra Coast (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 3:42 PM IST

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Fishing Start Along Andhra Coast : మత్స్యకార కుటుంబాలు సముద్రంలో చేపల వేటపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నాయి. ఏపీ వ్యాప్తంగా 2 లక్షల మంది మత్స్యకారులు ఉన్నారు. సుమారు 6 లక్షల మంది ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా మత్స్య సంపదపైనే ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగానే సముద్రంలో ఏప్రిల్, మే, జూన్‌ నెలల్లో చేపలు, ఇతర మత్స్య సంపద వృద్ధికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో చేపలు గుడ్లు పెడతాయి. వాటికి మర, ఇంజిన్‌బోట్లు, స్టీమర్ల వల్ల ప్రమాదం జరగకుండా వేట విరామం అమల్లో ఉంటుంది.

సంద్రమా టైమొచ్చింది - ఇక వేట మొదలెడదామా (ETV Bharat)

ప్రతి ఏటా ఈ నిషేధాన్ని అమలు చేస్తుంటారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 15 నుంచి జూన్‌ 14 వరకు (61 రోజుల పాటు) ఇది కొనసాగింది. ఈ రెండు నెలల కాలంలో మత్స్యకారులు బోటు మరమ్మతులు, వలలు అల్లుకోవటం వంటి పనులు చేసుకుంటారు. తాజాగా వేట నిషేధ కాలం ముగియడంతో నిశ్శబ్దంగా మారిన సముద్రం తిరిగి సవ్వడి చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా కొందరు మత్స్యకారులు వలలు, పడవలు బాగు చేసుకుంటున్నారు.

Fish Hunting Start in AP : మరికొందరు చేపల వేటకు బయల్దేరుతున్నారు. ముందుగా సముద్రుడికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి వేట సవ్యంగా సాగాలని మొక్కుకుంటున్నారు. బోట్ల ఇంజిన్ల కూత, అలల సవ్వడులు వింటూ సాపాటు కోసం వేటకు వెళ్తున్నారు. దీంతో ఇప్పటివరకు బోసిపోయిన తీరప్రాంతాలు, చేపలరేవుల్లో సందడి నెలకొంది. చేపల వేటకు చిన్న మర పడవల నుంచి భారీ మెకనైజ్డ్‌ బోట్లను వినియోగిస్తారు. కర్రపడవపై ముగ్గురు, మోటారు పడవలో ఆరుగురు, మెకనైజ్డ్‌ పడవలో 12 మంది మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్తారు. వీరంతా సంద్రం లోపల 30 నుంచి 40 నాటికల్‌ మైళ్ల వరకు పడవల్లో వెళ్లి వేట సాగిస్తుంటారు

బాపట్ల జిల్లా నిజాంపట్నం ఫిషింగ్ హార్బర్‌లో 61 రోజుల చేపల వేట విరామం తర్వాత ఇవాళ బోట్లు సముద్రంలోకి పయనమయ్యాయి. దీంతో హార్బర్‌లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. మత్స్యకారులు, బోటు యజమానులు బోట్లకు పూజలు చేసి, శుభాకాంక్షలు చెప్పి వేటకు పంపారు. ఆ తర్వాత వల భుజాన వేసి జీవన పోరాటానికి బయల్దేరారు. ఫలితంగా బోట్లు అలలను చీల్చుకుంటూ ముందుకు సాగాయి. వీరంతా పది రోజులపాటు సముద్రంలోనే వేట చేసి తిరిగి దరికి చేరుతారు. మరోవైపు మత్స్య సంపద కొనుగోలు చేసేందుకు వ్యాపారులూ సిద్ధమవుతున్నారు. ఐస్‌ బాక్స్‌లు, ఇతర సామగ్రిని రెడీ చేసుకుంటున్నారు.

మరోవైపు వేట నిషేధ సమయంలో మత్స్యకారులకు అండగా నిలిచేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం మత్స్యకార భరోసా పథకంలో భాగంగా రూ.20 వేలు అందిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలో భాగంగా 2025 ఏప్రిల్‌లోనే సీఎం చంద్రబాబు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగా గతేడాది 1, 21,433 కుటుంబాలకు రూ.243 కోట్ల సాయాన్ని అందించగా ఈ సంవత్సరం 1,30,796 మందిని లబ్ధిదారులుగా గుర్తించి రూ.262 కోట్లను వారి ఖాతాల్లో జమ చేసింది. అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లలోనే సుమారు రూ.505 కోట్లను మత్స్యకారులకు ఆర్థికసాయం అందించడానికే కేటాయించింది. అంతేకాకుండా వేట సమయంలోనూ ఆయిల్‌ ఇంజిన్‌ బోట్లకు నెలకు 300 లీటర్ల వరకు లీటరుకు రూ.9 చొప్పున డీజిల్‌ రాయితీ అందించేందుకు చర్యలు తీసుకుంది. వివిధ పథకాల కింద తాళ్లు, వలలు, ఆటోలు, ద్విచక్ర వాహనాలు, ఇంజిన్లు, ఐస్‌పెట్టెలు, పడవలు సమకూరుస్తోంది.

ఈ తీరం మనదే, ఈ పడవలు మనవే, ఈ చేపల వేట హక్కులు మనవే - సీఎం చంద్రబాబు

గోదావరిలో చేపల వేట కోసం పడవ పోటీలు - గెలిస్తేనే జీవనోపాధి!

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