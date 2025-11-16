గిట్టుబాటు ధరల్లేక మత్య్యకారుల ఇక్కట్లు - తాజా చేప కిలో రూ.150, ఎండు చేప కిలో రూ.30కే
కోల్డ్ స్టోరేజీలు, జెట్టీలు లేక ఇక్కట్లు - తక్కువ ధరకే మత్స్యసంపద విక్రయం, ప్రభుత్వం స్పందించి తమ కష్టాలు తీర్చాలని గంగపుత్రుల వినతి
Fishermen Problems With No Minimum Support Price in Srikakulam District: ప్రభుత్వాలు మారుతున్నా గంగపుత్రుల బెంగ తీరడం లేదు. అసలే సముద్రంపై చేపల వేటకు సమయం అనుకూలించడం లేదు. మరోవైపు జెట్టీలు, కోల్డ్ స్టోరేజీలు వంటి సదుపాయాల్లేక మత్స్యకారులు నానా పాట్లు పడుతున్నారు. మార్కెటింగ్ సదుపాయమూ అంతంతమాత్రంగానే ఉండటంతో అవస్థలు తప్పట్లేదు. పడవలు మరమ్మతులకు గురైనప్పుడు ప్రమాదాలబారిన పడుతున్నారు. జెట్టీలు, కోల్డ్ స్టోరేజీల నిర్మాణంతో సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుందని భావిస్తున్న శ్రీకాకుళం జిల్లా మత్స్యకారులకు ఎదురుచూపులే మిగులుతున్నాయి.
శీతల గిడ్డంగులు లేక ఇబ్బందులు: శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని సముద్రతీరంలో కోల్డ్ స్టోరేజ్లు, జెట్టీలు లేక చేపలు నిల్వ చేయడానికి మత్స్యకారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇచ్ఛాపురం, సోంపేట, కవిటి, మందస, సంతబొమ్మాళి, వజ్రపుకొత్తూరు, గార, పోలాకి, రణస్థలం, శ్రీకాకుళం మండలాల్లోని 104 మత్స్యకార గ్రామాల్లో 3,584 రిజిస్టర్ బోట్లు ఉన్నాయి. వీటిపై సుమారు 14,280 మంది మత్స్యకారులు చేపలవేట సాగిస్తూ జీవిస్తున్నారు.
గిట్టుబాటు ధర లేక నష్టాలు: చిన్న పడవలపై ఆధారపడి మరో 8,000 మంది ఉన్నారు. నిత్యం వందల టన్నుల మత్స్య సంపద లభిస్తోంది. వాటిని నిల్వ చేసే సదుపాయం లేకపోవడంతో తక్కువ ధరకు విక్రయిస్తున్నారు. మిగిలిన వాటిని కోల్డ్ స్టోరేజీలు లేక ఎండబెట్టుకుంటున్నారు. గిట్టుబాటు ధర లేక నష్టపోతున్నామని గంగపుత్రులు చెబుతున్నారు. ఆటుపోట్లు ఎదుర్కొని, ప్రాణాలు తెగించి వేటకు వెళ్తుంటారు. ఒక్కొక్క మెకనైజ్ బోటుకు దాదాపు మూడు టన్నుల చేపలు పడతాయి. నిల్వ చేసే సదుపాయం లేక మధ్యవర్తులు అడిగిన ధరకు విక్రయిస్తున్నామన్నారు.
తాజా చేపల ధర కిలో రూ.150 రూపాయల వరకు పలుకుతుండగా ఎండు చేపలు కిలో రూ.30కి కూడా రావట్లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తీరప్రాంతంలో జెట్టీతో పాటు కోల్డ్ స్టోరేజీలు సామాజిక భవనాల నిర్మాణాలను సైతం చేపట్టాలని మత్స్యకారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. రాయితీపై వాహనాలు, ట్రేలు సహా ఇతర సామాగ్రి అందజేస్తే కష్టాలు ఒడ్డుకు చేరతాయని వివరిస్తున్నారు.
గుజరాత్ తరహాలో అభివృద్ధి చేస్తే జీవనోపాధి మరింత మెరుగుపడుతుందని వీరంతా చెబుతున్నారు. అనువైన చేపల కేంద్రాల వద్ద కోల్డ్ స్టోరేజ్ నిర్మాణాలు చేపడితే ప్రభుత్వానికి, మత్స్యకారులకు ఆదాయవనరులుగా ఉంటుందని మత్స్యకారులు కోరుతున్నారు.
ఆదాయాన్ని కోల్పోతున్నాం: సదుపాయాల్లేక మత్స్యకారులకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదని మత్య్యకార సొసైటీ అధ్యక్షుడు సీహెచ్ గురుమూర్తి అన్నారు. వేటకు వెళ్లి తెచ్చిన సంపదను తీరంలోనే ఎండబెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి నెలకొందని ఆయన వివరించారు. ఎండు చేపల ద్వారా ఆదాయం కోల్పోవాల్సి వస్తోందని వివరించారు. ఉన్నతాధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు దీనికి సకాలంలో స్పందించి కోల్డ్స్టోరేజీలు, జెట్టీలు త్వరితగతిన ఏర్పాటు చేయాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేశారు.
