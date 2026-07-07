మత్స్యకారుల కోసం మూడో రోజూ సెర్చ్ ఆపరేషన్ - సహాయక చర్యలపై సీఎం చంద్రబాబు ఆరా
గాలింపు చర్యలను ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్న సీఎం చంద్రబాబు -మత్స్యకారుల గల్లంతు ఘటనపై విశాఖ వన్టౌన్ పీఎస్లో కేసు నమోదు - తీరం నుంచి 12 నాటికల్ మైళ్ల పరిధి వరకు గాలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 7, 2026 at 12:16 PM IST
CM Chandrababu Special Focus On Fishermen Missing Case : మత్స్యకారుల కోసం జరుగుతున్న గాలింపు చర్యలను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిశితంగా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. మత్స్యకారుడు కర్రి చిన్న అందించిన కీలక సమాచారం ఆధారంగా గాలింపు చర్యలను ముమ్మరం చేశారు. గల్లంతైన మత్స్యకారుల కోసం నావికాదళం (Navy), తీరరక్షక దళం (Coast Guard) నౌకలు, హెలికాప్టర్లతో సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. రెండు నావికాదళ హెలికాప్టర్లు, తీరరక్షక దళ నౌకలు, మెరైన్ పోలీస్ బృందాలు ఈ గాలింపులో పాల్గొంటున్నాయి. పడవ బోల్తా పడిన గంగవరం తీర ప్రాంతం, తీరం నుంచి 12 నాటికల్ మైళ్ల పరిధి వరకు గాలింపు ప్రాంతాన్ని విస్తరించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశించారు.
ఈ గాలింపు , సహాయక చర్యల కోసం తూర్పు నావికాదళ కమాండ్ (Eastern Naval Command) రెండు యుద్ధనౌకలను, రెండు హెలికాప్టర్లను రంగంలోకి దించిందని తీరప్రాంత భద్రతా విభాగం ఐజీ గోపీనాథ్ జెట్టి ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులు, ముఖ్యంగా ఎత్తైన అలలు, బలమైన గాలులు గాలింపు చర్యలకు ఆటంకం కలిగిస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు. గల్లంతైన ఆరుగురు మత్స్యకారులను త్వరగా గుర్తించాలని, వారి కుటుంబాలకు అవసరమైన సహాయం అందించాలని ముఖ్యమంత్రి యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించారు. సహాయక చర్యల పురోగతిపై ఎప్పటికప్పుడు తనకు సమాచారం అందించాలని కూడా ఆయన అధికారులకు సూచించారు. హోం మంత్రి అనిత మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు క్షేత్రస్థాయిలో పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తూ సమన్వయం చేస్తున్నారు.
కేసు నమోదు: మత్స్యకారులు గల్లంతైన ఘటనపై విశాఖపట్నం వన్-టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నమోదైంది. గల్లంతైన మత్స్యకారుడు బండయ్య భార్య లక్ష్మి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సీఐ పి. వరప్రసాద్ 'మిస్సింగ్ పర్సన్' (గల్లంతైన వ్యక్తి) కేసుగా (కేసు నం. 109/2026) నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
గల్లంతైన వారి వివరాలు :
- ఈ నెల 1న చేపల వేటకు వెళ్లి తిరిగి వస్తుండగా ఆ పడవ (IND-AP-VS-MM-83) బోల్తా పడింది.
- ఒకరిని సురక్షితంగా రక్షించగా, మరో ఆరుగురు గల్లంతయ్యారు.
- రాగితి బండయ్య (43)
- కర్రి గరగయ్య (24)
- మేడ చిన అమ్మోరు (48)
- కర్రి సీతోడు (55)
- కర్రి చిన్నయ్య (32)
- అమర అప్పలరాజు (24)
- ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు గుర్తించారు.
గాలింపు చర్యల తాజా సమాచారం: మొత్తం 72 గంటల గాలింపు ప్రక్రియలో 48 గంటల సమయం పూర్తయింది. రెండు తీరరక్షక దళ నౌకలు, మూడు నావికాదళ హెలికాప్టర్లు గాలింపు చర్యలు చేపడుతున్నాయి. తీరరక్షక దళ ప్రాంతీయ కార్యకలాపాల కేంద్రాన్ని (Coast Guard Regional Operations Center) ఐజీ గోపీనాథ్ జెట్టి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. వాణిజ్య నౌక ద్వారా రక్షించిన చిన్నకు వైద్య సహాయం అందిస్తోంది. రక్షణ చర్యలకు సంబంధించిన తాజా సమాచారాన్ని ముఖ్యమంత్రి ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటున్నారు. గల్లంతైన మత్స్యకారులను త్వరగా గుర్తించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు. సముద్ర వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, రాష్ట్ర, నౌకాదళ విభాగాల సమన్వయంతో మత్స్యకారులను రక్షించే ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి.
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