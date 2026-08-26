సముద్రంలో మత్స్యకారుల బోటుకు ప్రమాదం - సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చిన అధికారులు
అంతర్వేది సాగరసంగమం వద్ద మత్స్యకారుల బోటుకు ప్రమాదం - వేట ముగించుకుని వస్తుండగా ఘటన - ప్రమాదానికి గురైన బోటులోని ఏడుగురు మత్స్యకారులను సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చిన అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 11:38 AM IST
Konaseema Fishermen Boat Rescue Success : డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో బోటు ప్రమాదం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. అంతర్వేది సాగర సంగమం వద్ద ఇసుక తిన్నెలను వేగంగా ఢీకొట్టడంతో సోనా బోటుకు రంధ్రం పడి, అందులో ఉన్న మత్స్యకారులు సముద్రంలో చిక్కుకున్నారు. సముద్రంలో ఉండిపోయిన బోటులో ఏడుగురు మత్స్యకారులు ఉన్నారు. స్థానిక మత్స్యకారులు, మెరైన్ అధికారులు వారిని సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేర్చారు.
ఇసుక తిన్నెలపై చిక్కుకుపోవడంతో ప్రమాదం: అసలేం జరిగిందంటే, కాకినాడకు చెందిన ఒక 'సోనా' బోటు చేపల వేట ముగించుకుని రాత్రి 7 గంటల సమయంలో అంతర్వేది మినీ ఫిషింగ్ హార్బర్కు తిరిగి వస్తుండగా, సముద్రంలోని ఇసుక తిన్నెలపై చిక్కుకుపోయింది. ఏడుగురు మత్స్యకారులతో ఉన్న ఆ బోటు సంగమ ప్రాంతానికి సుమారు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో చిక్కుకుపోవడంతో వారిని రక్షించడానికి మరో బోటు అక్కడికి వెళ్లింది. అయితే సముద్రంలో అప్పటికే అలల ఉధృతి ఎక్కువగా ఉండడంతో ఆ రక్షణ బోటుకు కూడా చిన్నపాటి రంధ్రం పడింది. రంధ్రం పడిన పడవతో వారిని కాపాడడం కష్టతరంగా మారింది. ఇది గమనించిన సిబ్బంది ఈ రెండో బోటు కూడా ప్రమాదంలో పడే అవకాశం ఉన్నందున వెంటనే ఆ రెండో బోటును తిరిగి ఒడ్డుకు తీసుకువచ్చారు.
సకాలంలో కాపాడి ఒడ్డుకు చేర్చిన అధికారులు: సమాచారం అందుకున్న కోనసీమ - పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల మెరైన్ అధికారులు, పోలీసులు సంయుక్తంగా రక్షణ చర్యలు చేపట్టారు. మెరైన్ సివిల్ పోలీసులు, మత్స్య శాఖ అధికారులు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా చిన్న మైనవాని లంకకు చెందిన మత్స్యకారులను సురక్షితంగా అంతర్వేది వద్ద ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చారు. దీనితో మత్స్యకారులు, వారి కుటుంబాలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. అధికారులు, పోలీసులు చేపట్టిన వేగవంతమైన, సకాలంలో స్పందించిన రక్షణ చర్యల వల్ల పెద్ద ప్రమాదం తప్పడంతో స్థానికులు కూడా ఊరట చెందారు.