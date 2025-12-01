ETV Bharat / state

4 నెలల తర్వాత - కోనసీమలో కొయ్యింగల వేట ప్రారంభం

చేపలవేట విరామ సమయంలో సముద్రంలో వేటాడే వారికి ప్రభుత్వ పరంగా ఆర్థిక సాయం - గోదావరి నదీపాయలపై వేట సాగిస్తున్న తమను ఆదుకోవాలని మత్స్యకారుల విజ్ఞప్తి

Fisherman Hunting Started in Konaseema District
Fisherman Hunting Started in Konaseema District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 1, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read
Fisherman Hunting Started in Konaseema District: సాధారణంగా గోదావరిలో మత్స్యకారులకు జూన్​ నుంచి సెప్టెంబరు వరకు వేటాడేందుకు వీలుపడదు. ఈ నాలుగు నెలలు వరదల సీజన్​ కావడం చేత ఎర్రనీరు ప్రవహిస్తూ సముద్రంలో కలుస్తుంది. ఈ జలాలు ఉన్నంత కాలం వేట కొనసాగించాలంటే సాధ్యపడదు. ఈ సమయంలో పులసలు ఎక్కువగా లభ్యమవుతాయి. గత ఆరేళ్ల నుంచి ఇవి కూడా నామమాత్రంగానే ఉంటున్నాయి. దాంతో మత్స్యకారులు వేట మానేసిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

వేట ప్రారంభించిన మత్స్యకారులు: డాక్టర్​ బీఆర్​ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో వశిష్ఠ, వైనతేయ, గౌతమి, వృద్ధగౌతమి పాయలను ఆనుకుని ఉన్న మత్స్యకారులు కొయ్యింగల వేటకు సన్నద్ధమవుతున్నారు. వీటికి సంబంధించిన వలలు సైతం సిద్ధం చేసుకున్నారు. కోనసీమ జిల్లాలో గోదావరి నదీపాయల్లో వేటాడే మత్స్యకారులు సుమారు 10 వేల మంది వరకు ఉన్నారు. గోదావరికి వరదనీరు తగ్గే వరకు దాదాపుగా నాలుగు నెలల పాటు చేపల వేటలేక వీరంతా ఇళ్లకే పరిమితమయ్యారు. ఈ క్రమంలో నవంబరు మొదటి వారం నుంచి నదిలో పూర్తిగా తేటనీరు రావడంతో తిరిగి మత్స్యకారులు కొయ్యంగల వేటలో నిమగ్నమయ్యారు.

కోనసీమలో కొయ్యింగల వేట ప్రారంభం - దాదాపు 4 నెలల పాటు వేటలేక ఇళ్లకే పరిమితమైన మత్స్యకారులు (ETV Bharat)

ఖరీదైన వేట: రెండు మరపడవలపై 14 మంది మత్స్యకారులు కలిసి సుమారు 300 మీటర్ల పైబడి ఉన్న భారీ వల (అయిలు)ను గోదావరిలోకి వదులుతారు. వల పూర్తిగా నీటిలోకి వెళ్లిన తరువాత పైన ఉన్న తెప్పల ఆధారంగా రెండు వైపుల నుంచి ఇసుక తిన్నె ఉన్న చోటుకు లాగుతారు. దాంట్లో చిక్కిన కొయ్యింగలను పట్టుకుని మార్కెట్‌లో విక్రయిస్తారు. వీటితో పాటు కట్టెపరిగెలు, ఇతర చేపలు లభ్యమవుతాయి. కొందరూ అయితే మోచేతి వలతో వేటాడతారు. భారీ వలతో వేట చేస్తే ఎక్కువ చేపలు పడుతుంటాయి. రెండు మరపడవలు, వల కొనుగోలుకు రూ.7 లక్షల వరకు ఖర్చు అవుతుంది.

చేపల వేట విరామ సమయంలో సముద్రంలో వేటాడే వారికి ప్రభుత్వం ఆర్థిక సాయం అందిస్తుంది. ఇదే విధంగా తమను కూడా ఆదుకోవాలని కోనసీమలో వశిష్ఠ, వైనతేయ, గౌతమి, వృద్ధగౌతమి గోదావరి నదీపాయలపై ఆధారపడి వేట సాగించే సుమారు 8,000 కుటుంబాలు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాయి.

చేపల వేట తగ్గిపోవడం చేత: ఇదిలా ఉండగా కొన్నేళ్ల కిందట మత్స్యకారులు సంప్రదాయ వలలతో సముద్ర అలల్లోకి వెళ్లి చేపల వేట సాగిస్తే జీవనోపాధికి సరిపడా ఆదాయం వచ్చేది. రానురాను చేపల లభ్యత తగ్గిపోవడంతో మత్స్యకారులకు రోజువారీ కూలి కూడా గిట్టుబాటు కావడం లేదు. దీంతో మత్స్యకారులు దుర్భర పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొన్ని పరిస్థితుల దృష్ట్యా కొందరూ వేరే దారి లేక ఉపాధి కోసం పంట కాలువల్లో వేటాడుతున్నారు. ఎక్కువ శాతం మంది చేపల వేటను వదిలి వ్యవసాయ పనులు, ఇతర వృత్తుల వైపు మళ్లుతున్నారు. ఈ పరిస్థితిలో మార్పు తెచ్చే దిశగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రత్యేక చర్యలు చేపడుతున్నాయి.

