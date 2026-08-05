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సురక్షితమైన పద్ధతులు పాటించాలి - మత్స్యకారులకు అధికారుల సలహా

కనీస జాగ్రత్తలు పాటించకుండా వేటకు వెళ్తున్న మత్స్యకారులు - నిబంధనలు పాటించకపోతే ప్రాణాలకు ముప్పు అని హెచ్చరిస్తున్న అధికారులు - బోట్ల ప్రమాదాల తర్వాత కూడా మారని తీరు

Adopting Safer Practices For Boats
Adopting Safer Practices For Boats (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 4:50 PM IST

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Adopting Transponders For Safer Practices OF Boats : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గత రెండు నెలల్లో విశాఖ పోర్టుల్లో చేపల వేటకు వెళ్లిన పలు పడవలు ప్రమాదానికి గురయ్యాయన్న సంగతి మనందరికీ తెలిసిందే. అలల మధ్య చేపలు పట్టడానికి సముద్రంలోకి వెళ్లే చాలా మంది జాలర్లు అవసరమైన భద్రతా జాగ్రత్తలను పాటించడంలో విఫలమవుతున్నారు. నావిగేషన్, భద్రతా పరికరాలపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవగాహన ప్రచారాలు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ, పడవలు ప్రమాదాలకు గురవుతూనే ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు జాలర్ల ప్రాణాలకే ముప్పు వాటిల్లుతోంది.

గత నెల 4వ తేదీ రాత్రి గంగవరం పోర్టు సమీపంలో ఏడుగురు జాలర్లతో వెళ్తున్న ఒక మోటారు పడవ మునిగిపోయింది. ఒకరు మాత్రమే ప్రాణాలతో బయటపడగా, మిగిలిన ఆరుగురు గల్లంతయ్యారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత మరో ఇంజిన్ పడవ బోల్తా పడింది. పడవలో ఉన్నవారందరూ సురక్షితంగా బయటపడినప్పటికీ, వారి జీవనాధారమైన ఆ పడవ ధ్వంసమైంది. ఇలాంటి ప్రమాదాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని, సురక్షితమైన పద్ధతులను పాటించడం ద్వారా ప్రాణాలను, ఆస్తులను కాపాడుకోవచ్చని మత్స్యశాఖ అధికారులు సలహా ఇస్తున్నారు. అయితే ఇక ముందు ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా మత్స్య శాఖ అధికారులతో పాటు రాష్ట్ర, కేంద్ర ప్రభుత్వాలు కూడా పలు జాగ్రత్తలు, హెచ్చరికలు జారీ చేశాయి. వీటిని ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాల్సిందేనంటూ నియమాలను కఠినతరం చేస్తున్నారు.

పనిచేయని ట్రాన్స్‌పాండర్లు: పడవల్లో అగ్నిమాపక పరికరాలు, ట్రాన్స్‌పాండర్లు, జీపీఎస్, పడవలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ వ్యక్తిగత లైఫ్ జాకెట్లతో పాటు భద్రతా పరికరాలు, బీమా పత్రాలు కూడా ఉండాలి. చాలా పడవల్లో ట్రాన్స్‌పాండర్లు ఉన్నప్పటికీ అవి తరచూ పని చేయడం లేదు. సుదీర్ఘ చేపల వేట యాత్రల సమయంలో, బ్యాటరీ బ్యాకప్ సరిపోకపోవడంతో ఆ పరికరాలు నిరుపయోగంగా మారుతున్నాయి. తగినన్ని బ్యాటరీలను సమకూర్చుకోకపోవడం లేదా పడవలకు బీమా చేయించకపోవడం వల్ల సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి.

తప్పనిసరి రిజిస్ట్రేషన్: పడవ రిజిస్ట్రేషన్, లైసెన్స్ పునరుద్ధరణ తప్పనిసరి అయినప్పటికీ కొంతమంది మత్స్యకారులు తమిళనాడులో కొనుగోలు చేసిన పడవలను స్థానిక అధికారుల వద్ద రిజిస్టర్ చేయించడంలో విఫలమవుతున్నారు. వారు అలా చేస్తే, ప్రభుత్వం రాయితీపై ట్రాన్స్‌పాండర్లు , జీపీఎస్ యూనిట్ల వంటి పరికరాలతో పాటు ఇంధనాన్ని కూడా అందిస్తుంది. మత్స్యకారులు చేపల వేటకు బయలుదేరే ముందు 'సాగర మిత్ర'కు తప్పనిసరిగా తెలియజేయాలి. వారు పడవ నంబర్, పడవలో ఉన్న మత్స్యకారుల పేర్లు, వారు వెళ్తున్న దిశ, నింపిన ఇంధనం పరిమాణం వంటి వివరాలను అందించాలి. ఒక మత్స్య అభివృద్ధి అధికారి, ఒక సర్వేయర్ పడవ సామర్థ్యాన్ని తనిఖీ చేస్తారు. వారి ధృవీకరణ పత్రం పొందిన తర్వాతే ముందుకు సాగడం మంచిది.

ట్రాన్స్‌పాండర్ స్విచ్ ఆన్ చేసి ఉంటే, పడవ ప్రమాదానికి గురైనప్పుడు మత్స్య శాఖ కంట్రోల్ రూమ్‌కు హెచ్చరిక అందుతుంది. దీనివల్ల అధికారులు సహాయక చర్యలు ప్రారంభించగలుగుతారు. మత్స్యకారులకు లక్షల రూపాయల విలువైన పడవలు ఉన్నప్పటికీ, వారు భద్రతా నియమాల విషయంలో తరచుగా నిర్లక్ష్యంగా ఉంటున్నారని ఫిర్యాదులు వస్తున్నాయి. అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడినప్పుడు పడవ రిజిస్ట్రేషన్ నంబరు, దాని భౌగోళిక నిర్దేశాంకాలను (స్థానం) మత్స్య శాఖ, మెరైన్ పోలీస్, కోస్ట్ గార్డ్‌లకు చేరవేసేందుకు వీలుగా తమ ట్రాన్స్‌పాండర్‌లను యాక్టివ్‌గా ఉంచుకోవాలని అధికారులు వారికి సూచించారు.

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TAGGED:

TRANSPONDERS FOR BOATS
AN AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM
VHF RADIO FREQUENCIES FOR BOATS
బోట్ల ట్రాన్స్‌పాండర్లు
ADOPTING SAFER PRACTICES FOR BOATS

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