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చేప ప్రసాదం పంపిణీకి సర్వం సిద్ధం - నాంపల్లి పరిసరాల్లో రేపు రాత్రి 8వరకు ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు

నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్‌లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ ఏర్పాట్లు పూర్తి - రాత్రి 9 నుంచి చేప ప్రసాదం పంపిణీ చేయనున్న బత్తిని కుటుంబసభ్యులు - పంపిణీ ఏర్పాట్లు పరిశీలించిన సీపీ

Fish Prasadam Distribution 2026
Fish Prasadam Distribution 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 8, 2026 at 4:12 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 4:20 PM IST

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Fish Prasadam Distribution 2026 : మృగశిరకార్తె సందర్భంగా ఉబ్బసం, శ్వాసకోశ వ్యాధిగ్రస్తులకు ప్రతి ఏడాది బత్తిని కుటుంబీకులచే చేప మందు ప్రసాదం పంపిణీకి నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ ముస్తాబైంది. ఇవాళ రాత్రి 9 గంటలకు బత్తిని కుటుంబ సభ్యులు అధికారికంగా ఈ ఉచిత చేప ప్రసాద పంపిణీని ప్రారంభించనున్నారు. ప్రసాదం కోసం ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల నుంచి 25 వేల మందికి పైగా తరలివచ్చినట్లుగా అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. చేప ప్రసాదం పంపిణీకి బత్తిన కుటుంబ సభ్యులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చేశారు.

గతంలో జరిగిన పొరపాట్లను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈసారి 35 కౌంటర్లను ఏర్పాటు చేశారు. వర్షం వచ్చినట్లయితే సమస్యలు రాకుండా షెడ్లలో చేప ప్రసాదం పంపిణీ చేపట్టనున్నారు. ఇక్కడికి వచ్చే రద్దీకి తగినట్లుగా ఎక్కడా కొరత రాకుండా ఉండేందుకు మత్స్య శాఖ ఆధ్వర్యంలో దాదాపు 1,40,000 నాణ్యమైన కొర్రమీను చేప పిల్లలను ప్రత్యేక కౌంటర్‌ల వద్ద సిద్ధంగా ఉంచారు. వీటిని క్షేమంగా భక్తుల వరకు చేర్చేందుకు అధికారులు ప్రత్యేక నిల్వ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. లక్షలాది మంది భక్తులు ఒకేసారి తరలివచ్చే అవకాశం ఉండటంతో, ఎలాంటి తొక్కిసలాటలు లేదా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా ప్రభుత్వం మూడంచెల భద్రతా వలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

చివరి వ్యక్తి వరకు ప్రసాదం అందించేందుకు ఏర్పాట్లు : చేప ప్రసాద పంపిణీ కేంద్రం వద్ద వృద్ధులు, దివ్యాంగుల కోసం నాంపల్లి గాంధీభవన్‌ వెనుక ఉన్న వేర్‌ హౌసింగ్‌ గోదాముల గేటు వద్ద 1 నుంచి 6వ నంబరు వరకు కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం 1.5 లక్షల మందికి సరిపడా 5 క్వింటాళ్ల ప్రసాదం తయారు చేసినట్లుగా బత్తిని కుటుంబసభ్యులు వెల్లడించారు. చేప ప్రసాదం కోసం వచ్చే వారి సౌకర్యార్థం జేబీఎస్, ఎంజీబీఎస్, కాచిగూడ తదితర ప్రాంతాల నుంచి ఆర్టీసీ ఉచితంగా బస్సులు నడుపుతోంది. జీహెచ్‌ఎంసీ, జలమండలి, రెవెన్యూ, పోలీసు, ట్రాఫిక్‌ తదితర 14 ప్రభుత్వ శాఖలు తగిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి. బత్తిని అనిరుధ్‌ గౌడ్‌ మాట్లాడుతూ ఈ నెల 9 రాత్రి వరకు ఎగ్జిబిషన్‌ మైదానంలో చేప ప్రసాదాన్ని పంపిణీ చేస్తామని, తర్వాత దూద్‌బౌలిలోని తమ నివాసం వద్ద మూడు రోజుల పాటు ప్రసాదం అందజేస్తామని వెల్లడించారు. చివరి వ్యక్తి వరకు చేప ప్రసాదం అందించేందుకు బత్తిని సోదరులు ప్రసాదాన్ని సిద్ధం చేశారని ఫిషరీస్‌ ఛైర్మన్‌ మెట్టు సాయికుమార్‌ తెలిపారు.

హైదరాబాద్​లో ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు : చేప ప్రసాదం పంపిణీ దృష్ట్యా ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని నగర పోలీసులు తెలిపారు. ఇవాళ( సోమవారం) ఉదయం 6గంటల నుంచి మంగళవారం రాత్రి 8 గంటల వరకు ట్రాఫిక్‌ మళ్లింపులు ఉంటాయని వెల్లడించారు. బస్సులు, వ్యాన్లలో వచ్చే వారు గాంధీభవన్‌, గృహకల్ప బస్టాప్‌ల నుంచి రావాలని పేర్కొన్నారు. ఆటోల్లో వచ్చే వారికి షెజాన్‌ హోటల్‌ వద్ద ప్రత్యేక అలైటింగ్‌ పాయింట్‌ ఏర్పాటు చేశామన్నారు. ట్రాఫిక్‌ సమస్యల నివారణకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు ఎంచుకోవాలని ప్రజలకు పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు.

చేప ప్రసాద పంపిణీ ఏర్పాట్లు పరిశీలించిన సీపీ సజ్జనర్ : నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్​లో చేప ప్రసాదం పంపిణీ ఏర్పాట్లను హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనర్ పరిశీలించారు. ట్రాఫిక్ అంతరాయం లేకుండా ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లను చేశారు. షీటీమ్స్, టాస్క్​ఫోర్స్, క్రైం పార్టీ సిబ్బంది విధుల్లో ఉంటారని సజ్జనర్ తెలిపారు. అత్యవసర సేవల కోసం మెడికల్ టీమ్​లు, 5 అంబులెన్సులు సిద్ధం చేసినట్లుగా వివరించారు. ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన వారికి తొలి ప్రాధాన్యత ఉంటుందని, స్థానికులు రేపు రావాలని పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేశారు. చేప ప్రసాదం తగినంతగా అందుబాటులో ఉందని పుకార్లను, అపోహలను నమ్మొద్దని సీపీ సూచించారు. చేప ప్రసాదం పంపిణీకి ప్రజలు సహకరించాలని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు.

చేప ప్రసాదం పంపిణీకి డేట్ ఫిక్స్ - తేదీలు ప్రకటించిన బత్తిని కుటుంబం

చేప ప్రసాదం పంపిణీకి వేళాయే - రేపు రాత్రి 9 గంటల నుంచి ప్రారంభం

Last Updated : June 8, 2026 at 4:20 PM IST

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