చేప ప్రసాదం పంపిణీకి వేళాయే - రేపు రాత్రి 9 గంటల నుంచి ప్రారంభం
నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో చేప మందు పంపిణీ సోమవారం రాత్రి ప్రారంభం - ఆస్తమా రోగులకు చేప మందు అందిస్తున్న బత్తిని కుటుంబ సభ్యులు - భారీ బందోస్తు ఏర్పాటు చేసిన పోలీసులు
Published : June 7, 2026 at 10:06 AM IST
Chepa Prasadam Distribution 2026 : ఆస్తమాతో బాధపడుతున్న రోగులకు బత్తిని కుటుంబం ప్రతి ఏటా చేప ప్రసాదాన్ని నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ మైదానంలో ఉచితంగా పంపిణీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ పంపిణీకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంది. పోలీసులు భారీ బందోస్తు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.
అధికారులకు మంత్రుల ఆదేశాలు : ఈసారి మృగశిర కార్తె సమయ వేళలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సోమవారం రాత్రి 9 గంటలకు నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ మైదానంలో చేప ప్రసాదం పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చే ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకోవాలని తెలంగాణ మంత్రులు వాకిటి శ్రీహరి, పొన్నం ప్రభాకర్ అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఆస్తమా బాధితులకు వేసే చేప ప్రసాదం పంపిణీ కార్యక్రమ ఏర్పాట్లను మంత్రులు అధికారులతో కలిసి పర్యవేక్షించారు.
తొక్కిసలాట జరగకుండా ఏర్పాట్లు : ప్రతి సంవత్సరం మృగశిర కార్తె ఉదయం పూట వచ్చేదని, ఈసారి రాత్రి 9 గంటలకు రానుందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ తెలిపారు. తొమ్మిదో తేదీ (మంగళవారం) రాత్రి వరకు నిరంతరాయంగా చేప ప్రసాదం పంపిణీ కార్యక్రమం కొనసాగుతుందని అన్నారు. క్యూలైన్లలో తొక్కిసలాట జరగకుండా పోలీసులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సీపీఆర్ బృందాలు నిరంతరం పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. అంబులెన్సులు ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు మెడికల్ క్యాంపులు, అవసరమైన మందులను సిద్ధం చేసుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఎన్నో సంవత్సరాలుగా బత్తిని కుటుంబం చేప ప్రసాదాన్ని ప్రజలకు అందిస్తోందని, 1.4 లక్షల చేప పిల్లలను మత్స్యశాఖ ద్వారా అందుబాటులో ఉంచామని మత్స్యశాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి వెల్లడించారు.
ఎవరినీ నమ్మొద్దు : మృగశిర కార్తె సందర్భంగా సోమవారం రాత్రి 9 గంటలకు చేప ప్రసాదం పంపిణీ కార్యక్రమం ప్రారంభం అవుతుందని నిర్వాహకులు బత్తిన గౌరీ శంకర్ గౌడ్, బత్తిని అమర్నాథ్ గౌడ్లు ఇదివరకే స్పష్టం చేశారు. ఇన్నేళ్లుగా అందిస్తూ వస్తున్న చేప పంపిణీలో ప్రజలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగడం లేదని తెలిపారు. చేప ప్రసాదం కోసం వచ్చే వారు మోసగాళ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. క్యూ లైన్లలో నిలబడిన వారిని మాటల్లో పెట్టి, చేప ప్రసాదాన్ని ఇంటికి డెలివరీ చేస్తామని నమ్మిస్తూ డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందని, అలాంటి వారి మాటలు నమ్మి మోసపోవద్దని కోరారు. చేప ప్రసాదం పంపిణీ కార్యక్రమం జూన్ 8వ తేదీ రాత్రి ప్రారంభమై 9వ తేదీ రాత్రి వరకు పంపిణీ సాగుతుందని తెలిపారు. ప్రసాదం లభించని వారికి కవాడిగుడాలోని తమ ఇంటి వద్ద ప్రసాదం అందిస్తామనన్నారు.
180 ఏళ్లుగా ప్రసాదం పంపిణీ : సుమారు 180 ఏళ్ల నుంచి చేప ప్రసాదాన్ని బత్తిన కుటుంబానికి చెందిన వంశస్థులు ఆస్తమా రోగులకు పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఏటా మృగశిర కార్తె సందర్భంగా ఈ చేప మందును పంపిణీ చేస్తారు. ఉబ్బసం, ఆస్తమా, దమ్ము, దగ్గు లాంటి అనారోగ్య సమస్యల నివారణకు చేప ప్రసాదాన్ని ఇస్తున్నారు. అయితే ఈ మందును మొదటగా ఓల్డ్ సిటీలో పంపిణీ చేసేవారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా దీన్ని నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్కు మార్చారు.
మేము సైతం అంటూ ముందుకొచ్చిన ఎన్జీవోలు : ప్రతి ఏటా ఆస్తమా పేషెంట్ల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతుండటంతో జీహెచ్ఎంసీతో పాటు పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు అల్పాహారం, భోజనాలు, తాగునీరు లాంటివి సమకూరుస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల వారే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ప్రజలు చేపమందు కోసం ఇక్కడికి వస్తారు. వారందరికీ నిర్వాహకులు చేపమందు పంపిణీ చేయనున్నారు.
చేప ప్రసాదం పంపిణీకి డేట్ ఫిక్స్ - తేదీలు ప్రకటించిన బత్తిని కుటుంబం