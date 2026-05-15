ETV Bharat / state

చేప ప్రసాదం పంపిణీకి డేట్ ఫిక్స్ - తేదీలు ప్రకటించిన బత్తిని కుటుంబం

హైదరాబాద్​లో చేప ప్రసాద పంపిణీకి చకచకా ఏర్పాట్లు - జూన్​ 8వ తేదీ నుంచి నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్​ గ్రౌండ్​లో పంపిణీ చేస్తామన్న బత్తిని కుటుంబం - అబిడ్స్​లో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో వివరాలు వెల్లడి

Fish Medicine Distribution 2026
Fish Medicine Distribution 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 15, 2026 at 4:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Fish Medicine Distribution 2026 : మృగశిర కార్తె సందర్భంగా ఆస్తమా బాధితులకు బత్తిని కుటుంబీకులు తరతరాలుగా చేప ప్రసాదం అందిస్తున్న విషయం విదితమే. ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా చేప ప్రసాద పంపిణీని చేపట్టేందుకు బత్తిని కుటుంబం సన్నద్ధమవుతోంది. ఈ మేరకు జూన్​ 8వ తేదీ రాత్రి నుంచి నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్​ గ్రౌండ్​లో నిర్వహించనున్నట్లుగా నిర్వాహకులు తెలిపారు. ఈ మేరకు అబిడ్స్​లో తెలంగాణ అగర్వాల్ సమాజ్​ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో బత్తిన గౌరీ శంకర్ గౌడ్, బత్తిని అమర్​నాథ్ గౌడ్​లు పాల్గొని వివరాలు వెల్లడించారు.

జూన్​ 8వ తేదీన పంపిణీ : ఈ సందర్భంగా నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ మృగశిర కార్తె సందర్భంగా జూన్​8వ తేదీ రాత్రి 9 గంటలకు చేప ప్రసాదం పంపిణీ అవుతుందని తెలిపారు. గత 180 ఏళ్లుగా తమ బత్తిని కుటుంబం ఆస్తమా రోగుల కోసం చేప ప్రసాదాన్ని ఉచితంగా అందిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. ఈ సందర్భంగా బత్తిన కుటుంబ సభ్యులను అగర్వాల్ సమాజ ప్రతినిధులు సన్మానించారు. నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్​లో జరిగే చేప ప్రసాద పంపిణీ కార్యక్రమానికి దేశంలోని పలు రాష్ట్రాల నుండి ప్రజలు వస్తుంటారని వారు తెలిపారు. వారి కోసం ప్రతియేటా తెలంగాణ అగర్వాల్ సమాజ్ ఆహారం, మంచినీరు, మజ్జిగ అందిస్తోందని పేర్కొన్నారు.

డోర్ డెలివరీ చేస్తామంటే నమ్మొద్దు : స్వచ్చంద సంస్థల సహకారంతో ఇన్నేళ్లుగా అందిస్తూ వస్తున్న చేప పంపిణీలో ప్రజలకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగడం లేదని బత్తిని గౌరి శంకర్ అన్నారు. చేప ప్రసాదం కోసం వచ్చే వారు మోసగాళ్ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. క్యూ లైన్​లలో నిలబడిన వారిని మాటల్లో పెట్టి, చేప ప్రసాదాన్ని ఇంటికి డెలివరీ చేస్తామని నమ్మిస్తూ డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నట్లు తమ దృష్టికి వచ్చిందన్నారు. అలా వారి మాటలు నమ్మి మోసపోవద్దని కోరారు. చేప ప్రసాదం పంపిణీ కార్యక్రమం జూన్ 8వ తేదీ రాత్రి ప్రారంభమై 9వ తేదీ రాత్రి వరకు పంపిణీ సాగుతుందని తెలిపారు. ప్రసాదం లభించని వారికి కవాడిగుడాలోని తమ ఇంటి వద్ద ప్రసాదం అందిస్తామనన్నారు. డబ్బులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసే వారిని పోలీసులకు అప్పగించాలని బత్తిని గౌరీ శంకర్ సూచించారు.

180 ఏళ్లుగా ప్రసాదాన్ని పంపిణీ : సుమారు 180 ఏళ్ల నుంచి చేప ప్రసాదాన్ని బత్తిన కుటుంబానికి వంశస్థులు ఆస్తమా రోగులకు పంపిణీ చేస్తున్నారు. ఏటా మృగశిర కార్తె సందర్భంగా ఈ చేప మందును పంపిణీ చేస్తారు. ఉబ్బసం, ఆస్తమా, దమ్ము, దగ్గు లాంటి అనారోగ్య సమయల వ్యాధుల నివారణకు చేప ప్రసాదాన్ని ఇస్తున్నారు. అయితే ఈ మందును మొదటగా ఓల్డ్​ సిటీలో పంపిణీ చేసేవారు. భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా దీన్ని నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్​ గ్రౌండ్​కు మార్చారు. చేప మందు పంపిణీకి ఒకటి రెండు రోజుల ముందు నుంచే రోగులు ఎగ్జిబిషన్​కు తరలివస్తారు.

మేము సైతం అంటూ ముందుకొచ్చిన ఎన్​జీవోలు : ప్రతి ఏటా ఆస్తమా పేషెంట్ల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతుండటంతో జీహెచ్‌ఎంసీతో పాటు పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు అల్పాహారం, భోజనాలు, తాగునీరు లాంటివి సమకూరుస్తున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల వారే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ప్రజలు చేపమందు కోసం ఇక్కడికి వస్తారు. వారందరికీ నిర్వాహకులు చేపమందు పంపిణీ చేయనున్నారు.

చేప ప్రసాదానికి పోటెత్తిన జనం - గుండెపోటుతో ఓ వృద్ధుడు మృతి

రేపే చేప ప్రసాదం పంపిణీ - 14 డిపోల నుంచి RTC స్పెషల్​ బస్సులు

TAGGED:

FISH MEDICINE DISTRIBUTION 2026
FISH MEDICINE AT HYDERABAD
చేప ప్రసాదం పంపిణీ 2026
BATHINI FAMILY FISH MEDICINE
FISH MEDICINE DISTRIBUTION 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.