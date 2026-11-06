ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత ఓటు - సంతోషంలో గిరిజనులు
Polling in Alluri District: అల్లూరు జిల్లాలోని ఏజెన్సీ ప్రాంత గిరిజనులు ఉత్సాహంగా పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. వీరికి ఓటుంది కానీ దానిని వినియోగించుకుని దశాబ్దాలు గడిచింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 3:12 PM IST
ఒకప్పుడు మావోయిస్టుల ప్రభావంతో ఎన్నికలంటేనే భయపడే పరిస్థితి ఉండేది. ఓటు వేయాలంటే కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించాల్సిన దుస్థితి. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు పూర్తిగా మారాయి. నాడు మావోయిస్టు ప్రాబల్యం ఉన్న ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఓటర్లు స్వేచ్ఛగా తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. సమస్యాత్మక, అత్యంత మారుమూల ప్రాంతాల్లోనూ పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద బారులు తీరారు. అంతేకాదు ముంచంగిపుట్టు మండలంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో తొలిసారిగా ఎన్నికల పోలింగ్ నిర్వహించడం విశేషం.
ఆపరేషన్ కగార్ తర్వాత: అల్లూరు జిల్లాలోని ఏజెన్సీ ప్రాంత గిరిజనులు ఉత్సాహంగా పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఓటుహక్కు వినియోగించుకున్నారు. వీరికి ఓటుంది కానీ దానిని వినియోగించుకుని దశాబ్దాలు గడిచింది. మావోయిస్టుల ప్రభావంతో రాజ్యాంగం కల్పించిన ఓటును వేసేందుకు భయపడేవారు. తాము కూడా ఓటు వేయాలని కోరిక ఉన్నా మావోయిస్టులకు భయపడి అసలు పోలింగ్ కేంద్రాల వైపు కూడా చూడలేని పరిస్థితి. ఆపరేషన్ కగార్ తర్వాత మావోయిస్టుల ప్రభావంతో తగ్గటంతో అక్కడ ప్రజలు ఆనందంగా ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.
నాడు బహిష్కరణ కరపత్రాలు: పాడేరులోని సమస్యాత్మక కేంద్రాల్లోనూ నిన్న జరిగిన ఎన్నికల్లో ఓటు వేసేందుకు స్థానికులు బారులు తీరారు. గతంలో ఈ ప్రాంతం మావోయిస్టుల గుప్పెట్లో ఉండటంతో ఓటు వేసేందుకు వెళితే ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురవుతాయనే భయంతో ఏళ్లపాటు ఓటుహక్కుకు దూరంగా ఉన్నారు. నాడు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ రాగానే బహిష్కరణ కరపత్రాలు ఉండేవని అందుకే తాము ఓటుహక్కుకు దూరంగా ఉన్నామని గిరిజనులు చెబుతున్నారు.
కూటమి ప్రభుత్వ అధికారంలోకి వచ్చాక ఏజెన్సీలోని పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. రహదారులు, బ్రిడ్జ్లను ఏర్పాటు చేశారు. దీంతో గిరిజనుల బతుకులు కూడా మారాయి. చిన్న చిన్న గ్రామాల్లో వాగులను దాటి కూడా ఓటు వేసేందుకు జనాలు ఆసక్తి చూపారంటే పరిస్థితిలో ఎంత మార్పు వచ్చిందో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది.
'ఇన్నేళ్లు మావోయిస్టులకు భయపడి ఓటు వెయ్యలేదు. చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఇప్పుడు ఓటు వెయ్యడం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. ఇంతకుముందు పోలింగ్ కేంద్రం పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండేది. ఇప్పుడు 5 కిలోమీటర్లకు మార్చారు. ఇన్నేళ్లకు ఓటెయ్యడంతో మాలో కొత్త ఉత్సాహం వచ్చింది.' -గిరిజన ఓటర్లు
ముగిసిన ‘పరిషత్’ ఎన్నికల పోలింగ్ - 7న ఫలితాలు
గోదావరి, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో ప్రశాంతంగా ముగిసిన పోలింగ్ - ఓటు వేసేందుకు ఉత్సాహం చూపిన ఓటర్లు