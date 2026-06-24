రాష్ట్రంలో బంగారం ఉత్పత్తికి తొలి అడుగు - జొన్నగిరిలో పరిశ్రమను ప్రారంభించనున్న సీఎం
తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరిలోని జియో మైసూరు పరిశ్రమ - గోల్డ్ మైనింగ్ ప్లాంట్ను ప్రారంభించి పూర్తిస్థాయి ఉత్పత్తికి శ్రీకారం - రెండో యూనిట్కు భూమిపూజ చేయనున్న ముఖ్యమంత్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 24, 2026 at 8:27 AM IST
Private Gold Production Plant In Jonnagiri Opening Today : బంగారు నిక్షేపాల గని అంటే గుర్తొచ్చేది కర్నాటకలోని కేజీఎఫ్. ఇకపై కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరి పేరూ మారుమోగనుంది. కరవు కేకలు వినిపించిన ఈ ప్రాంతం బంగారం ఉత్పత్తికి వేదిక కానుంది. దేశంలోనే ప్రైవేట్ రంగంలో అతిపెద్ద గోల్డ్ మైనింగ్ ప్రాజెక్టును జొన్నగిరిలో సీఎం చంద్రబాబు నేడు లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు.
రాష్ట్రంలో బంగారం ఉత్పత్తికి నేడు తొలి అడుగు పడనుంది. దేశ బంగారం అవసరాలను 60శాతం తీర్చే జొన్నగిరి గోల్డ్ ఫీల్డ్లో బంగారం ఉత్పత్తిని సీఎం చంద్రబాబు నేడు ప్రారంభించనున్నారు. కర్నూలు జిల్లా తుగ్గలి మండలం జొన్నగిరిలోని గనుల నుంచి బంగారం ఉత్పత్తి చేయాలన్న రెండు దశాబ్దాల కలను చేయబోతున్నారు. ఉదయం 11.30 గంటలకు హెలికాప్టర్లో నేరుగా జొన్నగిరికి ముఖ్యమంత్రి చేరుకుంటారు. గోల్డ్ మైనింగ్ ప్లాంట్ను ప్రారంభించి పూర్తిస్థాయి ఉత్పత్తికి శ్రీకారం చుడతారు.
అదే ప్రాంతంలో బంగారం ఖనిజాన్ని శుద్ధి చేసే రెండో యూనిట్కు కూడా ముఖ్యమంత్రి భూమిపూజ చేస్తారు. అనంతరం ప్లాంట్లో బంగారు ముడి ఖనిజాన్ని ఏ విధంగా శుద్ధి చేస్తారనే అంశాలతో పాటు ప్లాంట్ సమీపంలో జరుగుతున్న మైనింగ్ను సీఎం పరిశీలించనున్నారు. అనంతరం బహిరంగ సభలో సీఎం మాట్లాడుతారు. జొన్నగిరి ప్రాంతంలో వజ్రాలు తరచూ దొరకడంపై జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా-G.S.I నిపుణులు సర్వే చేపట్టి భారీఎత్తున బంగారం ఖనిజం ఉందని తేల్చారు. జొన్నగిరి, ఎర్రగుడి, పగిడిరాయి గ్రామాల్లో కోటి టన్నుల బంగారు ముడి ఖనిజం నిక్షేపాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
68 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ముడి ఖనిజం గుర్తింపు : తూర్పు భాగంలోనే 68 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ముడి ఖనిజం ఉందని తేలింది. ఈ ప్రాంతంలో భారీగా బంగారం ముడి ఖనిజం ఉందని తేలడంతో 'జియోమైసూర్ సర్వీసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ' తవ్వకాలకు అనుమతి పొందింది. జొన్నగిరి, పగిడిరాయి, ఎర్రగుడి ప్రాంతంలో ప్రయోగాత్మకంగా కొంత ప్రాంతాన్ని తవ్వి అక్కడున్న బంగారం ఖనిజం నాణ్యమైనదేనని నిర్ధారించుకుంది. తొలుత మినీ కర్మాగారాన్ని నిర్మించింది. తర్వాత 320 కోట్లు వెచ్చించి అత్యాధునిక కర్మాగారం ఏర్పాటు చేసింది.
ఏడాదికి 2 టన్నుల వరకు బంగారం ఉత్పత్తి : జొన్నగిరి గోల్డ్ ఫీల్డ్కు ప్రభుత్వం 1500 ఎకరాలు కేటాయించింది. ప్రస్తుతం 600 ఎకరాల్లో తవ్వకాలు జరగనున్నాయి. ఈ ప్లాంట్ ద్వారా తొలి ఏడాదికి 400 కిలోల పసిడిని ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. వచ్చే ఏడాది నుంచి 900 కిలోల బంగారం ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఏటా ఉత్పత్తి పెంచుతూ ఏడాదికి 2 టన్నుల వరకు బంగారం ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. ఈ మేరకు ప్లాంట్ సామర్థ్యాన్ని, ప్రాసెసింగ్ కెపాసిటీని విస్తరించనున్నారు. ఈ ప్లాంట్ ద్వారా 700 మందికి ఉపాధి లభిస్తుంది. ఇక ఉత్పత్తి చేసిన బంగారం ధరలో 4 శాతం రాష్ట్రానికి రాయల్టీగా వస్తుంది.
తొలి ఏడాది 600 కిలోలు - మరుసటి ఏడాది 1500 కిలోల బంగారం - 'జొన్నగిరి స్వర్ణగిరి'
కర్నూలు జిల్లా జొన్నగిరిలో 'పసిడి' పంటలు - బంగారం లాంటి వార్త చెప్పిన సీఎం చంద్రబాబు