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విశాఖ కిమ్స్​లో తొలి స్పోర్ట్స్ ఆర్థోపెడిక్ క్లినిక్‌ ప్రారంభం - ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన వైజాగ్ సీపీ

మోకాళ్లు, భుజాలు, కండరాలు, లిగమెంట్లకు సంబంధించిన గాయాలు పెరుగుతున్నాయన్న డా. శ్రీనివాస్ గొల్లంగి - ఓపెన్ సర్జరీలతో రోగి కోలుకోవడనికి ఎక్కువ సమయం

vSports Orthopaedic Clinic Visakhapatnam
Sports Orthopaedic Clinic Visakhapatnam (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 26, 2026 at 8:30 PM IST

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Sports Orthopaedic Clinic Visakhapatnam : స్పోర్ట్స్ ఆడేవారు గాయాలపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని విశాఖపట్నం పోలీస్ కమిషనర్ డా. శంక బత్ర బాగ్చి అన్నారు. కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సీతమ్మధారలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన స్పోర్ట్స్ ఆర్థోపెడిక్ క్లినిక్​ని శుక్రవారం ఆయన ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఆటలు, ఇతర సాధన సయయాల్లో అయ్యే గాయాలు వారి భవిష్యత్తు మీద తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయన్నారు. ఇటీవలి కాలంలో విశాఖపట్నంలో క్రీడలు, ఫిట్‌నెస్ కార్యకలాపాలపై ఆసక్తి పెరిగిందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

అత్యాధునిక సాంకేతికతో : యువత ఆటలు, ఫిట్​నెస్​ల కోసం ఎక్కువ సమయాన్ని వెచ్చించడాన్ని మనం చూస్తున్నామని అనుకోకుండా తగిలిన గాయాల కోసం అత్యాధునిక సాంకేతికతో అన్ని రకాల సేవలు ఇప్పుడు కిమ్స్ హాస్పిల్​లో ఒకచోట లభించడం ఈ క్లినిక్​కు ప్రత్యేకంగా నిలుస్తుందని పోలీస్ కమిషనర్ అన్నారు. అనంతరం ఆసుపత్రి కన్సల్టెంట్ స్పోర్ట్స్ ఆర్థోపెడిక్‌ సర్జన్, ఆర్థోస్కోపిక్ స్పెషలిస్ట్ డా. శ్రీనివాస్ గొల్లంగి మాట్లాడుతూ సంప్రదాయ క్రీడలతో పాటు బాక్స్ క్రికెట్, బ్యాడ్మింటన్, ట్రెక్కింగ్, హైకింగ్, రన్నింగ్, మారథాన్, సైక్లింగ్, జిమ్ వ్యాయామాలు వంటి వాటిలో యువతతో పాటు మధ్య వయస్కులు కూడా ఎక్కువగా పాల్గొంటున్నారు. దీంతో మోకాళ్లు, భుజాలు, కండరాలు, లిగమెంట్లకు సంబంధించిన గాయాలు పెరుగుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు.

సర్జరీల అవసరం లేకుండా : అయితే గతంలో ఓపెన్ సర్జరీలు చేసేవారమని దీంతో రోగి కోలుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టేదని డా. శ్రీనివాస్ అన్నారు. ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చిన ఆర్థోస్కోపిక్ సేవల ద్వారా కెమెరాతో 360 డిగ్రీలతో గాయాలు ఎక్కడ తగిలాయనేది తేలికగా చూడగలుగుతున్నామని తెలిపారు. దీంతో సర్జరీ చేయడం, రోగి త్వరగా కోలుకోవడం వంటివి చకచకా జరిగిపోతున్నాయని అన్నారు. అంతేకాకుండా క్రీడా గాయాల నిర్ధారణ, చికిత్స, పునరావాస సేవలను ఒకే చోట అందించే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రత్యేక క్లినిక్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. ఆధునిక వైద్య సాంకేతికతతో కూడిన చికిత్సలు, నిపుణుల సలహాలు, ఫిజియోథెరపీ సేవలు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయని చెప్పారు. తమ సమస్యల గురించి వచ్చి నేరుగా వైద్యులతో మాట్లాడే అవకాశం ఉంటుందన్నారు. ఇంజూరీస్​ని మొదట గుర్తించినప్పుడే మా వద్దకు వస్తే సరైన పరిష్కారం దొరుకుతుందని, అంతేకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో సర్జరీలు కూడా అవసరం లేకుండా చేయవచ్చని తెలిపారు.

ఫిట్‌నెస్ ప్రేమికుల కోసం : కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సీతమ్మధార రీజినల్ సీఈఓ డా. నగేష్ మాట్లాడుతూ ప్రజల అవసరాలకు అనుగుణంగా కిమ్స్ హాస్పిటల్స్‌ సీతమ్మధారలో ఇప్పటికే పలు మల్టీ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు అందిస్తున్నామని, ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ ఆర్థోపెడిక్ క్లినిక్‌తో క్రీడాకారులకు, ఫిట్‌నెస్ ప్రేమికులకు మరింత మెరుగైన వైద్య సహాయం లభించనుందని ఆయన తెలిపారు. క్రీడా గాయాల బాధితులకు ఈ క్లినిక్ కొత్త ఆశగా నిలుస్తుందని పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ ఆర్థోపెడిక్ విభాగం వైద్యులు డా. రాజేష్ కుమార్ రెడ్డి, డా. సంతోష్ రామ్, డా. రామరాజు, డా. వసంత బాబు, డా. అశీష్ కుమార్, ఆస్పత్రి సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

స్పోర్ట్స్ ఆడేటప్పుడు గాయాలబారిన పడకుండా ఉండేందుకు ఏ ఆట అయినా ఆడే ముందు 5-10 నిమిషాలు లైట్ ఎక్సర్‌సైజ్ (జాగింగ్, జంపింగ్ జాక్స్, ఆర్మ్ సర్కిల్స్) చేయండి. ఇది కండరాలను సిద్ధం చేసి గాయాల రిస్క్ తగ్గిస్తుంది. ఆట తర్వాత కూల్-డౌన్ చేసి, సాగించడం (Stretching) మరచిపోకండి. ఇది కండరాలు గట్టిపడకుండా చూస్తుందని నిపుణులు సూచించారు.

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