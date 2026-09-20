దేశ చరిత్రలో తొలిసారి - రైలులో కలప గుజ్జు రవాణా - కాకినాడ పోర్టు నుంచి ప్రారంభం
దేశంలోనే తొలిసారిగా కలప గుజ్జు రైలు మార్గంలో రవాణా అయింది. శనివారం కాకినాడ పోర్టు నుంచి మహారాష్ట్రలోని భిగ్వాన్కు కలప గుజ్జు లోడుతో ఉన్న ఓ గూడ్స్ రైలు విజయవంతంగా బయలుదేరింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 5:19 PM IST
Wood Pulp Transport by Train in AP : భారతీయ రైల్వే చరిత్రలో సరికొత్త మైలురాయి నమోదైంది. దేశంలోనే తొలిసారిగా కలప గుజ్జు (ఉడ్ పల్ప్) రైలు మార్గంలో రవాణా అయింది. శనివారం కాకినాడ పోర్టు నుంచి మహారాష్ట్రలోని భిగ్వాన్కు కలప గుజ్జు లోడుతో ఉన్న ఓ గూడ్స్ రైలు విజయవంతంగా బయలుదేరింది. ఈ విషయాన్ని దక్షిణ కోస్తా రైల్వే అధికారులు అధికారికంగా వెల్లడించారు. సరకు రవాణాలో రైల్వే శాఖ సాధించిన అద్భుత విజయంగా దీన్ని అభివర్ణించారు.
15 ఏళ్ల నిరీక్షణ : మహారాష్ట్రలో అనేక కాగితపు పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. వీటికి అవసరమైన కలప గుజ్జును సుమారు ఒకటిన్నర దశాబ్దాలుగా (15 ఏళ్లు) 1,061 కిలోమీటర్ల మేర కేవలం రోడ్డు మార్గంలోనే రవాణా చేస్తున్నారు. ఈ సరకును రైలు మార్గానికి మళ్లిస్తే రైల్వే శాఖకు భారీగా అదనపు ఆదాయం వస్తుందని స్థానిక అధికారులు గుర్తించారు. వెంటనే రంగంలోకి దిగి కాగిత పరిశ్రమల ప్రతినిధులతో ఇటీవల కీలక చర్చలు జరిపారు.
ఆ ఒక్క నిర్ణయంతో మారిన ముఖచిత్రం : అధికారుల చర్చల్లో ఓ ప్రధాన సమస్య వెలుగులోకి వచ్చింది. ఒక్కో వ్యాగన్కు 45 నుంచి 50 టన్నుల కలప గుజ్జు లోడింగ్ సామర్థ్యం ఉంటుంది. కానీ, రైల్వే నిబంధనల ప్రకారం 65.1 టన్నులకు ఛార్జీలు వసూలు చేస్తున్నారు. ఇది తమకు భారం అవుతోందని, అందుకే రోడ్డు మార్గానికే పరిమితమయ్యామని పరిశ్రమల ప్రతినిధులు అధికారులకు స్పష్టం చేశారు. ఈ సమస్య పరిష్కారానికి రైల్వే అధికారులు ఈ ఏడాది జులైలో రైల్వే బోర్డుకు ఓ ప్రతిపాదన పంపారు. దీని ఆధారంగా కలప గుజ్జును 'గూడ్స్ టారిఫ్ క్లాస్-110' కిందకు చేర్చారు. దీంతో రవాణా ఛార్జీలు భారీగా తగ్గాయి. ఫలితంగా పరిశ్రమల యాజమాన్యాలు లాభసాటిగా ఉన్న రైలు రవాణా వైపు ఆసక్తి చూపాయి.
ఏటా రూ.20 కోట్ల అదనపు ఆదాయం : తాజా నిర్ణయంతో రైల్వే శాఖకు కాసుల వర్షం కురవనుంది. కలప గుజ్జు లోడుతో వెళ్లే ప్రతి రేక్ (గూడ్స్ రైలు) ద్వారా శాఖకు సుమారు రూ. 40 లక్షల ఆదాయం వస్తుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇలా ఏడాదికి దాదాపు 1.5 లక్షల టన్నుల కలప గుజ్జు అదనపు లోడింగ్ జరగనుంది. తద్వారా రైల్వేకు ఏటా రూ. 20 కోట్ల ఆదాయం సమకూరుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ ఘట్టాన్ని సాకారం చేసేందుకు కృషి చేసిన అధికారులపై ఉన్నతాధికారులు ప్రశంసలు కురిపించారు. దక్షిణ కోస్తా రైల్వే జీఎం సందీప్ మాథుర్, ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ ఆపరేషన్స్ మేనేజర్ వినీత్కుమార్, ప్రిన్సిపల్ కమర్షియల్ మేనేజర్ కె.సాంబశివరావు, విజయవాడ డీఆర్ఎం మోహిత్ సోనాకియా స్థానిక అధికారులను ప్రత్యేకంగా అభినందించారు.
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