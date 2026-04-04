రాష్ట్రానికి కొత్త కళ - అమరావతిలో "క్వాంటమ్-ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్"
డిసెంబరు నాటికి అత్యాధునిక కంప్యూటర్ ఏర్పాటు - పరిశ్రమల అవసరాల కోసం యూజ్ కేసులు - మూడేళ్లలో 100 క్వాంటమ్ అల్గారిథమ్స్ - 5వేల మందిని నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దడం లక్ష్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 7:34 AM IST
First Quantum Computer Will be Launched in Amaravati : క్వాంటమ్ కంప్యూటర్తో రాష్ట్రానికి కొత్త కళ రాబోతోంది. అమరావతిలో వచ్చే డిసెంబరులోగా క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఏర్పాటు చేయడంతో పాటు క్వాంటమ్, ఏఐ టెక్నాలజీల పరిశోధనలు, అల్గారిథమ్స్, యూజ్ కేసుల రూపకల్పనలో రాష్ట్రాన్ని అగ్రగామిగా నిలపాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ ఆధ్వర్యంలో "క్వాంటమ్ అండ్ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్" పనులు ప్రారంభం అయ్యాయి. వచ్చే మూడేళ్లలో 100 క్వాంటమ్-ఏఐ అల్గారిథమ్స్, యూజ్ కేసులు అభివృద్ధి చేయడం, 5 వేల మంది విద్యార్థుల్ని క్వాంటమ్ అల్గారిథమ్స్ రాయడంలో నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దడం, క్వాంటమ్ టెక్నాలజీపై 600 మందికిపైగా అధ్యాపకులకు శిక్షణ ఇవ్వడం, 100 స్టార్టప్లు ప్రారంభమయ్యేలా చూడటం, 100 పత్రాల ప్రచురణ, వందకుపైగా పేటెంట్ల సాధన, 50కి పైగా పరిశ్రమలతో భాగస్వామ్యాన్ని లక్ష్యాలుగా పెట్టుకుంది.
అమరావతి క్వాంటమ్వ్యాలీ మిషన్ డైరెక్టర్ అధ్యక్షతన ఏర్పాటయ్యే గవర్నింగ్ కౌన్సిల్లో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు యూనివర్సిటీలు, కళాశాలల ప్రొఫెసర్లు, ఐబీఎం సంస్థ ప్రతినిధులు, రాష్ట్రంలోని 380 క్వాంటమ్ ఇన్నోవేషన్ సెల్స్ నుంచి నలుగురు ప్రతినిధులు సభ్యులుగా ఉంటారు. ప్రస్తుతం గన్నవరంలోని మేధాటవర్స్ నుంచి నడిచే క్వాంటమ్ ఇనోవేషన్ సెంటర్ అమరావతిలో భవన నిర్మాణం పూర్తయ్యాక అక్కడి నుంచి పనిచేయనుంది.
నిమిషాల లెక్కన ఛార్జీ వసూలు: ఐబీఎం వంటి సంస్థలు క్వాంటమ్ కంప్యూటర్లు వినియోగించుకున్నందుకు నిమిషాల లెక్కన ఛార్జీ వసూలు చేస్తాయి. ప్రస్తుతం ఒకేసారి 5,400 నిమిషాల సమయం కొనుగోలు చేస్తే ఐబీఎం నిమిషానికి 48 డాలర్లు వసూలు చేస్తోంది. ఏడాదిలోగా ఆ సమయాన్ని వాడేసుకోవాలి. 10 నిమిషాలు, 20 నిమిషాలు ఇలా తక్కువ సమయం కావాలనుకున్న వారి నుంచి నిమిషానికి 96 డాలర్లు చొప్పున వసూలు చేస్తోంది. ఇలా నిమిషాల లెక్కన కేటాయించే సమయాన్నే క్వాంటమ్ క్రెడిట్స్ అంటారు.
గంట చొప్పున ఉచితంగా వాడుకునేందుకు: అమరావతిలో ఏర్పాటు చేసే 133 క్యూబిట్ హెరాన్ ప్రాసెసర్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్కూ ఐబీఎం ఇవే ధరల్ని నిర్ణయించే అవకాశముంది. అమరావతిలోని క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను రోజుకు గంట చొప్పున ఉచితంగా వాడుకునేందుకు అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీకి ఐబీఎం అవకాశమివ్వాలన్నది ఒప్పందంలో భాగం. ఐబీఎం ఉచితంగా ఇచ్చే క్వాంటమ్ క్రెడిట్స్ను "క్వాంటమ్ అండ్ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్" రూపొందించిన అల్గారిథమ్స్ను రన్ చేయడం, యూజ్ కేసులు సిద్ధం చేయడానికి వాడతారు.
క్వాంటమ్ క్రెడిట్స్ కొనుగోలు: ఐబీఎం ఉచితంగా ఇచ్చే సమయాన్ని వినియోగించుకుంటూ, ఇంకా అవసరమైతే క్వాంటమ్ క్రెడిట్స్ను కొంటారు. కేవలం క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను తెచ్చి అమరావతిలో పెట్టేస్తే ప్రయోజనం ఉండదని, దాన్ని వాడగలిగేలా అధ్యాపకులు, విద్యార్థుల్ని సిద్ధంచేయాల్సి ఉంటుందని, అధికారుల చెప్తున్నారు. అమరావతికి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ వచ్చేనాటికి కనీసం 25 అల్గారిథమ్స్తో సిద్ధంగా ఉండాలన్నది లక్ష్యంగా ఉంది.
108 అంబులెన్స్లకు యూజ్కేస్: వైద్యం, ఆరోగ్యం, వ్యవసాయం, రవాణా, మెటీరియల్ సైన్స్, ఆర్థిక రంగాలకు 100 క్వాంటమ్-ఏఐ అల్గారిథమ్స్, యూజ్ కేసులు సిద్ధం చేయబోతున్నారు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు రంగాలు, పరిశ్రమల సమస్యలకు అల్గారిథమ్ రాసి క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ద్వారా పరిష్కారం కనుగొనడాన్నే యూజ్ కేస్ అంటారు. 108 అంబులెన్స్ వాహనాలను, ఏ ప్రాంతాల్లో మోహరిస్తే ప్రజలకు మరింత వేగంగా, మెరుగ్గా సేవలందించవచ్చో ఒక యూజ్ కేస్ తయారు చేయాలని ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా ట్రస్ట్ కోరింది. గడచిన మూడేళ్లలో 108 కాల్సెంటర్కు ఎన్ని కాల్స్ వచ్చాయి, ఫోన్ వచ్చాక సగటున ఎంత సేపట్లో అంబులెన్స్ ఆ ప్రాంతానికి చేరుతోంది, ఆలోగా బెడ్లు, డాక్టర్లు అందుబాటులో ఉంటున్నారా? వంటి వివరాలన్నీ తీసుకుని ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ యూజ్ కేసు తయారు చేస్తుంది.
"కేవలం క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను తెచ్చి అమరావతిలో పెట్టేస్తే గనక ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. దాన్ని వాడుకుని మనం లబ్ధి పొందేందుకు అవసరమైన ఎకో సిస్టం, సామర్థ్యాలనూ అభివృద్ధి పరిచాలి. అధ్యాపకుల్ని, విద్యార్థుల్ని సిద్ధం చేయాలి. ప్రపంచంలో ఎక్కడ క్వాంటమ్ సేవలు అవసరమైనప్పటికీ మనమే అందించే స్థాయికి ఎదగాలి." - సీవీ శ్రీధర్, మిషన్ డైరెక్టర్, అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ
క్వాంటం ఏఐ ఇనోవేషన్ సెంటర్లో రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు యూనివర్సిటీలు, కళాశాలలకు చెందిన ఎంపిక చేసిన అధ్యాపకులు, స్టార్టప్ కంపెనీలు, రాష్ట్రంలోని 380 క్వాంటమ్ ఇన్నోవేషన్ సెల్స్ నుంచి కొందరిని భాగస్వాముల్ని చేస్తున్నారు. ప్రొఫెసర్లకు క్వాంటమ్ క్రెడిట్స్ ప్రొవైడ్ చేయడంతో పాటు, టెక్నాలజీల్లో వారికి శిక్షణ ఇస్తారు. ఆయా యూనివర్సిటీలు, కళాశాలల్లో క్వాంటమ్ ల్యాబ్ల ఏర్పాటుకు సహకరిస్తారు. ప్రొఫెసర్ల ద్వారా విద్యార్థులకు శిక్షణనిచ్చి, వారు స్టార్టప్లు ఏర్పాటు చేసేలా ప్రోత్సహిస్తారు. మొత్తంగా క్వాంటమ్ టెక్నాలజీలకు సంబంధించి పూర్తి ఎకోసిస్టంను రాష్ట్రంలో నెలకొల్పుతారు.
దక్షిణాసియాలోనే శక్తివంతమైన క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ ఏపీలో ఆవిష్కరిస్తాం: మంత్రి లోకేశ్
అమరావతి 'క్వాంటమ్ హ్యాకథాన్'లో జీఎంఆర్ విద్యార్థుల ప్రతిభ - జాతీయ స్థాయిలో ప్రథమ బహుమతి