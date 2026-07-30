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గోదావరిలో చిక్కిన తొలి 'పులస' - ధర ఎంతో తెలుసా?

డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో మత్స్యకారుల వలకు చిక్కిన పులస - కోటిపల్లి సమీపంలో గౌతమి గోదావరిలో లభ్యమైన 1.250 కిలోల చేప - రూ.14 వేలకు దక్కించుకున్న రత్నం దంపతులు

Godavari Pulasa Fish
Godavari Pulasa Fish (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 1:10 PM IST

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Godavari Pulasa Fish : గోదావరి జిల్లాల భోజన ప్రియులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఆశగా ఎదురుచూస్తున్న ఘట్టం రానే వచ్చింది. గోదావరి జలాల్లో తొలి పులస సందడి చేసింది. సముద్రం నుంచి గోదావరిలోకి ఎదురీదుతూ వచ్చే ఈ అరుదైన చేప కోసం మత్స్యకారులు కూడా వేయికళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు. ఎట్టకేలకు డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా కోటిపల్లి రేవు సమీపంలో గౌతమి గోదావరి నదిలో ఓ మత్స్యకారుడి వలలో ఈ పులస చేప పడింది. దీని బరువు ఒకటింబావు (1.250) కిలోలు ఉండటం విశేషం.

గోదావరిలో చిక్కిన తొలి 'పులస' - ధర ఎంతో తెలుసా? (ETV Bharat)

యానాం రేవులో వేలం : కోటిపల్లి వద్ద దొరికిన ఈ పులస చేపను మత్స్యకారులు విక్రయించేందుకు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన యానాం రేవుకు తీసుకువచ్చారు. బుధవారం ఉదయం రేవులో ఈ చేపకు వేలం పాట నిర్వహించారు. పులసను దక్కించుకోవడానికి మత్స్యకారులు, స్థానికులు తీవ్ర స్థాయిలో పోటీ పడ్డారు. చివరకు పొన్నమండ రత్నం, భద్రం అనే దంపతులు ఈ చేపను రూ.14 వేలకు వేలంలో దక్కించుకున్నారు. పులస రుచికి ఆ మాత్రం ధర పలకడం సహజమేనని స్థానికులు వ్యాఖ్యానించారు.

వెంటనే మరో వ్యక్తికి విక్రయం : వేలంలో వేలకు వేలు పోసి కొన్న పులసను ఆ దంపతులు వెంటనే దానిపై రూ.500 లాభం చూసుకుని వేరే మత్స్యకారుడికి విక్రయించారు. అంటే ఈ పులస చేప చివరకు రూ.14,500లకు అమ్ముడుపోయిందన్న మాట. కేవలం కిలోంబావు బరువున్న చేపకు ఈ రేంజ్​లో ధర పలకడం చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. అయితే పులసల సీజన్ ప్రారంభంలో ధరలు ఇలాగే మండిపోతాయని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాదికి యానాం రేవులో అమ్ముడుపోయిన తొలి పులస ఇదే కావడం గమనార్హం.

పుస్తెలు అమ్మయినా తినాల్సిందే : గోదావరి జిల్లాల్లో పులస చేపకు ఉండే క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు. 'పుస్తెలు అమ్మయినా సరే పులస తినాల్సిందే' అన్న నానుడి ఇక్కడ బలంగా స్థిరపడిపోయింది. అంతలా ఈ చేప రుచి గోదారోళ్ల నాలుకలపై ముద్ర వేసుకుంది. వానాకాలం వస్తే చాలు పులసల కోసం గోదావరి జిల్లాల ప్రజలే కాదు, రాష్ట్రంలోని నలుమూలల నుంచి, పక్క రాష్ట్రాల నుంచి సైతం భోజన ప్రియులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు. గోదావరి నీటితో వండే పులస ఇగురు రుచి చూస్తే జన్మ ధన్యం అన్నట్లుగా దీనికి డిమాండ్ ఉంటుంది. అందుకే పదుల వేలు వెచ్చించైనా సరే దీనిని కొనుగోలు చేస్తుంటారు.

ఎల్‌నినో ప్రభావంతో మోహం చాటేసిన పులస : సాధారణంగా ప్రతి ఏటా జులై, ఆగస్టు నెలల్లో గోదావరి నదికి భారీగా వరదలు వస్తాయి. అప్పుడు గోదావరి నీరు ఎర్రగా మారుతుంది. ఆ ఎర్ర నీరు సముద్రంలో కలిసే సమయంలో సముద్రంలో ఉండే ఇలస చేపలు గుడ్లు పెట్టేందుకు గోదావరి నదిలోకి ఎదురీదుతూ వస్తాయి. ఆ ఎర్రనీటిలో ఎదురీదే క్రమంలోనే ఇలస కాస్తా రుచికరమైన పులసగా మారుతుంది. అయితే ఈ ఏడాది ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవలేదు.

ఎల్‌నినో ప్రభావం వల్ల గోదావరికి ఆశించిన స్థాయిలో వరదలు రాలేదు. దీంతో పులసల రాక ఆలస్యమైంది. ఈ సీజన్​లో పులసలు మోహం చాటేయడంతో ఇటు మత్స్యకారులు, అటు భోజన ప్రియులు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. అయితే ఎట్టకేలకు ఇప్పుడు తొలి పులస వలకు చిక్కడంతో వారిలో ఆశలు చిగురించాయి. రానున్న రోజుల్లో నదికి వరదలు వస్తే మరిన్ని పులసలు దొరికే అవకాశం ఉందని మత్స్యకారులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

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