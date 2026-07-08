ఉండవల్లి కొత్త హెలిపోర్ట్ - అన్ని వాతావరణ పరిస్థితులకు అనుకూలం
భారతదేశపు మొదటి ఉపగ్రహ ఆధారిత హెలిపోర్ట్ - DGCA ఆంధ్రప్రదేశ్లో దేశంలోని మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ పిన్స్ హెలిపోర్ట్ ఆమోదం - ప్రారంభించిన భారతదేశం తొలి పిన్ఎస్ హెలికాప్టర్ అప్రోచ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 9:07 AM IST
New Heliport In Undavalli : ప్రాంతీయ అనుసంధానాన్ని పెంపొందించడానికి అధునాతన పాయింట్-ఇన్-స్పేస్ (PinS) సాంకేతికతతో కూడిన భారతదేశపు మొట్టమొదటి ప్రైవేట్ హెలిపోర్ట్కు ఆతిథ్యం ఇస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు ఒక చారిత్రాత్మక విమానయాన మైలురాయికి నిలయంగా మారింది. గుంటూరు జిల్లాలోని ఉండవల్లి సమీపంలో ఒక హెలిపోర్ట్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఉపగ్రహ ఆధారిత ప్రైవేట్ 'పాయింట్-ఇన్-స్పేస్' (పిన్స్) ఇన్స్ట్రుమెంట్ అప్రోచ్ ప్రొసీజర్ను ఉపయోగించి ఈ సదుపాయాన్ని నిర్వహించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎయిర్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (ఏపీఏడీసీఎల్) సమర్పించిన ప్రతిపాదనకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది.
ఈ ఉపగ్రహ ఆధారిత వ్యవస్థ, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులలో కూడా హెలికాప్టర్లు సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయ్యేందుకు వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ సాంకేతికతను ఎయిర్పోర్ట్స్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఏఐ) అభివృద్ధి చేయగా, దీనికి డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ (డీజీసీఏ) ఆమోదం లభించింది. ఉండవల్లి హెలిపోర్ట్లో కనీసం నాలుగు హెలికాప్టర్లకు వసతి కల్పించగల పార్కింగ్ బేల నిర్మాణం కూడా ఈ ప్రతిపాదనలో భాగంగా ఉంది. ఈ ప్రాజెక్టుకు సుమారు రూ.5 కోట్ల వరకు ఖర్చు అవుతుందని అంచనా.
రాష్ట్రంలోని ప్రతి జిల్లాలో హెలిపోర్ట్లను అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోంది. ప్రతిపాదిత ఉండవల్లి హెలిపోర్ట్ ప్రత్యేకమైనది. విమానాశ్రయం మాదిరిగానే, ఇది కూడా చుట్టూ ప్రహరీ గోడతో ఉంటుంది. ప్రయాణీకుల కోసం ఒక చిన్న టెర్మినల్ భవనాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అయితే ఇతర ప్రాంతాలలోని సాధారణ హెలిప్యాడ్లలో ఇటువంటి అదనపు సౌకర్యాలు సాధారణంగా ఉండవు.
సాంప్రదాయ హెలిప్యాడ్లలో ఉపయోగించే నావిగేషనల్ సహాయకాల అవసరాన్ని తొలగిస్తూ, ఉపగ్రహాల నుంచి వచ్చే GPS సిగ్నల్స్ ద్వారా హెలికాప్టర్ ల్యాండింగ్లు మార్గనిర్దేశం చేస్తారు. ఒక ప్రత్యేకమైన ఆన్బోర్డ్ సిస్టమ్, GPS సిగ్నల్స్ ఆధారంగా ల్యాండింగ్ జోన్ను గుర్తించి, పార్కింగ్ బే (హెలిప్యాడ్) స్పష్టంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. GPS సిగ్నల్ ఎక్కడ ముగుస్తుందో, హెలిప్యాడ్ కచ్చితంగా అక్కడే ఉంటుంది.
హెలికాప్టర్లు GPS-ఆధారిత కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్లతో అమర్చి ఉంటాయి. ఇది తక్కువ కాంతి లేదా దట్టమైన పొగమంచు వంటి ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితులలో కూడా సురక్షితమైన ల్యాండింగ్ను సాధ్యం చేస్తుంది. ప్రత్యేక లైటింగ్ ఏర్పాట్లు అవసరం లేకుండానే హెలికాప్టర్లు రాత్రిపూట ల్యాండ్ అవ్వగలవు.సాధారణ హెలిప్యాడ్ల వలె కాకుండా, ఈ సిస్టమ్కు గ్రౌండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్లు లేదా ఇతర సాంప్రదాయ ల్యాండింగ్ మౌలిక సదుపాయాలు అవసరం లేదు.
'పాయింట్-ఇన్-స్పేస్' విధానం ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది:ఈ పద్ధతి, సాంప్రదాయ హెలిప్యాడ్ మౌలిక సదుపాయాల అవసరాన్ని తొలగిస్తూ, హెలికాప్టర్లను వాటి ప్రయాణ మార్గాలలో నడిపించడానికి పెర్ఫార్మెన్స్-బేస్డ్ నావిగేషన్. ఉపగ్రహ సాంకేతికతను ఉపయోగిస్తుంది. ఇన్స్ట్రుమెంట్ ల్యాండింగ్ సిస్టమ్స్ తక్కువ దృశ్యమానత పరిస్థితులలో, మారుమూల ప్రాంతాలలో, అనేక రకాల వాతావరణ పరిస్థితులలో ల్యాండింగ్లను సాధ్యం చేస్తాయి.
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