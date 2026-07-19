రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి సమీకృత ఆయిల్పామ్ పరిశ్రమ - రూ.300 కోట్లతో నిర్మాణం
సమీకృత ఆయిల్పామ్ పరిశ్రమ నిర్మించిన గోద్రెజ్ - రేపు పరిశ్రమను ప్రారంభించడానికి ఏర్పాట్లు చేసిన సంస్థ - సీఎం రేవంత్రెడ్డికి ఆహ్వానం - ఆయిల్పామ్ పరిశ్రమ ద్వారా 700 మందికి ఉపాధి అవకాశం
Published : July 19, 2026 at 7:34 PM IST
First Oil Palm Factory In Telangana : తెలంగాణలోనే మొట్టమొదటి ప్రైవేటు సమీకృత ఆయిల్పామ్ పరిశ్రమ ప్రారంభానికి సిద్ధమైంది. ఖమ్మం జిల్లాలోని కొణిజర్ల మండలం గుబ్బగుర్తి రెవెన్యూ పరిధిలోని అంజనాపురం గ్రామపంచాయతీలో గోద్రెజ్ ఆగ్రోవెట్ లిమిటెడ్ సంస్థ పరిశ్రమను నిర్మించింది. దీనిని ఈ నెల 20 సోమవారం ప్రారంభించడానికి సంస్థ కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేసింది. ఇప్పటికే సంస్థ ప్రతినిధులు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించారు.
113.5 ఎకరాలను కేటాయించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం : ఆంధ్రప్రదేశ్లోని సీతంపేటలో పరిశ్రమ నెలకొల్పిన గోద్రెజ్ ఆగ్రోవెట్ కంపెనీ అంజనాపురంలో సమీకృత పరిశ్రమ స్థాపనకు ముందుకు రావడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 113.5 ఎకరాలను కేటాయించింది. రూ.300 కోట్ల పెట్టుబడితో సంస్థ ఈ పరిశ్రమను ఏర్పాటు చేసింది. దీని ద్వారా 700 మంది వరకు ఉపాధి పొందనున్నారు. ఇందులో ఇప్పటికే నర్సరీ కార్యకలాపాలు మొదలుపెట్టి మూడు లక్షల మొక్కలు పెంచుతున్నారు. 1.40 లక్షల మొక్కలను రైతులకు సరఫరా చేశారు. ఈ పరిశ్రమ పరిధిలోకి సంగారెడ్డి జిల్లాతోపాటుగా ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాలోని 12 మండలాలు కేటాయించారు.
నిర్మాణ దశలో ఉన్న మరో ఆరు పరిశ్రమలు : ప్రైవేటు సమీకృత ఆయిల్పామ్ పరిశ్రమతో రాష్ట్రంలో సంఖ్య నాలుగుకు చేరుతుంది. రాష్ట్రంలో ఇప్పటికే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని అప్పారావుపేటలో గంటకు 90 టన్నులు, అశ్వారావుపేటలో గంటకు 30 టన్నులు, సిద్దిపేట జిల్లాలో నర్మెటాలో గంటకు 30 టన్నుల సామర్థ్యం ఉన్న పరిశ్రమలున్నాయి. అంజనాపురం కర్మాగారం గంటకు 15 టన్నుల సామర్థ్యం కలిగి ఉంది. ఇంకా మరో ఆరు కర్మాగారాలు కల్లూరుగూడెం(ఖమ్మం), ఇంచర్ల(ములుగు), బీచ్పల్లి(గద్వాల), పెద్దరాత్పల్లి(పెద్దపల్లి), సంకిరెడ్డిపల్లి(వనపర్తి), యాచారం(నల్గొండ)లలో నిర్మాణాలలో ఉన్నాయి. అయితే ఈ ఏడాది చివరి నాటికి వీటిని పూర్తి చేయాలని ప్రభుత్వం భావిస్తోంది.
దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా రైతులకు మంచి విత్తనాలను అందించే విధంగా అంజనాపురంలో సీడ్గార్డెన్ అందుబాటులోకి తీసుకొస్తున్నాం. హైబ్రిడ్ రకాలు, స్వల్పకాలంలో ఎక్కువ దిగుబడి వచ్చేలా, అంతర్గత పంటలకు అవకాశం ఉండే విత్తనాలు తయారు చేయవచ్చు. మలేసియా కంపెనీ భాగస్వామ్యంతో గోద్రెజ్ సీడ్ గార్డెన్ ఏర్పాటు చేస్తుండటం దేశానికి తలమానికం - మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు
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