తొలితరం ప్లాస్టిక్ సర్జరీ పితామహుడు డా.డీఎల్ఎన్ ప్రసాద్ కన్నుమూత

ప్లాస్టిక్ సర్జరీపై తొలితరం వైద్యులు డాక్టర్‌ డొడ్డపనేని లక్ష్మీనరసింహప్రసాద్‌ కన్నుమూత - ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ విభాగానికి శ్రీకారం చుట్టిన ఘనత ఆయన సొంతం - ఈనెల 9న మహా ప్రస్థానంలో అంత్యక్రియలు

First Plastic Surgeon In South India Died
First Plastic Surgeon In South India Died (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 7, 2026 at 8:44 PM IST

First Plastic Surgeon In South India Died : ప్లాస్టిక్ సర్జరీపై తొలితరం వైద్యులు డాక్టర్‌ డొడ్డపనేని లక్ష్మీనరసింహప్రసాద్‌ వృద్ధాప్య సంబంధ సమస్యలతో కన్నుమూశారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్లాస్టిక్ సర్జరీకి పునాదులు వేయడమే కాకుండా ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ విభాగానికి శ్రీకారం చుట్టిన ఘనత డీఎల్​ఎన్​ ప్రసాద్‌కు దక్కుతుంది.

ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో : వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించిన ప్రసాద్, కఠిన శ్రమతో వైద్య రంగంలో ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదిగారు. విశాఖపట్నంలోని ఆంధ్ర మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్, ఎంఎస్ పూర్తి చేశారు. ఢిల్లీలోని సఫ్దర్‌జంగ్ ఆసుపత్రిలో ప్లాస్టిక్ సర్జరీలో ఉన్నత శిక్షణ పొందారు. 1972లో ఉస్మానియా ఆసుపత్రిలో ప్లాస్టిక్ సర్జరీ విభాగాన్ని స్థాపించారు. ఆ విభాగాన్ని అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. అనంతరం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోని కర్నూలు, గుంటూరు, వరంగల్, విశాఖపట్నం తదితర ప్రాంతాల్లో కూడా ఈ విభాగాల ఏర్పాటుకు ఆయన తోడ్పడ్డారు అని అని ఆయన కుటుంబ సభ్యులు తెలియజేశారు.

ప్లాస్టిక్ సర్జరీ పితామహుడు డా.డిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ కన్నుమూత (ETV)

ప్రకృతి ప్రేమికుడై : వైద్య సేవలతో పాటు ప్రకృతి ప్రేమికుడైన డా. ప్రసాద్, బోన్​సై కళపై ప్రత్యేక ఆసక్తి చూపారు. హైదరాబాద్‌లో బోన్​సై ఉద్యానవనానికి పునాదులు వేసిన వారిలో ఆయన ఒకరు. రామోజీ ఫిలిం సిటీలో బోన్​సై గార్డెన్ అభివృద్ధికి ఆయన చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయం. ఆయన మృతి వైద్య లోకానికి తీరని లోటుగా పలువురు వైద్యులు, శిష్యులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"డీఎల్​ఎన్​ ప్రసాద్ పేరుగాంచిన ప్లాస్టిక్ సర్జన్​. 1993లో ఉస్మానియా నుంచి రిటైర్​ అయ్యారు. దాని తర్వాత కూడా ఎంతో మందికి వైద్యసేవలందించారు. ఇతర ఆసుపత్రులలోనూ పనిచేశారు. రోస్​ సొసైటీ, బోన్​సై సొసైటీకి వ్యవస్థాపకులుగా ఉన్నారు. ఆయన తుది శ్వాస వరకు మొక్కలతోనే అధిక సమయం గడిపారు. ఈరోజు ఉదయం సుఖంగా తుదిశ్వాస విడిచారు. సందర్శకుల కోసం మృతదేహాన్ని శుక్రవారం వరకూ హైదరాబాద్​ బంజారాహిల్స్​లోని ఆయన స్వగృహంలోనే ఉంచుతాం. ఎల్లుండి జూబ్లీహిల్స్ మహాప్రస్థానంలో అంత్యక్రియలు నిర్వహిస్తాం." - డాక్టర్ స్వాతి, మనవరాలు

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

