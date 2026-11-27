తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికలు - స్వగ్రామాల్లోనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు షాక్
AP panchayat elections తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికలు పలు చిత్రవిచిత్రాలకు వేదికయ్యాయి. స్వగ్రామాల్లోనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు పరాజయాలు ఎదురుకాగా టీడీపీ నేతలకూ కొన్నిచోట్ల అదే పరిస్థితి తలెత్తింది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 11:05 AM IST
తొలిదశ పంచాయతీ ఎన్నికలు పలు చిత్రవిచిత్రాలకు వేదికయ్యాయి. స్వగ్రామాల్లోనే వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు పరాజయాలు ఎదురుకాగా టీడీపీ నేతలకూ కొన్నిచోట్ల అదే పరిస్థితి తలెత్తింది. ఒకట్రెండు ఓట్లతో కొన్నిచోట్ల తలరాతలు తారుమారయ్యాయి. మరికొందరికి లాటరీ, టాస్లలో విజయాలు దక్కాయి.
593 ఓట్ల తేడాతో సర్పంచిగా : పల్లె పోరు తొలిదశలో ఆసక్తికర ఘటనలు జరిగాయి. వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు స్వగ్రామమైన పలాస నియోజకవర్గం వజ్రపుకొత్తూరు మండలం దేవునల్తాడ గ్రామంలో టీడీపీ మద్దతుదారు గుంటు హేమలత విజయం సాధించారు. ఆమె వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు, సీదిరి అప్పలరాజు సోదరుడు చిరంజీవి సతీమణి పార్వతిపై 593 ఓట్ల తేడాతో సర్పంచిగా గెలిచారు. వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బొల్లా బ్రహ్మనాయుడు స్వగ్రామం పల్నాడు జిల్లా శావల్యాపురం మండలం వేల్పూరులో కూటమి బలపరిచిన టీడీపీ మద్దతుదారు సాధినేని హనుమాయమ్మ 3,791 ఓట్ల తేడాతో కాంగ్రెస్ మద్దతుదారుపై విజయం సాధించారు.
జనసేన మద్దతుదారుకే విజయం : పల్నాడు జిల్లా ఈపూరు మండలం కొచ్చెర్లలో జనసేన మద్దతుదారు సుప్రజ 2,572 ఓట్ల ఆధిక్యంతో సర్పంచిగా గెలిచారు. ఇక్కడ ముగ్గురు స్వతంత్ర అభ్యర్థులు, సుప్రజకు మధ్య పోటీ కొనసాగగా జనసేన మద్దతుదారునే విజయం వరించింది. నెల్లూరు జిల్లా ఉదయగిరి ఎమ్మెల్యే కాకర్ల సురేష్ నివసించే వింజమూరు మేజర్ పంచాయతీలో టీడీపీ బలపర్చిన అభ్యర్థి కొర్రపాటి పీరూసాహెబ్ ఓటమి పాలయ్యారు. ఇక్కడ వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు ఆనంగి వెంకట కృష్ణయ్య 2 వేలకు పైగా మెజారిటీతో గెలిచారు.
319 ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయం : ప్రకాశం జిల్లా జరుగుమల్లి మండలం కామేపల్లి పంచాయతీలో ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాసరావు సోదరుడు గంటా చిరంజీవి సర్పంచిగా గెలుపొందారు. టీడీపీ రెబల్గా పోటీ చేసిన చాగంటి వెంకట రమణమ్మపై 319 ఓట్ల ఆధిక్యంతో విజయం సాధించారు. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ జిల్లా ఐ.పోలవరం మండలం పాత ఇంజరం సర్పంచిగా టీడీపీ బలపరిచిన, మాజీ ఎమ్మెల్యే చెల్లి వివేకానంద సతీమణి చెల్లి శేషకుమారి గెలిచారు. ఆమె గతంలోనూ సర్పంచిగా పని చేశారు. ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడి మండలం ఎండపల్లి సర్పంచిగా వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుతో 85 ఏళ్ల వృద్ధురాలు మోరంపూడి నాగ శిరోమణి విజయం సాధించారు. ఆమె కుమారుడు, గ్రామ వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు మోరంపూడి శ్రీను ఎన్నికల సమయంలో ఓ కేసులో రిమాండ్కు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో శిరోమణి అనారోగ్యం పాలవడంతో విజయవాడ ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆమె చికిత్స పొందుతున్న ఫొటోలు, వీడియోలతో వారి మద్దతుదారులు గ్రామంలో ప్రచారం చేసి సానుభూతి కూడగట్టారు. రిమాండ్కు వెళ్లిన శ్రీను 2019 వరకు టీడీపీ మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు. ఆ తర్వాత వైఎస్సార్సీపీలో చేరారు.
ఇద్దరికీ చెరో 350 ఓట్లు : శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్ఛాపురం మండలం మసాఖపురం పంచాయతీలో టీడీపీ బలపర్చిన అభ్యర్థి ఆశి మాధవరావు వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు నగిరెడ్ల చిరంజీవిపై లాటరీలో గెలిచారు. ఈ పంచాయతీలో ఇద్దరికీ చెరో 350 ఓట్లు రావడంతో అధికారులు లాటరీ తీయగా మాధవరావును విజయం వరించింది. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా చెన్నేకొత్తపల్లి మండలం పులేటిపల్లి పంచాయతీలో వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు సోమశేఖర్, టీడీపీ మద్దతుదారు వీరప్పగారి ముత్యాలప్పకు సమాన ఓట్లు రావడంతో అధికారులు టాస్ వేశారు. టాస్లో సోమశేఖర్ విజయం సాధించారు. మార్కాపురం జిల్లా సి.ఎస్.పురం మండలంలోని చెన్నపునాయునిపల్లి సర్పంచి పదవికి పోటీపడిన టీడీపీ మద్దతుదారు నూనె తిరుపతయ్య, వైఎస్సార్సీపీ బలపరిచిన పెరుగు సుబ్బరామయ్యకు 424 చొప్పున ఓట్లు రావడంతో టాస్ వేశారు. తిరుపతయ్య టాస్ గెలిచి సర్పంచిగా ఎన్నికయ్యారు.
ఒక్క ఓటుతోనే విజేతలుగా : బాపట్ల జిల్లా పడమర పెద్దివారిపాలెం పంచాయతీలో టీడీపీ మద్దతుదారు కొల్లా శివపార్వతి ఒక్క ఓటుతో గెలుపొందారు. పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా మసిమండ పంచాయతీలో జనసేన మద్దతుదారు పీడిక రాజేష్ కూడా సింగిల్ ఓటుతో సర్పంచ్గా విజయం సాధించారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా బిర్లంగి పంచాయతీల సర్పంచ్గా టీడీపీ మద్దతుదారు ధూపాన సూర్యనారాయణరెడ్డి, పశ్చిమగోదావరి జిల్లా బియ్యపుతిప్ప పంచాయతీలో జనసేన మద్దతుదారు మల్లాడి వెంకట రాజ్యలక్ష్మి కూడా ఒక్క ఓటుతోనే విజేతలుగా నిలిచారు. అలాగే పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా దుగ్గి పంచాయతీ సర్పంచ్గా టీడీపీ మద్దతుతో గడసాన కాంతమ్మ, కోనసీమ జిల్లా కమిని పంచాయతీ సర్పంచ్గా టీడీపీ మద్దతుదారు చిన్న మోహన్రావు రెండేసి ఓట్ల ఆధిక్యంతో గెలుపొందారు.
నామినేషన్లు వేసినప్పటి నుంచే : మార్కాపురం జిల్లా సీఎస్పురం మండలం అయ్యలూరువారిపల్లెలో పంచాయతీ అత్యంత ఖరీదైనదిగా మారింది. గ్రామంలో టీడీపీ నుంచి ఇద్దరు పోటీ చేయగా, వైఎస్సార్సీపీ నుంచి ఒకరు బరిలోకి దిగారు. అభ్యర్థులు ఒక్కో ఓటుకు 3 వేల నుంచి 25 వేల వరకు ఇచ్చారు. ఈ పంచాయతీలో 800 వరకు ఓటర్లు ఉండగా, నామినేషన్లు వేసినప్పటి నుంచే ముగ్గురు అభ్యర్థులూ ఓటర్లకు డబ్బుల పంపకం మొదలుపెట్టారు. ఓటు తమకు కాకుండా ప్రత్యర్థి వర్గానికి వేస్తారనే సంశయం ఉన్న కొందరు ఓటర్లకు 50 వేల పైన ఇచ్చి ప్రలోభపెట్టారు. ఇక్కడ టీడీపీ తరఫున మద్దతుదారుగా వెంకటేష్, టీడీపీ రెబల్ అభ్యర్థిగా పాలుగుల్ల మోహనరెడ్డి పోటీ చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ బలపర్చిన బేరి వివేకానందరెడ్డి 137 ఓట్ల మెజారిటీతో టీడీపీ రెబల్ అభ్యర్థిపై గెలుపొందారు.
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