ఆంధ్రుల చిరకాల స్వప్నం సాకారం - 2027 మే నెలాఖరుకల్లా పోలవరం తొలిదశ సిద్ధం!
Polavaram First Phase: పోలవరం ప్రాజెక్టు తొలిదశను 2027 జూన్ నాటికి జాతికి అంకితం చేయాలన్న సంకల్పంతో ఉన్న ప్రభుత్వం ముఖ్యమైన పనులన్నీ కొలిక్కి తెస్తోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 7:26 AM IST
పోలవరం ప్రాజెక్టు తొలిదశను 2027 జూన్ నాటికి జాతికి అంకితం చేయాలన్న సంకల్పంతో ఉన్న ప్రభుత్వం ముఖ్యమైన పనులన్నీ కొలిక్కి తెస్తోంది. రిజర్వాయర్ను కుడి, ఎడమ కాలువలతో అనుసంధానించే పనులు కేవలం 10 శాతమే మిగిలాయి. ఇప్పటికే పూర్తైన డయాఫ్రం వాల్పై ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణం కొంతవరకు చేపట్టారు. రాతి, మట్టి కట్టతో దీన్ని పూర్తిచేయడమే కీలకంగా మిగిలింది. 2027 మార్చి నెలాఖరుకే ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిర్దేశించగా, మే నెలాఖరుకు పూర్తి చేయగలమని ఇంజినీరింగ్ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
ఆంధ్రుల దశాబ్దాల కల త్వరలోనే నెరవేరనుంది. పోలవరం ప్రాజెక్టు తొలిదశను 2027 జూన్ నాటికి జాతికి అంకితం చేయాలనే లక్ష్యంతో ముఖ్యమైన పనులను ప్రభుత్వం వేగం చేసింది. గ్యాప్-1 ప్రధాన డ్యాంలో 584 మీటర్లు, గ్యాప్-2లో దాదాపు 1.7 కిలోమీటర్లు పొడవునా +53.32 మీటర్ల ఎత్తుకు డ్యాం నిర్మించాల్సి ఉంటుంది. వంద పొరలుగా నిర్మించే ఈ కట్టలో ప్రతీదీ కీలకమే. ఒక్కో లేయర్ను తొలుత 0.3 మీటర్ల మందంతో వేసి, తర్వాత 0.25 మీటర్లకు తగ్గేలా యంత్రాలతో రోల్ చేస్తారు.
ప్రతి పొరలోనూ గట్టిదనం, నాణ్యతను పరీక్షించి సంతృప్తికర ఫలితం వచ్చాకే తదుపరి పొర పనులు ప్రారంభిస్తారు. ప్రధాన డ్యాంలో మట్టి, రాయి, ఇసుక ఫిల్టర్లు ఉంటాయి. రాతి పొర 0.9 మీటర్ల మందంతో ఉంటుంది. డ్యాం దిగువ భాగాన వెడల్పు దాదాపు 500 మీటర్లు కాగా ఎత్తుకు వెళ్లే కొద్దీ క్రమంగా తగ్గుతుంది. ప్రారంభంలో +16 మీటర్ల గర్భం నుంచి +53.32 మీటర్ల ఎత్తు వరకు డ్యాం ఉంటుంది. అంటే దాదాపు 37 మీటర్ల ఎత్తుతో 2.2 కిలోమీటర్ల పొడవునా నిర్మించాల్సి ఉంది.
10 రోజుల పాటు అంతరాయం: మరోవైపు పనులు వేగం చేసేందుకు మరిన్ని యంత్ర పరికరాలు సిద్ధం చేయనున్నారు. గ్యాప్-1 పొడవునా ఒక సెట్ యంత్రాలతో పనులు చేసే అవకాశమున్నా, గ్యాప్-2 పొడవు ఎక్కువగా ఉన్నందున మరిన్ని యంత్రాలు అవసరం కానున్నాయి. పైగా డ్యాం నిర్మాణం ఎత్తుకు వెళ్లే కొద్దీ ఆ మేరకు మెటీరియల్ను పైకి పంపాల్సి ఉంటుంది.
ఇందుకోసం కాంట్రాక్టు సంస్థ మేఘా 60 కొత్త డంపర్లు, 9 ఎక్స్కవేటర్లను సమకూర్చుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. గ్యాప్-1 ప్రధాన డ్యాంలో 500 మీటర్ల పొడవునా దాదాపు 33 మీటర్ల ఎత్తుకు నిర్మాణం పూర్తి అయ్యింది. మొత్తం 12.83 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్లకుగానూ 6 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల పని పెండింగ్లో ఉంది. గ్యాప్-2 ప్రధాన డ్యాం 23 మీటర్ల ఎత్తుకు నిర్మించారు. ఇందులో 61.52 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల పనికి దాదాపు 33 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల మేర చేయాల్సి ఉంది. ఈ ఏడాది గోదావరికి భారీ వరదలు రానప్పటికీ, ఇటీవలి తుపాన్ల వల్ల 10 రోజుల పాటు అంతరాయం ఏర్పడింది.
ప్రధాన డ్యాం నిర్మాణానికి మెటీరియల్ సమీకరణ కొలిక్కి వచ్చింది. 8.75 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల మట్టి, 49.20 లక్షల క్యూబిక్ మీటర్ల రాయి అవసరమని తెలుస్తోంది. గ్యాప్-2లో క్లే రీచ్లో +25 నుంచి +53.32 మీటర్ల వరకు డిజైన్లకు సూత్రప్రాయ అనుమతులు లభించాయి. కేంద్ర జలసంఘం నుంచి తుది అనుమతులు ఈ నెలాఖరుకు వస్తాయని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
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