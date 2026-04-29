ETV Bharat / state

స్వాధీన ప్రక్రియకు బోర్డు ఆమోదం - నేడో రేపో ప్రభుత్వం చేతికి మెట్రో

సీఎం సమక్షంలో జరగనున్న ఒప్పందం - స్వాధీన ప్రక్రియకు తాజాగా బోర్డు ఆమోదం - స్వాధీన ప్రక్రియ గడువుకు రేపే చివరి రోజు - ఎల్​అండ్​టీ మెట్రో రైలు లిమిటెడ్ అప్పు రూ.13,615 కోట్లు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 29, 2026 at 8:58 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Hyderabad Metro Project Handover to Government : హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైలు ఇవాళో, రేపో ప్రభుత్వ పరం కానుంది. స్వాధీన ప్రక్రియ గడువు ఈ నెల 30వ తేదీ కావడంతో మెట్రో రైలు కార్యాలయంలో హడావిడి మొదలైంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు అధ్యక్షతన మంగళవారం సాయంత్రం హెచ్​ఎం​ఆర్​ఎల్​ బోర్డు సమావేశం జరగగా, స్వాధీన ప్రక్రియకు బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. కీలకమైన వాటా కొనుగోలు ఒప్పందంపై సీఎం సమక్షంలో హెచ్​ఎమ్​ఆర్​ఎల్​, ఎల్​అండ్​టీ అధికారులు సంతకాలు చేయనున్నారు.

స్వాధీన ప్రక్రియకు బోర్డు ఆమోదం : హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు మొదటి దశ ప్రాజెక్ట్ నేడో, రేపో ప్రభుత్వ పరం కానుంది. సీఎం రేవంత్​రెడ్డి, ఎల్​ అండ్ ​టీ ఛైర్మన్​ ఎస్​ఎన్​ సుబ్రమణ్యం సమక్షంలో వాటా కొనుగోలు ఒప్పందంపై హెచ్​ఎం​ఆర్​ఎల్​ ఎం​డీ, ఎల్ ​అండ్ ​టీ (హైదరాబాద్) లిమిటెడ్ ఎం​డీ సంతకాలు చేయనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి వాటా కొనుగోలు ఒప్పందం సిద్ధమైంది. ఒప్పంద ప్రక్రియను పూర్తి చేసే పనుల్లో ఇరు సంస్థలు నిమగ్నమయ్యాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు అధ్యక్షతన మంగళవారం సాయంత్రం హెచ్​ఎం​ఆర్​ఎల్​ బోర్డు సమావేశం జరగగా, స్వాధీన ప్రక్రియకు బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది.

గడువు ఈ నెల 30వ తేదీ : ఎల్ ​అండ్ ​టీ వైపు నుంచి ఆ సంస్థ ఛైర్మన్ హైదరాబాద్ పర్యటన కూడా ఖరారైంది. స్వాధీన ప్రక్రియ గడువు ఈ నెల 30వ తేదీ కావడంతో మెట్రో రైలు కార్యాలయంలో హడావుడి మొదలైంది. పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల పరిశీలకుడిగా వెళ్లిన హెచ్​ఎం​ఆర్​ఎల్​ ఎం​డీ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ ఆదివారమే హైదరాబాద్ తిరిగొచ్చారు. అప్పటి నుంచి ప్రభుత్వం, ఎల్ ​అండ్ ​టీతో సంప్రదింపులు జరుపుతూ వాటా కొనుగోలు ఒప్పందం సిద్ధం చేశారు. నిన్న రాత్రి పొద్దు పోయే వరకు ఒప్పందం పత్రాలను సిద్ధం చేసే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.

రుణం మంజూరు ఆలస్యం కారణంగా గడువు పొడిగింపు : స్వాధీన తేదీ ముందుగానే అనుకున్నప్పటికీ ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ (ఐఆర్​ఎఫ్​సీ) నుంచి రుణం మంజూరు ఆలస్యం కావడంతో గడువును ఏప్రిల్ 30కి పొడిగించారు. ఈ తేదీ నాటికి ఎల్​ అండ్ ​టీ మెట్రో రైలు లిమిటెడ్ అప్పు రూ.13 వేల 615 కోట్లకు చేరింది. మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం ఐఆర్​ఎఫ్​సీ నుంచి 3.5 నుంచి 4 శాతం వడ్డీకి తీసుకుని రుణాలను రీ షెడ్యూల్ చేయనుంది. మిగిలిన రూ.1,385 కోట్లను హెచ్​ఎండీఏ నుంచి ఈక్విటీగా ఎల్ ​అండ్ ​టీకి ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది. దీనికి సంబంధించి కీలకమైన వాటా కొనుగోలు ఒప్పందంపై సీఎం సమక్షంలో అధికారులు సంతకాలు చేయనున్నారు. దీంతో పీపీపీలో ఉన్న హైదరాబాద్ మెట్రో మొదటి దశ ప్రభుత్వ పరం కానుంది. అన్నీ అనుకూలిస్తే ఇవాళ లేదా రేపు ఒప్పందాలపై సంతకాలు ఉంటాయని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.

ఎల్‌ అండ్‌ టీ ఉద్యోగుల కొనసాగింపు : మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు స్వాధీనం అనంతరం నిర్వాహణలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ఎల్ ​అండ్ ​టీ ఎంఆర్​హెచ్​ఎల్​ ఉద్యోగులు 115 మందిని సంవత్సరం పాటు కొనసాగించాలని ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డబ్బంతా గిట్టుబాటు అయ్యేలా వేతనాల ఖర్చు రూ.24.3 కోట్లు హెచ్​ఎంఆర్​ఎల్​ స్వయంగా భరించాలని నిర్ణయించింది. హైదరాబాద్​ మెట్రో కార్యకలాపాలపై సూచనలు, సలహాల కోసం 6 నెలల కాలానికి ఎల్​అండ్​టీకి చెందిన సీనియర్​ ఎక్స్​పీరియన్స్​ ఆఫీనర్​ స్థాయిలోని 7 సేవలను పొందాలని నిర్ణయించారు. దీనికి అయ్యే ఖర్చులను ఎల్​అండ్​టీ భరించనుంది.

ఒప్పందం తర్వాత పేరు మార్పునకు సమయం : మెట్రో ప్రాజెక్టు వంద శాతం ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి వచ్చినప్పటికీ రెండు మూడు నెలల వరకు ఎల్​అండ్​టీ ఎంఆర్​హెచ్​ఎల్​ పేరుతోనే కొనసాగుతుంది. వెంటనే అంటే పేరు మార్చడం వీలు కాదని అధికారులు చెబుతున్నారు. రిజిస్ట్రార్​ ఆఫ్​ కంపెనీస్​కు కొత్త పేరును ప్రతిపాదించి, అక్కడ ఆమోదించిన తర్వాత మాత్రమే పేరు మారుతుంది.

చివరి దశకు హైదరాబాద్​ మెట్రో స్వాధీన ప్రక్రియ - ప్రభుత్వ సంస్థలకు చెల్లించాల్సిన బకాయిలపై పీటముడి

అపరిశుభ్రతకు అడ్డాగా హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్లు - ఫిర్యాదు చేసినా స్పందించని అధికారులు

TAGGED:

HYDERABAD METRO PROJECT
HYDERABAD METRO FIRST PHASE
FIRST METRO PROJECT HANDOVER GOVT
METRO COME TO GOVERNMENT HANDOVER

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.