స్వాధీన ప్రక్రియకు బోర్డు ఆమోదం - నేడో రేపో ప్రభుత్వం చేతికి మెట్రో
సీఎం సమక్షంలో జరగనున్న ఒప్పందం - స్వాధీన ప్రక్రియకు తాజాగా బోర్డు ఆమోదం - స్వాధీన ప్రక్రియ గడువుకు రేపే చివరి రోజు - ఎల్అండ్టీ మెట్రో రైలు లిమిటెడ్ అప్పు రూ.13,615 కోట్లు
Published : April 29, 2026 at 8:58 AM IST
Hyderabad Metro Project Handover to Government : హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు ఇవాళో, రేపో ప్రభుత్వ పరం కానుంది. స్వాధీన ప్రక్రియ గడువు ఈ నెల 30వ తేదీ కావడంతో మెట్రో రైలు కార్యాలయంలో హడావిడి మొదలైంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు అధ్యక్షతన మంగళవారం సాయంత్రం హెచ్ఎంఆర్ఎల్ బోర్డు సమావేశం జరగగా, స్వాధీన ప్రక్రియకు బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది. కీలకమైన వాటా కొనుగోలు ఒప్పందంపై సీఎం సమక్షంలో హెచ్ఎమ్ఆర్ఎల్, ఎల్అండ్టీ అధికారులు సంతకాలు చేయనున్నారు.
స్వాధీన ప్రక్రియకు బోర్డు ఆమోదం : హైదరాబాద్ మెట్రో రైలు మొదటి దశ ప్రాజెక్ట్ నేడో, రేపో ప్రభుత్వ పరం కానుంది. సీఎం రేవంత్రెడ్డి, ఎల్ అండ్ టీ ఛైర్మన్ ఎస్ఎన్ సుబ్రమణ్యం సమక్షంలో వాటా కొనుగోలు ఒప్పందంపై హెచ్ఎంఆర్ఎల్ ఎండీ, ఎల్ అండ్ టీ (హైదరాబాద్) లిమిటెడ్ ఎండీ సంతకాలు చేయనున్నారు. ఇందుకు సంబంధించి వాటా కొనుగోలు ఒప్పందం సిద్ధమైంది. ఒప్పంద ప్రక్రియను పూర్తి చేసే పనుల్లో ఇరు సంస్థలు నిమగ్నమయ్యాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు అధ్యక్షతన మంగళవారం సాయంత్రం హెచ్ఎంఆర్ఎల్ బోర్డు సమావేశం జరగగా, స్వాధీన ప్రక్రియకు బోర్డు ఆమోదం తెలిపింది.
గడువు ఈ నెల 30వ తేదీ : ఎల్ అండ్ టీ వైపు నుంచి ఆ సంస్థ ఛైర్మన్ హైదరాబాద్ పర్యటన కూడా ఖరారైంది. స్వాధీన ప్రక్రియ గడువు ఈ నెల 30వ తేదీ కావడంతో మెట్రో రైలు కార్యాలయంలో హడావుడి మొదలైంది. పశ్చిమ బెంగాల్ ఎన్నికల పరిశీలకుడిగా వెళ్లిన హెచ్ఎంఆర్ఎల్ ఎండీ సర్ఫరాజ్ అహ్మద్ ఆదివారమే హైదరాబాద్ తిరిగొచ్చారు. అప్పటి నుంచి ప్రభుత్వం, ఎల్ అండ్ టీతో సంప్రదింపులు జరుపుతూ వాటా కొనుగోలు ఒప్పందం సిద్ధం చేశారు. నిన్న రాత్రి పొద్దు పోయే వరకు ఒప్పందం పత్రాలను సిద్ధం చేసే పనిలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు.
రుణం మంజూరు ఆలస్యం కారణంగా గడువు పొడిగింపు : స్వాధీన తేదీ ముందుగానే అనుకున్నప్పటికీ ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ (ఐఆర్ఎఫ్సీ) నుంచి రుణం మంజూరు ఆలస్యం కావడంతో గడువును ఏప్రిల్ 30కి పొడిగించారు. ఈ తేదీ నాటికి ఎల్ అండ్ టీ మెట్రో రైలు లిమిటెడ్ అప్పు రూ.13 వేల 615 కోట్లకు చేరింది. మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం ఐఆర్ఎఫ్సీ నుంచి 3.5 నుంచి 4 శాతం వడ్డీకి తీసుకుని రుణాలను రీ షెడ్యూల్ చేయనుంది. మిగిలిన రూ.1,385 కోట్లను హెచ్ఎండీఏ నుంచి ఈక్విటీగా ఎల్ అండ్ టీకి ప్రభుత్వం చెల్లించనుంది. దీనికి సంబంధించి కీలకమైన వాటా కొనుగోలు ఒప్పందంపై సీఎం సమక్షంలో అధికారులు సంతకాలు చేయనున్నారు. దీంతో పీపీపీలో ఉన్న హైదరాబాద్ మెట్రో మొదటి దశ ప్రభుత్వ పరం కానుంది. అన్నీ అనుకూలిస్తే ఇవాళ లేదా రేపు ఒప్పందాలపై సంతకాలు ఉంటాయని అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.
ఎల్ అండ్ టీ ఉద్యోగుల కొనసాగింపు : మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టు స్వాధీనం అనంతరం నిర్వాహణలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా ఉండేందుకు ఎల్ అండ్ టీ ఎంఆర్హెచ్ఎల్ ఉద్యోగులు 115 మందిని సంవత్సరం పాటు కొనసాగించాలని ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. డబ్బంతా గిట్టుబాటు అయ్యేలా వేతనాల ఖర్చు రూ.24.3 కోట్లు హెచ్ఎంఆర్ఎల్ స్వయంగా భరించాలని నిర్ణయించింది. హైదరాబాద్ మెట్రో కార్యకలాపాలపై సూచనలు, సలహాల కోసం 6 నెలల కాలానికి ఎల్అండ్టీకి చెందిన సీనియర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫీనర్ స్థాయిలోని 7 సేవలను పొందాలని నిర్ణయించారు. దీనికి అయ్యే ఖర్చులను ఎల్అండ్టీ భరించనుంది.
ఒప్పందం తర్వాత పేరు మార్పునకు సమయం : మెట్రో ప్రాజెక్టు వంద శాతం ప్రభుత్వ ఆధీనంలోకి వచ్చినప్పటికీ రెండు మూడు నెలల వరకు ఎల్అండ్టీ ఎంఆర్హెచ్ఎల్ పేరుతోనే కొనసాగుతుంది. వెంటనే అంటే పేరు మార్చడం వీలు కాదని అధికారులు చెబుతున్నారు. రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కంపెనీస్కు కొత్త పేరును ప్రతిపాదించి, అక్కడ ఆమోదించిన తర్వాత మాత్రమే పేరు మారుతుంది.
చివరి దశకు హైదరాబాద్ మెట్రో స్వాధీన ప్రక్రియ - ప్రభుత్వ సంస్థలకు చెల్లించాల్సిన బకాయిలపై పీటముడి
అపరిశుభ్రతకు అడ్డాగా హైదరాబాద్ మెట్రో స్టేషన్లు - ఫిర్యాదు చేసినా స్పందించని అధికారులు