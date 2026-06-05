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హైదరాబాద్​ జనాభా కోటిన్నర! - ఇప్పటివరకు లెక్క

హైదరాబాద్​ మొదటి దశ​ జనగణనలో 1.3 కోట్ల మంది - తాళం వేసిన 5.42 శాతం ఇళ్లకు రీ సర్వే - ఈ నెల 9న పూర్తికానున్న గడువు

Hyderabad First Phase Census 2026
Hyderabad First Phase Census 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 5, 2026 at 2:43 PM IST

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Hyderabad First Phase Census 2026 : తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2010 నాటి జనాభా లెక్కలు, ఓటర్ల సంఖ్యను ఆధారంగా చేసుకుని ఓఆర్​ఆర్​ పరిధిలో 1.34 కోట్ల మంది ఉంటారని అంచనా వేసింది. కానీ ఇపుడు ఆ అంచనాలు దాటిపోయి గణాంకాలు నమోదవుతున్నాయి. 90 శాతం ఇళ్లలోనే 1.3 కోట్ల మంది ప్రజలు నివసిస్తున్నట్లు ప్రాథమికంగా తెలుస్తోంది. ఆ లెక్క ఆధారంగా వంద శాతం సర్వే పూర్తయితే జనాభా కోటిన్నర వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. 90 శాతం ఇళ్లలో 5 శాతం వరకు తాళం వేసినవి ఉన్నాయి. జూన్ 9న సర్వే గడువు పూర్తవుతుంది. ఈ సమయంలో తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లను మరోసారి సర్వే చేయాలని ప్రధాన జనగణన అధికారి ఆర్వీ కర్ణన్​ తెలిపారు.

కోటిన్నర జనాభా ఉండవచ్చని అంచనా : మొదటిదశ జనగణన మే 11న మొదలైంది. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 45 లక్షల ఇళ్ల వరకు జనగణన నమోదు చేశారు. ఔటర్ రింగ్​ రోడ్డు వరకు ఉన్న 300 డివిజన్లను యూనిట్​గా తీసుకుని హైదరాబాద్​ నగరంలో జనాభాను లెక్కిస్తున్నారు. మొత్తం 20 వేల హౌస్​ లిస్టింగ్ బ్లాక్​లుగా విభజించి ఇంటింటికి సర్వే చేస్తున్నారు. ఎన్యుమరేటర్స్ ఇప్పటివరకు 41 లక్షల ఇళ్లను సందర్శించారు. అయితే ఆయా హౌస్ లిస్టింగ్​ బ్లాక్​లో మరో 10 శాతం ఇళ్లను సర్వే చేయాల్సి ఉంది.

ఒక అంచనాగా 45 లక్షల ఇళ్లు ఉండవచ్చని, వాటిలో కోటిన్నర జనాభా ఉండవచ్చని అధికారులు భావిస్తున్నారు. ఒక కుటుంబం వివరాలను రెండుసార్లు నమోదు చేయడం, సంబంధించిన విషయాలను తప్పులుగా రాయడం వంటివి సరిచేస్తే జనాభా సంఖ్య మారుతుంది. ఫిబ్రవరి 2027లో జరగబోయే రెండోదశ జనగణనలో పూర్తి జనాభా లెక్క తెలుస్తుందని అధికారులు చెబుతున్నారు.

ప్రతి కుటుంబ వివరాలు నమోదు చేయాల్సిందే : ఐదు శాతానికి పైగా జనాభా ఉదయాన్నే ఉద్యోగాలకు వెళ్లి, రాత్రికి ఇంటికి చేరుకుంటారు. మూతపడ్డ ఇళ్లు జూన్​ 3వ వరకు 5.42 శాతం ఉన్నట్లు గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. దీనికోసం బ్లాకుల వారీగా వారి ఇళ్లను ఉదయాన్నే సందర్శించాలి. అవసరమైతే సాయంత్రం వరకు కూడా సర్వే చేయాలి. ప్రతి కుటుంబం వివరాలు నమోదు కావాల్సిందేనని ఉన్నతాధికారులు ఎన్యుమరేటర్స్​కు చెప్పారు. జనాభాలో గ్రేటర్ నగరంలో 3 కార్పొరేషన్ల జనాభాలో జీహెచ్​ఎంసీ ముందు వరుసలో ఉంది. ఇప్పటికే ఇక్కడ 55 లక్షల జనాభాని లెక్క తెలిసింది. ఆ తర్వాత స్థానంలో సైబరాబాద్, మల్కాజ్​గిరి కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయి. కానీ కంటోన్మెంట్​లో మాత్రం జనగణన నత్తనడకన సాగుతోంది.

సహకరించని ఇంటి యజమానులు : కొందరు ఇంటి యజమానులు ఎన్యుమరేటర్స్​కు సహకరించడం లేదు. వారు అడిగే అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వకపోగా, ఎందుకంటూ వారినే ప్రశ్నిస్తున్నారు. దీంతో వివరాలు నమోదు చేసుకునే క్రమంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. సెల్ఫ్​ ఎన్యుమరేట్ చేసుకున్న వారు ఐడీ నంబర్ చెప్పేసరికి నిమిషాల వ్యవధిలోనే ప్రక్రియ పూర్తవుతోంది. ఇంటింటా తిరిగే ఎన్యుమరేషన్​ సిబ్బందికి సహకరించాలని సెన్సెస్ ఉన్నతాధికారులు కోరుతున్నారు.

ఎన్యూమరేటర్లకు విచిత్ర అనుభవాలు : రాష్ట్రంలో మిగతా చోట్ల కూడా జనగణన జరుగుతోంది. అయితే పలుచోట్ల సిబ్పందికి విచిత్ర పరిస్థితులు ఎదురవుతున్నాయి. నల్గొండ జిల్లా మేళ్లచెరువు మండలంలోని ఓ గ్రామంలో బైకు, కారు ఇంటి ముందే ఉన్న తమవి కాదని చెప్పారు. ఇంటి గురించి అడగ్గా 8 గదులున్నా మూడో, నాలుగో రాసుకోండని చెప్పారు. మరో ఇంటి వారైతే ల్యాప్​టాప్​ ఉన్న, కంపెనీదని చెప్పారు. టీవీ ఉన్న అది పనిచేయట్లేదన్నారు. గ్యాస్​పొయ్యి ఉన్నా కట్టెల పొయ్యి అని రాయాలని కోరారు.

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