First phase of panchayat elections begins: తొలివిడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం
First phase of panchayat elections begins: రాష్ట్రంలో తొలివిడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రంలోని 26 జిల్లాల్లోని 3,240 పంచాయతీల్లో పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఏకగ్రీవాలు మినహా 3,240 పంచాయతీల్లో పోలింగ్ జరుగుతోంది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 7:03 AM IST
రాష్ట్రంలో తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రంలోని 26 జిల్లాల్లోని 3,240 పంచాయతీల్లో పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. ఏకగ్రీవాలు మినహా 3,240 పంచాయతీల్లో పోలింగ్ జరుగుతోంది. ఇప్పటికే తొలివిడతలో 709 పంచాయతీలు ఏకగ్రీవమయ్యాయి. మధ్యాహ్నం ఒంటిగంట వరకు పోలింగ్ కొనసాగనుంది. తొలివిడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు మెుత్తం పోలింగ్ స్టేషన్లు 31,614 ఏర్పాటు చేశారు. తొలివిడత ఎన్నికల్లో 74.45 లక్షల మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్లను లెక్కించి ఫలితాలు ప్రకటించనున్నారు.
మలి విడత మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం
శ్రీకాకుళం, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థల్లో మేయర్, 19 పురపాలక, నగర పంచాయతీల్లో ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు 170 మంది తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. మేయర్ స్థానాలకు 36, ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు 134 మంది పోటీ చేస్తున్నారు. మొత్తం 964 డివిజన్లు/వార్డుల్లో 2,968 మంది బరిలో ఉన్నారు. పంచాయతీల్లో పోలింగ్ పూర్తయిన అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించి, ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఈ నెల 30న ఓట్లు లెక్కించి, ఫలితాలు ప్రకటించనున్నారు.