Telangana Panchayat Elections Results2025

దొంగ ఓటు కలకలం - బీఆర్​ఎస్​-కాంగ్రెస్ వాగ్వాదం : పలుచోట్ల చెదురుమదురు ఘటనలు

రాష్ట్రంలో ముగిసిన తొలివిడత పంచాయతీ ఎన్నికలు - ఉదయం 11 గంటల వరకు 52 శాతం పోలింగ్ నమోదు - భద్రాచలంలో దొంగఓటు కలకలం

Telangana Panchayat Elections 2025
Telangana Panchayat Elections 2025 (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 12:29 PM IST

Updated : December 11, 2025 at 1:47 PM IST

Telangana Panchayat Elections 2025 : రాష్ట్రంలో తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు ప్రజలు పోలింగ్ కేంద్రాల వద్దకు భారీగా పోటెత్తారు. దీంతో గ్రామాల్లో ఎక్కడ చూసినా సందడి వాతావరణం నెలకొంది. తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉదయం 11 గంటల వరకు 52 శాతం పోలింగ్ నమోదైనట్లు సంబంధిత అధికారులు వెల్లడించారు. ఉపాధి కోసం నగరాలు, పట్టణాల్లో ఉన్న ఓటర్లు సొంతూళ్లకు వెళ్లి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. మరోవైపు పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పటిష్ట బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. వెబ్‌ కాస్టింగ్‌ ద్వారా పోలింగ్‌ ప్రక్రియను ఎన్నికల అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు.

కంచర్ల భూపాల్‌రెడ్డి - గుత్తా అమిత్‌రెడ్డి మాటల యుద్ధం : పోలింగ్‌ సందర్భంగా పలుచోట్ల స్వల్ప ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. నల్గొండ జిల్లాలోని చిట్యాల మండలం ఉరుమడ్ల గ్రామంలో కాంగ్రెస్‌, బీఆర్ఎస్​ నేతల మధ్య వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. మాజీ ఎమ్మెల్యే కంచర్ల భూపాల్‌రెడ్డి, డెయిరీ కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్‌ గుత్తా అమిత్‌రెడ్డి మధ్య మాటల యుద్ధం చోటుచేసుకుంది. దీంతో ఇరువర్గాలను పోలీసులు చెదరగొట్టారు. కేతేపల్లి మండలంలోని కొర్లపహాడ్‌లో రాళ్లు, కత్తులతో ఇరువర్గాలు పరస్పరం దాడికి దిగాయి. ఈ ఘటనలో నలుగురికి గాయాలయ్యాయి. వారిని హాస్పిటల్​కు తరలించారు. ఉద్రిక్త పరిస్థితి నేపథ్యంలో గ్రామంలో భారీగా పోలీసులు మోహరించారు.

భద్రాచలంలో దొంగ ఓటు కలకలం : భద్రాచలంలో పంచాయితీ ఎన్నికల పోలింగ్ బూత్​లో దొంగ ఓటు కలకలం రేపింది. వివరాల్లోకి వెళితే, కోటగిరి లక్ష్మి అనే మహిళ తన ఓటు వేసేందుకు 11వ నెంబర్ పోలింగ్ కేేంద్రానికి వెెళ్లారు. అయితే అప్పటికే ఆమె పేరుతో ఓటు పోల్ అయిందని అధికారులు చెప్పారు. దీంతో ఒక్కసారిగా కంగుతిన్న ఆమె, తాను ఓటు వేయలేదని చెప్పింది. ఆమె తరఫు బంధువులు అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. చివరకు టెండర్ ఓటింగ్ ద్వారా ఆమెతో అధికారులు ఓటు వేయించారు. దానిని పరిగణనలోకి తీసుకుంటారో లేదో అని ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది.

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తొలివిడత పంచాయతీ ఎన్నికలు (ETV)

డబ్బులు పంచుతుండగా పట్టివేత : ఓటింగ్ ప్రక్రియను ఎన్నికల తనిఖీ బృందాలు నిశితంగా పరిశీలించాయి. ఈ క్రమంలోనే జగిత్యాల జిల్లాలోని ఓ అభ్యర్థి డబ్బులు పంచుతుండగా ఎన్నికల పరిశీలకులకు చిక్కారు. వివరాల్లోకి వెళితే, తిమ్మాపూర్​లో వార్డు అభ్యర్థి రాజు డబ్బులు పంచుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే స్క్కాడ్​ టీం పట్టుకుంది. వార్డు అభ్యర్థి రాజు నుంచి రూ.40 వేలను తనిఖీ బృందం స్వాధీనం చేసుకుంది. ఎన్నికల్లో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటుచేసుకోకుండా పోలీసులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు.

అభ్యర్థి గుర్తు లేకపోవడంతో నిలిచిన పోలింగ్‌ : నాగర్‌కర్నూల్‌ జిల్లాలోని వెల్దండ మండలం కుప్పగండ్ల పదోవార్డులో పోలింగ్‌ ప్రక్రియ కాసేపు నిలిచిపోయింది. బ్యాలెట్‌ పేపర్‌పై వార్డు అభ్యర్థిగా పోటీచేస్తున్న డేరాంగుల యాదమ్మకు గుర్తు కేటాయించకపోవడంతో అధికారులు పోలింగ్‌ను నిలిపివేశారు. అరగంట తర్వాత వేరే బ్యాలెట్‌ పేపర్లను తీసువచ్చి పోలింగ్‌ను కొనసాగించారు. రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్‌ మండలం పాలమాకుల పోలింగ్‌ కేంద్రం వద్ద వీల్​ఛైర్​లు లేకపోవడంతో వృద్ధులు, దివ్యాంగులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. వారి కుటుంబసభ్యులు వారిని చేతులపై మోసుకుంటూ వెళ్లి ఓటు వేయించారు.

TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025
TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS
TS PANCHAYAT ELECTIONS 2025
తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

