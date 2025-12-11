Telangana Panchayat Elections Results2025

ముగిసిన పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌ - ఒంటిగంట లోపు క్యూలైన్‌లో ఉన్నవారికి ఓటు వేసే అవకాశం - ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా బందోబస్తు

Choose ETV Bharat

Telangana Panchayat Elections 2025 : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌ ప్రశాంతంగా ముగిసింది. 3,834 గ్రామాల్లో సర్పంచ్​, 27,678 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు పోలింగ్ జరిగింది. ఒంటిగంట లోపు క్యూలైన్‌లో ఉన్నవారికి ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించారు. 12,960 మంది సర్పంచ్ అభ్యర్థులు, 65,455 మంది వార్డు మెంబర్ అభ్యర్థుల్లో విజేతలు ఎవరో కొన్ని గంటల్లో తేలిపోనుంది.

ఓటర్లు ఉదయం 7 గంటల నుంచే పోలింగ్ కేంద్రాలకు తరలివచ్చి తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. ఓటు వేసేందుకు అన్ని చోట్ల బారులు తీరారు. చలిలో చంటి పిల్లలతో కలిసి పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చారు. వృద్ధులు, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వారు అంబులెన్స్​లో వచ్చారు. ఉపాధి కోసం నగరాలు, పట్టణాల్లో ఉన్న ఓటర్లు స్వస్థలాలకు చేరుకొని తమ ఓటు వేశారు. పోలింగ్ జరుగుతున్న గ్రామాల్లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది.

ప్రశాంతంగా ముగిసిన పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్‌ - ప్రారంభమైన కౌంటింగ్ (ETV)

అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా బందోబస్తు : పోలింగ్‌ కేంద్రాల వద్ద ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా అధికారులు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. వెబ్‌కాస్టింగ్‌ ద్వారా పోలింగ్‌ సరళిని అధికారులు పర్యవేక్షించారు. పోలింగ్ ముగియడంతో మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కింపు ప్రారంభం కానుంది. కౌంటింగ్‌ తర్వాత విజేతలు ఎవరో తేలిపోనుంది. ఉపసర్పంచ్‌ల ఎన్నికను కూడా ఇవాళే నిర్వహించేలా కసరత్తు చేస్తున్నారు. సుమారు లక్ష మందికిపైగా సిబ్బంది ఎన్నికల విధుల్లో ఉన్నారు. 3,591 మంది రిటర్నింగ్ అధికారులు, 93,905 మంది పోలింగ్ సిబ్బంది, 2,489 మంది మైక్రో అబ్జర్వర్లు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్నారు.

అక్కడక్కడా ఘర్షణలు : పోలింగ్‌ సందర్భంగా పలుచోట్ల స్వల్ప ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొంది. నల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండలం ఉరుమడ్ల గ్రామంలో కాంగ్రెస్‌, బీఆర్​ఎస్​ నాయకుల మధ్య వాగ్వాదం చోటు చేసుకుంది. మాజీ ఎమ్మెల్యే కంచర్ల భూపాల్‌రెడ్డి, డెయిరీ కార్పొరేషన్‌ ఛైర్మన్‌ గుత్తా అమిత్‌రెడ్డి మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. ఇరువర్గాలను పోలీసుల చెదరగొట్టారు. కేతేపల్లి మండలం కొర్లపహాడ్‌లో రాళ్లు, కత్తులతో ఇరువర్గాల నేతలు పరస్పరం దాడులకు దిగారు. ఈ ఘటనలో నలుగురికి గాయాలయ్యాయి. వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. దీంతో గ్రామంలో భారీగా పోలీసులు మోహరించారు.

అభ్యర్థి గుర్తు లేకపోవడంతో నిలిచిన పోలింగ్‌ : నాగర్‌ కర్నూల్‌ జిల్లా వెల్దండ మండలం కుప్పగండ్ల పదోవార్డులో పోలింగ్‌ కాసేపు నిలిచిపోయింది. బ్యాలెట్‌ పేపర్‌పై వార్డు అభ్యర్థి డేరాంగుల యాదమ్మకు గుర్తు కేటాయించకపోవడంతో అధికారులు పోలింగ్‌ను నిలిపివేశారు. అరగంట తరువాత వేరే బ్యాలెట్‌ పేపర్లు తీసుకొచ్చి పోలింగ్‌ను కొనసాగించారు.

ఇబ్బందులు పడ్డ ఓటర్లు : రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్‌ మండలం పాలమాకుల పోలింగ్‌ కేంద్రం వద్ద వృద్ధులు, దివ్యాంగులు అవస్థలు పడ్డారు. వీల్‌ఛైర్‌లు లేకపోవడంతో ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. కుటుంబసభ్యులు వారిని చేతులపై మోసుకుంటూ వెళ్లి ఓటు వేయించారు.

31,428 మంది బైండోవర్ : తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికల కౌంటింగ్‌ నేపథ్యంలో పోలీసుశాఖ పటిష్ఠమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసింది. అవాంఛనీయ ఘటనలు చోటు చేసుకోకుండా బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నారు. ముందుస్తుగా 31,428 మందిని బైండోవర్ చేసినట్లు పోలీసుశాఖ వెల్లడించింది.

