'పోలవరం-నల్లమలసాగర్ను ఎజెండాలో చేర్చడానికి వీల్లేదు - అలా చేస్తే మేమూ ఎగువన ప్రాజెక్ట్ కడతాం'
దిల్లీలో సీడబ్ల్యూసీ సమావేశానికి హాజరైన ఇరురాష్ట్రాల అధికారులు - ఏపీ ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తే ఎగువన వరద నీటిని మళ్లించే ప్రాజెక్టు చేపడతామని వెల్లడించిన తెలంగాణ - వారంలోగా ఇరు రాష్ట్రాలు ఎజెండా పంపించాలన్న సీడబ్ల్యూసీ
Published : January 31, 2026 at 11:10 AM IST
Telugu States Water Dispute Meeting In Delhi : పోలవరం-నల్లమలసాగర్ అంశాన్ని ఎజెండాలో చేర్చేందుకు వీల్లేదని, ఏపీ ప్రతిపాదనను కేంద్రం పరిశీలిస్తే ఎగువన వరద నీటిని మళ్లించే ప్రాజెక్టును తాము సైతం చేపడతామని రాష్ట్రప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల వివాదాల పరిష్కారానికి కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ తొలి సమావేశం దిల్లీలో జరిగింది. పోలవరం-నల్లమలసాగర్ను అనుమతించేది లేదన్న తెలంగాణ, కృష్ణా బేసిన్ పరిధిని అనుసరించి నీటి వాటాను పెంచాల్సి ఉందని కోరింది. వారంలోగా ఇరు రాష్ట్రాలు ఎజెండా పంపాలన్న కేంద్ర కమిటీ, 15 రోజుల్లో తదుపరి భేటీ తేదీని ఖరారు చేస్తామని తెలిపింది.
కమిటీ తొలి సమావేశం : తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల వివాదాల పరిష్కారానికి కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన కమిటీ తొలి సమావేశం దిల్లీలో శుక్రవారం జరిగింది. మొదటి సమావేశంలోనే వాడీవేడి చర్చ జరిగినట్లు విశ్వసనీయ వర్గాల ద్వారా తెలిసింది. తొలుత పలు అంశాలపై ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిన సీడబ్ల్యూసీ ఛైర్మన్, తర్వాత ఏపీ పంపిన ఎజెండాలోని అంశాలు వివరించారు. ఇందులో పోలవరం-బనకచర్ల గురించి ప్రస్తావించగా గోదావరి-నల్లమలసాగర్ను మొదటి దశలో ప్రతిపాదించినట్లు ఏపీ ప్రభుత్వ సలహాదారు వెంకటేశ్వరరావు చెప్పారు.
అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసిన రాష్ట్రప్రభుత్వం, ఈ అంశాన్ని ఎజెండాలో చేర్చడానికి వీల్లేదని తేల్చిచెప్పింది. పోలవరం-నల్లమలసాగర్కు అనుమతి ఇవ్వలేదన్న తెలంగాణ, ఏ ప్రాజెక్టు కోసం అయినా ప్రతిపాదన వస్తే పరిశీలించి చెప్తామని తెలిపింది. అలాగే ఈ ప్రాజెక్టు ప్రీ-ఫీజిబిలిటీ రిపోర్టును పరిశీలన కోసం భాగస్వామ్య రాష్ట్రాలకు పంపాలని, ఆ రాష్ట్రాల అభిప్రాయాలు వచ్చిన తర్వాత ఏ విషయం చెప్తామన్నట్లు వెల్లడించింది. ఇప్పటివరకు డీపీఆర్ తయారీకి సైతం అంగీకరించలేదని సీడబ్ల్యూసీ ఛైర్మన్కు స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది.
75 శాతం దాటితే మిగులు జలాలే : ఏపీ ఇచ్చిన ఎజెండాలోని అంశాలను వివరించిన సీడబ్ల్యూసీ ఛైర్మన్, తెలంగాణ నుంచి ఎజెండా ఎందుకు రాలేదని ప్రశ్నించారు. స్పందించిన తెలంగాణ అధికారులు ఇక్కడ చర్చించిన తర్వాత ఏమి చేర్చాలో నిర్ణయించుకోవాలని అనుకొన్నామని తెలిపారు. వరద నీటికి అర్థం ఏంటో చెప్పాలని కోరగా, 75 శాతం నీటి లభ్యత దాటి వచ్చేవన్నీ మిగులు జలాలే అని సీడబ్ల్యూసీ అధికారులు తెలిపారు. 75 శాతం నీటి లభ్యత వరకే ప్రాజెక్టులు మంజూరు చేస్తామని, 50 శాతం లేదా సరాసరి నీటి లభ్యత కింద చేయాలంటే బోర్డుల ద్వారా రావాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు.
మళ్లించేలా ప్రాజెక్టును చేపడతాం : జోక్యం చేసుకున్న ఏపీ అధికారులు, సముద్రంలోకి వృథాగా వెళ్లే నీటిని వాడుకుంటామంటే అభ్యంతరం ఎందుకని ప్రశ్నించారు. వరద జలాలు అనే అంశానికి వేరే నిర్వచనాలు ఉన్నాయని, భవిష్యత్లో వాటిని హక్కుగా మార్చుకునే ప్రమాదం ఉందని తెలంగాణ అధికారులు బదిలిచ్చారు. ఆంధ్రకు అనుమతిస్తే ఎగువన వరద నీటిని మళ్లించేలా ప్రాజెక్టును చేపడతామని, తమకూ అనుమతి ఇవ్వాలని తెలంగాణ అధికారులు స్పష్టం చేశారు. 'వృథాగా సముద్రంలోకి పోయే నీటిని వాడుకొంటాం అని ఏపీ అంటే, ఎగువన ప్రాజెక్టు కడతాం అనడం సరికాదు. ఈ రెండింటికి తేడా లేదా’ అని జల సంఘం ఛైర్మన్ ప్రశ్నించినట్లు తెలిసింది. గోదావరిలో 2 రాష్ట్రాల మధ్య ట్రైబ్యునల్ పంపిణీ లేదా పరస్పరం అంగీకారం లేకుండా కొన్ని ప్రాజెక్టులకు మీరెలా కేటాయింపులు చేశారని ఏపీ అధికారులు అడగ్గా, ఇప్పుడు వాటి గురించి చర్చ ఎందుకని సీడబ్ల్యూసీ అధికారులు అన్నట్లు తెలిసింది.
అలా చేస్తే హాజరుకాలేం : గోదావరి జలాల తరలింపునకు ఏపీ తలపెట్టిన పోలవరం-నల్లమలసాగర్ అనుసంధాన ప్రాజెక్టు అంశాన్ని ఎజెండాలో చేర్చితే కమిటీ సమావేశానికి హాజరుకాలేమని తెలంగాణ పునరుద్ఘాటించింది. ఈ విషయాన్ని గతంలోనే లేఖ ద్వారా స్పష్టం చేశామని రాష్ట్ర నీటిపారుదల శాఖ కార్యదర్శి రాహుల్ బొజ్జా స్పష్టం చేశారు. నదీ జలాల చట్టాలు, నిబంధనలు అన్ని నదులకూ వర్తిస్తాయి. ఒక నదిలో వరద నీటి వినియోగానికి అనుమతిస్తే ఇంకో నదిలోనూ ఇవ్వాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సలహాదారు ఆదిత్యనాథ్దాస్ కోరారు. కృష్ణా పరిధిలోనూ నీటి వాటాను పెంచాల్సి ఉందన్న తెలంగాణ, ట్రైబ్యునల్ తీర్పు వచ్చే వరకు కృష్ణా జలాల్లో 50 శాతం నీటిని వాడుకునేలా అవకాశం ఇవ్వాలని కోరింది.
అంతేకాకుండా ట్రైబ్యునళ్లలో, సుప్రీంకోర్టు విచారణలో ఉన్న కేసులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెనక్కి తీసుకోమని స్పష్టం చేసింది. పోలవరం-బనకచర్ల లేదా నల్లమలసాగర్ ప్రాజెక్టు ఏ రూపంలో ఉన్నా అనుమతించేది లేదని, కేంద్రం సైతం ఏరకంగానూ ప్రోత్సహించొద్దని సూచించింది. కృష్ణాలో ట్రైబ్యునల్ తీర్పు వచ్చే వరకు 66:34 శాతం కాకుండా యాభై శాతం చొప్పున వినియోగించుకొనేలా ప్రతిపాదించగా, ఏపీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ట్రైబ్యునల్ పరిధిలో ఉన్న అంశంపై చర్చించేందుకు అవకాశం లేదని ఏపీ సలహాదారు వెంకటేశ్వరరావు స్పష్టం చేశారు.
వారంలోగా ఇరు రాష్ట్రాల ఎజెండా : జల వివాదాల పరిష్కారాలపై వారంలోగా ఇరు రాష్ట్రాలు ఎజెండా ఖరారు చేసి పంపించాలని సీడబ్ల్యూసీ సూచించింది. తర్వాత ఒక రాష్ట్ర ఎజెండాలోని అంశాలపై ఇంకో రాష్ట్రం 15 రోజుల్లో స్పందించాలని వివరించింది. ఆ తర్వాత తుది ఎజెండా ఖరారు చేస్తామని తెలిపింది. 15 రోజుల్లో తదుపరి సమావేశ తేదీని ఖరారు చేస్తామని చెప్పగా, ఎజెండా రూపకల్పనపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చించి చెబుతామని రాష్ట్ర అధికారులు వెల్లడించారు.
రాష్ట్రం తరఫున 12 అంశాలు : సమావేశం అనంతరం మాట్లాడిన రాహుల్ బొజ్జా ఏపీ, తెలంగాణ జల వివాదాల పరిష్కార కమిటీ భేటీలో అంశాల వారీగా చర్చ జరగలేదని తెలిపారు. ఎజెండా ఖరారయ్యాక వచ్చే సమావేశంలో చర్చిస్తామని తెలిపారు. పోలవరం-బనకచర్ల అంశం ఎజెండాలో ఉండొద్దన్నది తెలంగాణ వాదన అని స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్రం తరఫున 12 అంశాలను సిద్ధం చేసుకున్నప్పటికీ కమిటీకి సమర్పించలేదని తెలిపారు. ఎజెండా పంపిన తర్వాత ఒక్కో అంశంపై తదుపరి సమావేశంలో చర్చిస్తామన్న రాహుల్ బొజ్జా, కృష్ణా, గోదావరి పరీవాహకాల్లో పలు సమస్యలు ఉన్నాయని వివరించారు.
