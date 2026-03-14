ఉద్దానం ప్రజలకు ఊరట - విజయవంతంగా కిడ్నీ మార్పిడి శస్త్ర చికిత్స
కూటమి ప్రభుత్వం చొరవతో ఉద్దానానికి కొత్త ఊపిరి - ఉద్దానం కిడ్నీ ఆసుపత్రిలో తొలిసారి కిడ్నీ మార్పిడి శస్త్ర చికిత్స విజయవంతం - కుమార్తెకు మూత్రపిండం దానం చేసిన తండ్రి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 14, 2026 at 10:01 AM IST
First Kidney Transplant Successfully in Srikakulam District: కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధితో బిక్కు బిక్కుమంటూ కొన్ని సంవత్సరాలుగా జీవిస్తున్న ఉద్దానం బాధితులకు భరోసానిచ్చేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం అడుగులు వేసింది. అందుకు ఉదాహరణే పలాసలోని కిడ్నీ ఆసుపత్రిలో తొలిసారి కిడ్నీ మార్పిడి శస్త్ర చికిత్స. ఎటువంటి అవాంతరాలు ఎదురుకాకుండా సజావుగా ఆపరేషన్ పూర్తైంది.
శ్రీకాకుళం జిల్లా ఉద్దానం ప్రజలకు ఊరట లభించింది. పలాసలోని కిడ్నీ ఆసుపత్రిలో తొలిసారి కిడ్నీ మార్పిడి శస్త్ర చికిత్స విజయవంతంగా పూర్తైంది. కిడ్నీ వ్యాధి నిపుణులైన రవిరాజు, ఉమామహేశ్వరరావుల ఆధ్వర్యంలో వైద్యుల బృందం సుమారు నాలుగు గంటల పాటు శ్రమించి శస్త్ర చికిత్స విజయవంతం చేశారు. అంతేకాకుండా రోగి, దాత ఇద్దరూ ఆరోగ్యంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు ఈ సందర్భంగా వెల్లడించారు. ఇందుకుగాను వైద్యుల బృందానికి పలాస ఎమ్మెల్యే గౌతు శిరీష ధన్యవాదాలను తెలియజేశారు.
దేశంలోనే తొలిసారి: సోంపేటకు చెందిన హేమ శ్రీ అనే యువతి మూత్రపిండాలు పాడవడంతో ఆమె తండ్రి మోహనరావు కిడ్నీని దానం చేశారు. శస్త్రచికిత్స అనంతరం బాధిత మహిళ బాగానే పని చేస్తోందని, మరొక 15 రోజులపాటు పోస్టు ఆపరేషన్ వైద్యసేవలు నిర్వహించాల్సి ఉందని వైద్యులు తెలిపారు. గ్రామీణ ప్రాంతమైన ఉద్దానంలో దేశంలోనే తొలిసారి కిడ్నీ పరిశోధనా కేంద్రం ఆసుపత్రిలో మూత్రపిండం మార్పిడి శస్త్రచికిత్సను విజయవంతం చేసిన సంబంధిత వైద్య బృందానికి రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ అభినందనలను తెలియజేశారు.
ఊపిరి పీల్చుకున్న ఉద్దానం ప్రజలు: అత్యంత మారుమూల ప్రాంతంలో కిడ్నీ మార్పిడి చేయడంతో ఉద్దానం ప్రజలు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఆసుపత్రిని తామే నిర్మించామని హెచ్చులకు పోయిన గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు ఒక్క డయాలసిస్ కేంద్రాన్ని సైతం ఏర్పాటు చేయలేకపోయారు. ఈ శస్త్రచికిత్స ప్రతి ఒకరిలో భావోద్వేగాన్ని కలిగించింది.
వైద్యకళాశాలకు అనుబంధంగా లేని పలాస కిడ్నీ హాస్పిటల్లో అవయవ మార్పిడి జరగడం ఇదే తొలిసారని భావిస్తున్నట్లు నెఫ్రాలజిస్ట్ డాక్టర్ రవిరాజ్ పేర్కొన్నారు. ఉద్దానంతో ఎక్కువగా ఈ వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయని ఆయన తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో కిడ్నీ మార్పిడి ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమని నెఫ్రాలజిస్ట్ రవిరాజ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
"మారుమూల ప్రాంతమైన ఉద్దానంలో కిడ్నీ మార్పిడి చేయడంతో ఎంతో హర్షణీయం. ఆసుపత్రిని తామే నిర్మించామని గొప్పలకు పోయిన గత వైఎస్సార్సీపీ సర్కారు ఒక్క డయాలసిస్ కేంద్రాన్ని సైతం ఏర్పాటు చేయలేకపోయారు. ఈ శస్త్రచికిత్స ప్రతి ఒకరిలో భావోద్వేగాన్ని కలిగించింది. ఇందుకుగాను వైద్యుల బృందానికి ప్రజలందరి తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలను తెలియజేస్తున్నాను"-గౌతు శిరీష, పలాస ఎమ్మెల్యే
"వైద్యకళాశాలకు అనుబంధంగా లేని పలాస కిడ్నీ హాస్పిటల్లో అవయవ మార్పిడి జరగడం ఇదే తొలిసారని అనుకుంటున్నా. ఉద్దానంతో ఎక్కువగా ఈ వ్యాధి మూలాలు కనిపిస్తుండటం విచారకరం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో కిడ్నీ మార్పిడి ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయం. కిడ్నీ మార్పిడి ద్వారా బాధితుల జీవితానికి మళ్లీ పునర్జన్మను ప్రసాదించినట్లే. ఈ సందర్భంగా మా బృందానికి సహాయ సహకారాలను అందజేసిన స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులకు, ప్రభుత్వానికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు"-డాక్టర్ రవిరాజ్,నెఫ్రాలజిస్ట్
