ఎదురుచూపులకు ఫుల్​స్టాప్​ - రైతు భరోసా డేట్​ వచ్చేసింది - ఖాతాల్లోకి నిధులు ఎప్పుడంటే?

ఈ నెల 22న రైతు నిధులు విడుద‌ల‌ -సిద్దిపేట జిల్లా నుంచి విడుద‌ల చేయ‌నున్న సీఎం - తొలి విడ‌త‌గా ఒక ఎక‌రం వ‌ర‌కు 70 లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లోకి పెట్టుబడి సాయం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 15, 2026 at 7:21 PM IST

Rythu Bharosa Funds will be Released : అన్నదాతలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ఈ నెల 22న రైతు భ‌రోసా మొద‌టి విడ‌త నిధులు విడుద‌ల‌ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. సిద్దిపేట జిల్లా న‌ర్మెట్ట నుంచి రైతు భ‌రోసా నిధులు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు. తొలి విడ‌త‌గా 70 లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లోకి ఒక ఎక‌రం వ‌ర‌కు నిధులు విడుదల చేస్తారు. ఒక ఎకరం వరకు రైతు భ‌రోసా కింద రూ.3,590 కోట్ల నిధులు విడుదల చేయనున్నారు.

రెండో విడ‌త‌గా మ‌రో 20 రోజుల త‌ర్వాత రూ.2,650 కోట్ల నిధులు, మొత్తం మూడు విడ‌త‌ల్లో రైతుల ఖాతాల్లోకి రూ.9 వేల కోట్లు విడుద‌ల‌ చేయనున్నారు. ఏప్రిల్ నెలాఖ‌రులోపు మూడో విడ‌త‌గా మొత్తం రైతు భ‌రోసా నిధులు విడుదల చేయనున్నట్లు తెలిపారు. రైతు భ‌రోసా నిధుల విడుద‌ల‌పై ఉపముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావుతో రేవంత్‌ రెడ్డి చర్చించారు.

RYTHU BHAROSA FUNDS RELEASED
RYTHU BHAROSA FUNDS CREDITED
రైతు భ‌రోసా నిధులు విడుదల
TELANGANA RYTHU BHAROSA FUNDS

