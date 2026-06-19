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ఐఎస్‌బీ రామోజీ ఆడిటోరియంలో తొలి కార్యక్రమం - సురాంజలి మ్యూజిక్ గ్రూప్​ ఆధ్వర్యంలో సంగీత విభావరి

రామోజీ ఫౌండేషన్‌, ఐఎస్‌బీ ఆధ్వర్యంలో తొలి పబ్లిక్‌ ఈవెంట్‌ - సురాంజలి మ్యూజిక్ గ్రూప్ ఆధ్వర్యంలో సంగీత విభావరి - కార్యక్రమానికి హాజరైన రామోజీ కుటుంబసభ్యులు

First program at ISB Ramoji Auditorium in Hyderabad
First program at ISB Ramoji Auditorium in Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 10:39 PM IST

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First program at ISB Ramoji Auditorium in Hyderabad : తెలంగాణ రాష్ట్రం హైదరాబాద్‌లోని ప్రఖ్యాత ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ బిజినెస్‌- ఐఎస్​బీలో రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల వ్యవస్థాపకులు, దివంగత రామోజీ రావు పేరుతో నిర్మించిన ఆడిటోరియంలో తొలి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. రామోజీ ఫౌండేషన్‌, ఐఎస్‌బీ సంయుక్తం నిర్వహించిన ఈ ఈవెంట్‌లో భారతదేశపు తొలి మహిళా వాద్య సింఫనీ బ్యాండ్ సురాంజలి సంగీత విభావరి నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో రామోజీ గ్రూప్‌ కుటుంబసభ్యులతో పాటు ఐఎస్‌బీ ఫౌండర్‌ ఛైర్మన్‌, ప్రొఫెసర్లు, పారిశ్రామికవేత్త జీవి ప్రసాద్‌, యూఎస్ కాన్సూల్ జనరల్‌ లారా విలియమ్స్ పాల్గొన్నారు.

ఐఎస్‌బీ రామోజీ ఆడిటోరియంలో తొలి కార్యక్రమం - సురాంజలి మ్యూజిక్ గ్రూప్​ ఆధ్వర్యంలో సంగీత విభావరి (ETV)

రూ.30 కోట్ల నిధులతో ఆడిటోరియం : సామాన్య కుటుంబం నుంచి అసామాన్య శిఖరాలను అధిరోహించిన తెలుగుజాతి గర్వించదగ్గ మహనీయుడు విలువలు, క్రమశిక్షణ, నిబద్ధత, ధైర్యసాహసాలతో నడిచిన దివంగత రామోజీరావు పేరుతో హైదరాబాద్‌లోని ప్రఖ్యాత ఇండియన్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్‌ బిజినెస్‌- ఐఎస్​బీలో ఆడిటోరియాన్ని నిర్మించారు. రూ.30 కోట్ల నిధులతో 450 మంది విద్యార్థులు కూర్చునే విధంగా ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలతో రామోజీ ఫౌండేషన్‌ ఈ ఆడిటోరియాన్ని తీర్చిదిద్దింది.

అంతర్జాతీయ సమావేశాలు, పరిశోధన సెమినార్లు, విశిష్ట ఉపన్యాసాలు, విద్యా సంబంధ కార్యక్రమాలకు ఉపయుక్తంగా ఉండేలా నిర్మించిన ఈ ఆడిటోరియంలో తొలి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. తొలి మహిళా వాద్య సింఫనీ బ్యాండ్- సురాంజలి సంగీత కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడిన ఐఎస్‌బీ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ బోర్డ్‌ మెంబర్‌, డాక్టర్‌ రెడ్డీస్‌ ల్యాబ్స్‌ సహా ఛైర్మన్‌, ఎండీ జీవి ప్రసాద్ రామోజీ రావు జీవితం ఎంతో స్ఫూర్తి దాయకమన్నారు.

"రామోజీరావు గారి మూలాల్లోకి వెళ్తే, ఆయన బీఎస్సీ కెమిస్ట్రీ చదివారు. సిరిస్‌ అనే ఫార్మాసూటికల్‌ కంపెనీలో ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించారు. ప్రస్తుతం అది లేదు. మా వ్యవస్థాపకుడు అంజిరెడ్డి కూడా దాంట్లో ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నించారు. ఇద్దరికీ జాబ్‌ రాలేదు. మా మామగారు పారిశ్రామికవేత్త. ఆయనకు కూడా రామోజీరావు గారిలా వివిధ రకాల వ్యాపారాలు ప్రారంభించాలనే ఆలోచన ఉండేది. కానీ ఆయన దగ్గర డబ్బు ఉండేది కాదు. ఆయనకు మార్గదర్శిలో చిట్‌ ఉండేది.

ఆ విధంగా రామోజీరావు గారు డాక్టర్‌ రెడ్డీస్‌కు ఆర్థిక సాయం చేశారు. దానిని నేను కృతజ్ఞతతో అంగీకరిస్తున్నాను. ఆయన నిర్వహణ సామర్థ్యం ఉన్నవారిని నమ్ముకోలేదు. ఆయనతో ఎక్కువ కాలం ప్రయాణించే వారినే ఉద్యోగంలోకి తీసుకునేవారు. సుధీర్ఘ కాలం ఉండేవారు, నేర్చుకునే తత్వం, ఉద్యోగంలో ఎదుగుదల లాంటి వాటికే ఆయన ఎక్కువ విలువ ఇచ్చేవారు." - జీవి ప్రసాద్, ఐఎస్‌బీ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ బోర్డ్‌ సభ్యులు

ఐఎస్​బీ అంగీకరిస్తే ఇక్కడ చదువుకునేందుకు సిద్ధం : రామోజీ ఆడిటోరియంలో తొలి కార్యక్రమం సందర్భంగా రామోజీ గ్రూప్‌ సంస్థల ఛైర్మన్‌, మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌ కిరణ్‌ను ఐఎస్​బీ ఫౌండర్‌ రజత్‌ గుప్తా సన్మానించారు. అనంతరం రజత్‌గుప్తా, జీవి ప్రసాద్‌లు మెమెంటోను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా రామోజీరావును స్వయం ప్రకాశకుడిగా పోల్చిన ఐఎస్​బీ ఫౌండర్‌ రజత్‌గుప్తా ఆయనంటే తనకెంతో గౌరవమన్నారు.

రామోజీరావు సాధారణ విద్యపై ఏనాడూ ఆధారపడలేదన్న కిరణ్‌ ఎక్కడ చదువుకుని వచ్చినా రామోజీ యూనివర్సిటీలో తిరిగి నేర్చుకోండి అనేవారని గుర్తుచేశారు. ఐఎస్‌బీ అంగీకరిస్తే తాను ఇక్కడ చదువుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని పేర్కొన్నారు.

"ఐఎస్‌బీ అంగీకరిస్తే త్వరలో నేను వారి విద్యార్థిగా ఉండాలనుకుంటున్నా. ఏదో ఒక రోజు ఇక్కడ ఉండాలన్నది నా కల. అది నెరవేరుతుందని ఆశిస్తున్నా. ఇక్కడి విద్యార్థుల్ని చూసి ఈర్ష్య పడుతున్నా. నా వయస్సు 30 ఏళ్లు అయ్యి ఉంటే నేను ఐఎస్‌బీ తప్ప మరే చోట నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ పొందాలని అనుకునేవాడిని కాదు. మా తండ్రి (రామోజీరావు) ఆగ్నోస్టిక్ మేనేజ్‌మెంట్‌ థింకర్. సంప్రదాయ విద్యను ఎప్పుడూ విశ్వసించలేదు. ఆయన ఎప్పుడూ మాకు చెప్పే విషయమేమిటంటే ''ప్రపంచంలోని ఏ సంస్థకైనా వెళ్లండి, మేము పంపుతాం. తిరిగొచ్చాకా అక్కడ నేర్చుకున్నదంతా వదిలేయండి. తర్వాత నా యూనివర్సిటీ-రామోజీ యూనివర్సిటీలో తిరిగి నేర్చుకోండి'' అనేవారు.

మేమూ అలాగే చేశాం. ఆయన మమ్మల్ని కానీ, ఆయన మనవలను కానీ, విదేశాలకు వెళ్లడానికి కానీ, అక్కడ చదువుకునేందుకు కానీ ఏనాడూ అడ్డుచెప్పలేదు. ఆయన 1958, 1959 సమయంలోనే డేల్‌ కార్నెగీ, డ్రక్కర్ వంటి గొప్ప రచయితల రచనలను ఆసక్తిగా చదివేవారు. ఆయనకు సంప్రదాయ మేనేజ్‌మెంట్ విద్యపై పెద్దగా నమ్మకం లేకపోయినా చివరి రోజు వరకూ నిర్వహణ సూత్రాలనే పాటించారు. థామస్‌ ష్మిడైనీ సెంటర్‌, ప్రొఫెసర్ కవిల్ ద్వారా ఐఎస్‌బీతో ఏర్పడిన అనుబంధం మరింత వర్ధిల్లాలని ఆకాంక్షిస్తున్నా."-సి.హెచ్‌.కిరణ్‌, రామోజీ గ్రూప్ సీఎండీ

అనంతరం భారతదేశపు తొలి మహిళా వాద్య సింఫనీ బ్యాండ్ సురాంజలి సంగీత విభావరి కొనసాగింది. శాస్త్రీయ రాగాలను ఆధునిక మాధుర్యంతో మేళవిస్తూ మనసును హత్తుకునే వాద్య సంగీతం ఆహుతుల్ని అలరించింది. వీనుల విందైన సంగీతాన్ని అందించిన సురాంజలి కళాకారుల బృందాన్ని రామోజీ కుటుంబసభ్యులు సన్మానించారు.

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TAGGED:

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