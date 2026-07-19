హైదరాబాద్లో తొలి డబుల్ డెక్కర్ పైవంతెన - డిజైన్లను రూపొందించిన కార్పొరేషన్
నాలుగు రోడ్ల కూడలిని సిగ్నల్ ఫ్రీ చేస్తూ మూడు పై వంతెనలు - మే, 2027 నాటికి పూర్తికానున్న ట్రిపుల్ ఐటీ చౌరస్తాలోని పనులు - 720 మీటర్ల పొడవున నాలుగు లైన్ల పైవంతెన
Published : July 19, 2026 at 12:15 PM IST
Double Decker Flyover in Hyderabad : హైదరాబాద్ నగరంలో మొదటి డబుల్ డెక్కర్ పైవంతెన వచ్చేస్తోంది. గచ్చిబౌలి ట్రిపుల్ ఐటీ చౌరస్తాలో ఇప్పటికే సగం పిల్లర్లను నిర్మించారు. నాలుగు రోడ్ల జంక్షన్ను సిగ్నల్ ఫ్రీ చేస్తూ మూడు పైవంతెనలు, ఒక అండర్ పాస్ నిర్మాణానికి సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిజైన్లు రూపొందించింది. హైచ్- సిటీ ప్రాజెక్టులో భాగంగా చేపట్టిన ట్రిపుల్ ఐటీ చౌరస్తాలోని పనులను మే 2027 నాటికి, ఖాజాగూడ చౌరస్తాలో చేపట్టిన పనులను ఏప్రిల్ 2027 నాటికి పూర్తి చేస్తామని కమిషనర్ జి.సృజన తెలిపారు. ప్రాజెక్టు పురోగతిపై ఆమె శనివారం సంబంధిత ఇంజినీర్లతో ఏర్పాటు చేసిన సమీక్ష సమావేశంలో ఈ విషయాలను వివరించారు.
వ్యయం ఇలా : ట్రిపుల్ ఐటీ చౌరస్తాలో మూడు ఫ్లైఓవర్లు, ఓ అండర్ పాస్ నిర్మాణానికి రూ.459 కోట్లు, ఖాజాగూడ చౌరస్తాలో ఓ పైవంతెన, ఓ అండర్ పాస్ నిర్మాణానికి రూ.220 కోట్లను కేటాయించారు.
- డీఎల్ఎఫ్ రోడ్డు నుంచి లింగంపల్లి వైపు వెళ్లేందుకు రెండో అంతస్తులో 948 మీటర్ల పొడవున మూడు లైన్ల పైవంతెన నిర్మాణం
- ఐఎస్బీ రోడ్డు నుంచి డీఎల్ఎఫ్ వైపునకు ఇరువైపులా రాకపోకలు ఉండేట్టు 720 మీటర్ల పొడవున ఫోర్ లైన్ ఫ్లైఓవర్
- ఐఎస్బీ రోడ్డు నుంచి గచ్చిబౌలి వైపునకు వెళ్లేలా 1.2 కిలోమీటర్ పొడవున రెండో అంతస్తులో మూడు లైన్ల పైవంతెన
- గచ్చిబౌలి, లింగంపల్లి మధ్య జంక్షన్లో 520 మీటర్ల పొడవున ఆరు లైన్ల అండర్ పాస్ నిర్మాణం చేపడుతున్నారు. ఇది పూర్తయితే ట్రిపుల్ ఐటీ కూడలి మొత్తం సిగ్నల్ రహితంగా మారుతుంది.
- విప్రో, కొండాపూర్, గచ్చిబౌలి, లింగంపల్లి ప్రాంతాల మధ్య రాకపోకలు సాగించే వాహనాలకు పది నుంచి 15 నిమిషాల సమయం ఆదా అవుతుంది.
- నానక్రామ్గూడ నుంచి షేక్పేట్ వెళ్లే వాహనాల కోసం కూడలిపై 1.08 కిలోమీటర్ల పొడవున మూడు లైన్ల పైవంతెన, షేక్పేట్ వైపు నుంచి గచ్చిబౌలి వైపు వెళ్లే వాహనాల కోసం కూడలిలో 540 మీటర్ల పొడవున భూగర్భ మార్గం (అండర్ పాస్) నిర్మించనున్నారు.
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