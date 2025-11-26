ఎక్సైజ్ అధికారుల కస్టడీలో జోగి బ్రదర్స్ - మరో 3 రోజులు విచారణ
నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి సోదరులకు తొలిరోజు ముగిసిన విచారణ- వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలింపు- అనంతరం-విజయవాడ జైలుకు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 26, 2025 at 7:56 PM IST
First Day of Trial Ends for Jogi Brothers in Liquor Case : నకిలీ మద్యం కేసులో మాజీమంత్రి జోగి రమేశ్, అతని సోదరుడు రాముల తొలిరోజు విచారణ ముగిసింది. నకిలీ మద్యం కేసులో జోగి సోదరులను కస్టడీకి ఇచ్చేందుకు విజయవాడ ఎక్సైజ్ కోర్టు అనుమతినిచ్చింది. నెల్లూరు జైలు నుంచి విజయవాడ సిట్ కార్యాలయానికి తీసుకురావడం వల్ల తొలిరోజు విచారణ జాప్యమైందని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు. తొలిరోజు కేవలం ఒక గంటసేపు విచారణ సాగింది. ఈ నెల 29 వరకు మరో మూడు రోజులపాటు జోగి సోదరులను ఎక్సైజ్ అధికారులు విచారించనున్నారు. తొలిరోజు విచారణ ముగిసిన అనంతరం ఇద్దరికీ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు.
ఆపై జోగి సోదరులను విజయవాడ జిల్లా జైలుకు తరలించారు. నకిలీ మద్యం కేసుకు సంబంధించి పలు అంశాలపై జోగి సోదరులను ఎక్సైజ్ అధికారులు ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడు జనార్దనరావును ఇటీవల రెండు విడతలుగా కస్టడీలోకి తీసుకుని విచారించిన ఎక్సైజ్ అధికారులు కీలక విషయాలు రాబట్టారు. ఇందులో వెల్లడించిన అంశాల ఆధారంగా జోగి రమేశ్ను అధికారులు మిగతా మూడు రోజులపాటు మరోసారి ప్రశ్నించనున్నట్లు సమాచారం.
ఏ18, ఏ19 లుగా జోగి బ్రదర్స్ : నకిలీ మద్యం కేసులో నిందితులు జోగి రమేశ్ సోదరులను కస్టడీకి ఇస్తూ విజయవాడ ఎక్సైజ్ కోర్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన విషయం విధితమే. వైఎస్సార్సీపీ జోగి రమేశ్, జోగి రాములను 4 రోజుల పాటు ఎక్సైజ్ అధికారుల కస్టడీకి న్యాయస్థానం అనుమతించింది. ఈ క్రమంలోనే నేటి నుంచి (ఈ నెల 26వ తేదీ) 29 వరకు జోగి సోదరులను అబ్కారి అధికారులు విచారించనున్నారు. అంతేకాకుండా 26వ తేదీ ఉదయం 10 నుంచి 29 సాయంత్రం 3 గంటల వరకు విచారించవచ్చని కోర్టు తెలుపగా, వారిని నెల్లూరు జైలు నుంచి విజయవాడకు తరలించగా విచారణ సమయం తగ్గినట్లు అధికారులు తెలిపారు. జోగి సోదరులు ఇద్దరు మకిలీ మద్యం కేసులో ఏ18, ఏ19 నిందితులుగా ఉన్నారు. విచారణకు ముందు వరకు జోగి సోదరులు నెల్లూరు కేంద్రకారాగారంలో జ్యుడీషియల్ రిమాండ్లో ఉన్నారు. ఈ కేసులో ఏ1 జనార్దన రావు, జోగి సోదరులకు మధ్య జరిగిన ఆర్ధిక లావాదేవీలపై అధికారులు ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టారు.
ప్రత్యర్థి పార్టీల ముఖ్యనేతలే లక్ష్యంగా దాడులు : ఐదేళ్ల పాటు అడ్డూ అదుపూ లేకుండా రెచ్చిపోయి అయినకాడికి దోచుకున్నారనే అభియోగాలు మూటగట్టుకున్న నేత జోగి రమేశ్. ప్రత్యర్థి పార్టీల ముఖ్యనేతలే లక్ష్యంగా దాడులు చేయించటం సహా జగుప్సాకర పదజాలంతో తిట్ల దండకం అందుకున్న వ్యక్తిగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. అదే ఆయనకు మంత్రిపదవిని తెచ్చిపెట్టిందనే వాదనలూ ఉన్నాయి. పేద, మధ్య తరగతి అనే తారతమ్యం లేకుండా ప్రతి పనికీ ధర నిర్ణయించి మరీ అక్రమాలు చేపట్టారనే ఆరోపణలు గుప్పుమంటున్నాయి.
