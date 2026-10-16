రాష్ట్రంలో మొదలైన ఎన్నికల సందడి - తొలిరోజు మందకొడిగా నామినేషన్లు
రాష్ట్రంలో మున్సిపల్, కార్పొరేషన్ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. కూటమి అభ్యర్థుల ఖరారులో జాప్యంతో తొలిరోజు మందకొడిగా సాగింది. వైఎస్సార్సీపీ తరఫున పలువురు నామినేషన్లు వేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:50 PM IST
First Day Nominations in AP : రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల హడావుడి మొదలైంది. కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీల స్థానాలకు నామినేషన్ల ఘట్టం లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. అయితే తొలిరోజు నామినేషన్ల ప్రక్రియ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కాస్త మందకొడిగా సాగింది. టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమి పార్టీల మధ్య సీట్ల సర్దుబాటు ఖరారైనా అభ్యర్థుల ప్రకటన ఇంకా వెలువడలేదు. దీంతో అనేక ప్రాంతాల్లో నామినేషన్లు వేసేందుకు కూటమి నాయకులు ముందుకు రాలేదు. మరోవైపు ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్సీపీ నుంచి పలువురు అభ్యర్థులు తొలిరోజే ఉత్సాహంగా నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు.
అనకాపల్లి జిల్లా నర్సీపట్నం మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా సీనియర్ నేత చింతకాయల అయ్యన్నపాత్రుడి సతీమణి పద్మావతి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. రాజ్యసభ సభ్యుడు చింతకాయల విజయ్, భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు, కార్యకర్తలతో కలిసి వెళ్లి ఎన్నికల అధికారికి ఆమె పత్రాలు అందజేశారు. అలాగే పట్టణ టీడీపీ అధ్యక్షుడు చింతకాయల రాజేష్ సతీమణి దివ్యశ్రీ 38వ వార్డు కౌన్సిలర్ స్థానానికి నామినేషన్ వేశారు.
కమలాపురంలో టీడీపీ : కడప జిల్లా కమలాపురం నగర పంచాయతీ ఛైర్పర్సన్గా టీడీపీ అభ్యర్థి గొంగల్రెడ్డి స్వప్న రెండు సెట్ల నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన ఎమ్మెల్యే పుత్తా కృష్ణచైతన్యరెడ్డి మాట్లాడుతూ, కమలాపురంలో భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇక మార్కాపురం జిల్లా కనిగిరి మున్సిపాలిటీలో 32 వార్డులు ఉండగా, తొలిరోజు కేవలం ఒకే ఒక్క నామినేషన్ దాఖలు కావడం గమనార్హం.
వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల ఉత్సాహం : విజయనగరం నగరపాలక సంస్థ వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థిగా మాజీ స్పీకర్ కోలగట్ల వీరభద్రస్వామి కుమార్తె శ్రావణి నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల మున్సిపాలిటీ ఛైర్పర్సన్గా వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి షేక్ సుల్తానా తమ కుటుంబ సభ్యులు, పార్టీ నాయకులతో కలిసి రిటర్నింగ్ అధికారికి పత్రాలు అందజేశారు. కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం కార్పొరేషన్లో వివిధ డివిజన్లకు వైసీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేశారు. ఇక్కడ కూటమి అభ్యర్థుల జాబితా ఖరారు కాకముందే కొందరు ఆశావహులు నామినేషన్లు దాఖలు చేయడం విశేషం.
కనిగిరిలో మందకొడిగా నామినేషన్లు - తొలిరోజు ఒకే ఒక్కటి
ఇంకా తేలని గుంటూరు టీడీపీ మేయర్ అభ్యర్థి - ఆశావహుల ఎదురుచూపు