ఏపీలో 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఎన్నికలు - తొలిరోజు మందకొడిగా నామినేషన్లు
AP 23 Urban Local Bodies Nominations: రాష్ట్రంలోని 4 నగరపాలక సంస్థలు, 19 పురపాలక, నగర పంచాయతీలకు ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. తొలిరోజు నామినేషన్ల ప్రక్రియ మందకొడిగానే సాగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 10:46 PM IST
రాష్ట్రంలోని పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు ఇప్పటికే ఎన్నికలు జరగ్గా పలు కారణాల వల్ల పోలింగ్ జరగని 23 స్థానాలకు ఎన్నికల ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. వీటిలో శ్రీకాకుళం, కాకినాడ, మంగళగిరి-తాడేపల్లి, రాజమహేంద్రవరం నగరపాలక సంస్థలు ఉన్నాయి. ఈ నాలుగు నగరపాలక సంస్థలు సహా 19 పురపాలక, నగరపంచాయతీల ఎన్నికలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ ఇవాళ తొలిరోజే పెద్దగా అభ్యర్థుల సందడి కనిపించలేదు.
పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో 48 వార్డులకు ఎన్నికలు జరగనుండగా నామినేషన్ల ప్రక్రియ వేళ అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా పోలీసులు గట్టి భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. మొదట టీడీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు సమర్పించారు. పలువురు వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు పోలీసు భద్రత మధ్య నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. మాజీ ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆయన నివాసం వద్ద 15 మంది వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులను పోలీసు వాహనంలోకి ఎక్కించి నామినేషన్ కేంద్రాలకు పంపారు. వారు పోలీసు వాహనంలో మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్దకు చేరుకొని అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన నామినేషన్ కేంద్రంలో నామపత్రాలు దాఖలు చేశారు.
నామపత్రాలు దాఖలు : కృష్ణా జిల్లా తాడిగడప మున్సిపాలిటీలో 48 వార్డులకు ఎన్నికలు జరగనుండగా తొలిరోజు ఐదో వార్డు నుంచి కూటమి అభ్యర్థి చనుమోలు వరలక్ష్మి నామినేషన్ వేశారు. గుడివాడలోని 48 వార్డులకు నామినేషన్ల ప్రక్రియను కలెక్టర్ బాలాజీ పరిశీలించారు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థ ఎన్నికలు తొలి రోజు పెద్ద సంఖ్యలో నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. టీడీపీ నుంచి నలుగురు, వైఎస్సార్సీపీ నుంచి 11 మంది, స్వతంత్రలు 10 మంది నామపత్రాలు దాఖలు చేశారు.
పశ్చిమగోదావరి జిల్లా భీమవరం పురపాలక సంఘం ఎన్నికల నామినేషన్ల దాఖలు తొలిరోజున ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థుల సందడి కనిపించలేదు. కాంగ్రెస్ తరఫున కొందరు, స్వతంత్రులు కొందరు మాత్రమే నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. తణుకు మున్సిపాలిటీలో మొదటిరోజు నామినేషన్ల పర్వం మందకొడిగా సాగింది. 8వ వార్డు, 42వ వార్డులో వైఎస్సార్సీపీ నుంచి రెండేసి నామినేషన్లు 9, 26, 29వ వార్డుల్లో వైఎస్సార్సీపీ తరఫున ఒక్కొక్క నామినేషన్ దాఖలైంది. 38వ వార్డులో సీపీఎం తరఫున ఒకరు నామినేషన్ వేశారు. ఛైర్పర్సన్ అభ్యర్థిగా ఎవరు నామినేషన్ దాఖలు చేయలేదు. తణుకులో మొత్తం 44 వార్డులు ఉండగా కూటమి నుంచి ఒక్కరు కూడా నామినేషన్ వేయలేదు. తిరుపతి జిల్లా శ్రీకాళహస్తి పురపాలక సంఘంలో మొదటి రోజున 16 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. టీడీపీ నుంచి ఐదుగురు, బీజేపీ నుంచి ముగ్గురు, వైఎస్సార్సీపీ నుంచి ఏడుగురు తొలి రోజు నామినేషన్ వేశారు. సీపీఎం నుంచి ఛైర్మన్ అభ్యర్థిగా ఒకరు నామినేషన్ దాఖలు చేశారు.
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