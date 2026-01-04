గడువు కన్నా ముందే పనులు - నేడు భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్లో ట్రయల్ రన్
ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో గేమ్ ఛేంజర్గా భోగాపురం గ్రీన్ఫీల్డ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం - భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ట్రయల్ రన్గా ఈ రోజు రానున్న తొలి వాణిజ్య విమానం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 4, 2026 at 7:27 AM IST
First Commercial Flight will Land Sunday as a Trial Run to Bhogapuram International Airport : తొలి విమానం రన్వేపైకి రయ్మంటూ రానుంది. ఇది అడుగుపెట్టిన ఆరు నెలల్లో ప్రయాణికుల కోసం లోహ విహంగాలు రెక్కలు కట్టుకుని వాలనున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వ కృషితో నిర్దేశిత గడువుకన్నా ముందే భోగాపురం నుంచి విమానయానం అందుబాటులోకి రానుంది. నేడు ట్రయల్ రన్కు సర్వం సిద్ధమైంది
భోగాపురం గ్రీన్ఫీల్డ్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిలో గేమ్ ఛేంజర్గా మారబోతోంది. ఉత్తరాంధ్ర వాసుల చిరకాల స్వప్నమైన భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ట్రయల్ రన్గా ఈ రోజు (ఆదివారం) తొలి వాణిజ్య విమానం దిగనుంది. దిల్లీ నుంచి బయలుదేరే ఎయిర్ ఇండియా విమానం ఉదయం 11 గంటలకు కేంద్ర పౌర విమానయాన శాఖ మంత్రి కింజరాపు రామ్మోహన్ నాయుడు, ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పల నాయుడు ఇతర విమానయాన శాఖ అధికారులతో రానుంది.
ఈ చివరి ట్రయల్ రన్ విజయవంతం అయిన తర్వాత ఈ ఏడాది మేలో ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి రాకపోకలు సాగించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్న ఇతర విమానయాన సంస్థలతో మంత్రిత్వ శాఖ చర్చలు జరపనుంది. ఈ విమానాశ్రయం అందుబాటులోకి వస్తే విశాఖపట్నం దక్షిణ భారతదేశంలోనే ఒక ప్రధాన ఆర్థిక కేంద్రంగా మారనుంది. 24 గంటల పాటు విమాన సర్వీసులు, అంతర్జాతీయ కనెక్టివిటీ, వేలాది ఉద్యోగాలతో ఉత్తరాంధ్ర దశ తిరగబోతోంది.
మారనున్న ముఖచిత్రం: మన్యం విప్లవ వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పేరుతో రూపుదిద్దుకుంటున్న భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఇప్పుడు శరవేగంగా వాస్తవ రూపం దాల్చుతోంది. ఇది కేవలం ఒక విమానాశ్రయం మాత్రమే కాదు, ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల ఆర్థిక ముఖచిత్రాన్ని మార్చే ఒక అద్భుతం. కేంద్ర మంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు పర్యవేక్షణలో పనులు అనుకున్న గడువు కంటే ముందే జరిగాయి.
సులభంగా ల్యాండ్ అయ్యేలా: జీఎంఆర్ గ్రూప్ ఈ విమానాశ్రయాన్ని నిర్మిస్తోంది. ఎల్ &టి సంస్థ పౌర పనులను నిర్వహించింది. వీరు 40 సంవత్సరాల పాటు నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపడతారు. ఇక్కడ సుమారు 3.8 కిలోమీటర్ల పొడవైన రన్వేను నిర్మిస్తున్నారు. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద విమానాలైన ఎయిర్ బస్ ఎ380, బోయింగ్ 47-8 వంటి భారీ విమానాలు, వైడ్-బాడీ విమానాలు కూడా ఇక్కడ సులభంగా ల్యాండ్ అయ్యేందుకు వీలుగా రన్ వే నిర్మించారు.
జంట నగరాలుగా విజయనగరం-విశాఖ: ఇప్పటికే దాదాపు విజయనగరం, విశాఖపట్నం జిల్లాలు కలిసిపోయాయి. భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభం తర్వాత ఇవి ట్విన్ సిటీస్గా మారనున్నాయి. భోగాపురం రెండు నగరాలకు దాదాపు సమాన దూరంలో ఉండటంతో వీటి మధ్య అంతరం తొలగనుంది. విమానాశ్రయం అనుసంధానం చేయనుంది. అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం రాకతో వచ్చే పదేళ్లలో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలతో పాటు ముఖ్యంగా విజయనగరం జిల్లా ముఖచిత్రం మారనుంది. భోగాపురానికి నలువైపులా రహదారులు విస్తరించనున్నాయి.
