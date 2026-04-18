2 వేల మంది హజ్​ యాత్ర - ఒక్కొక్కరికి ప్రభుత్వం రూ.లక్ష ఆర్థిక సాయం

గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి నేడు, రేపు మక్కాకు వెళ్లనున్న హజ్ యాత్రికులు - ఈ ఏడాది రాష్ట్రం నుంచి 2 వేల మంది హజ్ యాత్రకు వెళ్లనున్నట్లు తెలిపిన మంత్రి ఫరూక్‌

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 3:34 PM IST

First Batch of Haj Pilgrims to Leave from Gannavaram Today: గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి శని, ఆదివారాల్లో రెండు విడతలుగా రాష్ట్రానికి చెందిన హజ్​ యాత్రికులు బయలుదేరనున్నారని మంత్రి ఎన్​ఎండీ ఫరూక్ తెలిపారు. కృష్ణా జిల్లా గన్నవరం మండలం చిన అవుటపల్లిలోని కన్వెన్షన్‌లో హజ్ క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద యాత్రికుల బస్సును మంత్రి కొల్లు రవీంద్ర జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ విజయవాడ గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి నేడు, రేపు (ఏప్రిల్​ 18, 19 తేదీల్లో) రెండు విడతలుగా రాష్ట్రానికి చెందిన హజ్‌ యాత్రికులు మక్కా యాత్రకు బయలుదేరనున్నట్లు తెలిపారు. మొదటి విడత హజ్​ యాత్రికులు ప్రయాణం ప్రారంభమయ్యింది.

ప్రభుత్వ ఆర్థిక సాయం: మైనారిటీ సంక్షేమశాఖ మంత్రి ఎన్‌ఎండీ ఫరూక్‌ మాట్లాడుతూ ఈ ఏడాది రాష్ట్రం నుంచి 2 వేల మంది హజ్ యాత్రకు వెళ్లనున్నట్లు తెలిపారు. వీరిలో గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి ఈ నెల 18న 156 మంది, 19న 177 మంది హజ్​ వెళ్లనున్నారు. గన్నవరం నుంచి బయల్దేరే వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక్కొక్కరికి రూ. లక్ష ఆర్థిక సాయం ప్రకటించిందని మంత్రి వెల్లడించారు. కార్యక్రమంలో ఏపీ హజ్ కమిటీ చైర్మన్ హాజీ షేక్ హసన్ బాషా, మైనార్టీ సంక్షేమశాఖ కార్యదర్శి సీహెచ్ శ్రీధర్, ఏపీ ఉర్దూ అకాడమీ చైర్మన్ ఫరూక్ షుబ్లీ పాల్గొన్నారు.

గన్నవరం విమానాశ్రయం నుంచి మక్కాకు హజ్ యాత్రికులు (ETV Bharat)

ప్రత్యేక వసతులతో శిబిరాలు: హజ్ యాత్రికులకు ఆర్థిక సాయాన్ని అందించేందుకు 6 కోట్ల 40 లక్షల రూపాయల విడుదలకు ప్రభుత్వం అనుమతులిచ్చిందని తెలిపారు. విజయవాడ, హైదరాబాద్, బెంగళూరు విమానాశ్రయాల నుంచి హజ్ యాత్రకు వెళ్లే రాష్ట్రానికి చెందిన వారికి ప్రత్యేక వసతులతో శిబిరాలు నిర్వహించేందుకు ఈ నిధులు వినియోగించనున్నట్లు చెప్పారు.

'హజ్​ యాత్ర కోసం మొదటి సారిగా విజయవాడ ఎంబార్కేషన్‌ పాయింట్​ ఏర్పాటు చేశారు. ప్రభుత్వం ఏర్పాట్లు చాలా బాగా చేశారు. అన్ని సదుపాయాలు బాగున్నాయి. మేము ఊహించిన దాని కంటే హజ్​ కమిటీ అద్భుతమైన సేవలందించింది. అల్లా దగ్గరకు వెళ్లే మా ప్రయాణం కూటమి ప్రభుత్వ కల్పించిన సౌకర్యాలతో ఎంతో సాఫీగా ఆనందంగా ప్రారంభమయ్యింది.' - హజ్​ ప్రయాణికులు

హజ్​ యాత్రికులకు కూటమి సాయం: విజయవాడ ఎంబార్కేషన్‌ పాయింట్‌ నుంచి హజ్‌ యాత్రకు వెళ్లేందుకు దరఖాస్తు చేసుకున్న యాత్రికుల ఖాతాల్లో రూ.లక్ష చొప్పున ఆర్థిక సాయాన్ని జమ చేసినట్లు రాష్ట్ర హజ్‌ కమిటీ ఛైర్మన్‌ హసన్‌ బాషా గతంలోనే తెలిపారు. విజయవాడ నుంచి హజ్‌ యాత్రకు వెళ్లే వారు ఎక్కువమంది లేకపోవడంతో 2025లో ఎంబార్కేషన్‌ పాయింట్‌ను కేంద్రం రద్దు చేయగా, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చొరవ తీసుకుని కేంద్రానికి లేఖ రాయడంతో దానిని పునరుద్ధరించిన సంగతి తెలిసిందే.

ముస్లింలపై చిత్తశుద్ధి ఉంటే వైఎస్సార్సీపీ బురద జల్లడం మానుకోవాలి: ఎంఏ షరీఫ్‌

హజ్​యాత్రకు రూ.1 లక్ష సాయం - ఎలా పొందాలో తెలుసా?

