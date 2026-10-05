దేశంలోనే తొలిసారిగా 3డీ ప్రింటింగ్ ఇళ్లు - ఏపీలో సరికొత్త గృహ నిర్మాణ శకం
తొలిసారిగా అత్యాధునిక 3డీ కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ సాంకేతికతతో నిర్మించే ఇళ్లకు గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మండలం బుర్రిపాలెం వేదికగా నిలిచింది. ఈ ఇళ్ల నిర్మాణానికి కేంద్రమంత్రి శివరాజ్ సింగ్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భూమిపూజ చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 9:59 AM IST
3D concrete printed houses in AP : తక్కువ ఖర్చు, ఎక్కువ మన్నిక, ప్రకృతి విపత్తులను సమర్థవంతంగా తట్టుకునే సామర్థ్యంతో గృహ నిర్మాణ రంగంలో ఏపీ సరికొత్త అధ్యాయానికి తెరతీసింది. దేశంలోనే తొలిసారిగా అత్యాధునిక 3డీ కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ సాంకేతికతతో నిర్మించే ఇళ్లకు గుంటూరు జిల్లా తెనాలి మండలం బుర్రిపాలెం వేదికగా నిలిచింది. ఈ నూతన సాంకేతికతతో చేపడుతున్న ఇళ్ల నిర్మాణానికి కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భూమిపూజ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన నమూనా ప్రదర్శనను కేంద్ర సహాయ మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, రాష్ట్ర మంత్రులతో కలిసి వారు పరిశీలించారు.
పరిశ్రమల్లో 20 ఏళ్లుగా 3డీ ప్రింటింగ్ ఉపయోగిస్తున్నప్పటికీ గృహ నిర్మాణంలోకి తీసుకురావడం దేశంలోనే ఇదే తొలిసారి అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ ఇళ్ల నిర్మాణంలో ఎలాంటి ఇనుప కడ్డీలను వినియోగించరు. దీనివల్ల ఇనుము తుప్పు పడుతుందనే సమస్యే ఉత్పన్నం కాదని సెంట్రల్ బిల్డింగ్ రీసెర్చ్ ఇనిస్టిట్యూట్ (సీబీఆర్ఐ) చీఫ్ సైంటిస్ట్ అజయ్ చౌరాసియా వివరించారు. కేవలం 20 శాతం సిమెంట్, 70 శాతం ఫ్లైయాష్, 0.1 శాతం పీపీ ఫైబర్తో పాటు విస్కాసిటీ మోడిఫైయింగ్ ఏజెంట్, సూపర్ ప్లాస్టిసైజర్ వంటి రసాయనాలను ఇందులో వినియోగిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఈ ఇళ్లకు 80 నుంచి 90 ఏళ్ల పాటు మన్నిక ఉంటుందని, భూకంపాలు, వరదల్లాంటి ప్రకృతి విపత్తులను సైతం తట్టుకుంటాయని వివరించారు.
ఏసీ లేకుండానే చల్లదనం : ఈ అత్యాధునిక సాంకేతికతతో 100 ఇళ్లను ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారని సీఎం చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు. దీనికి సీబీఆర్ఐ సైంటిస్ట్ అజయ్ బదులిస్తూ కేవలం 3 నెలల్లోనే 100 గృహాలను సిద్ధం చేయవచ్చని తెలిపారు. సగటున ఒక్కో ఇంటి నిర్మాణానికి కేవలం 10 రోజులు మాత్రమే పడుతుందన్నారు. సాధారణ ఇళ్లతో పోలిస్తే 20 నుంచి 30 శాతం వరకు ఖర్చు ఆదా అవుతుందని వివరించారు. 3డీ విధానంలో గోడలను పొరలు పొరలుగా నిర్మిస్తారు. ఈ పొరల మధ్య ఉండే ఖాళీల్లో మట్టిని నింపడం వల్ల వేడిని సులభంగా నియంత్రించవచ్చు. ఏసీలు, కరెంటు వాడకం లేకుండానే బయటి వాతావరణం కంటే లోపల 8 డిగ్రీల సెల్సియస్ తక్కువ ఉష్ణోగ్రత ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు. గోడల్లో తేమ, సీపేజ్ ఇబ్బందులు అస్సలు ఉండవు. ఖాళీల గుండా ప్లంబింగ్, ఎలక్ట్రికల్ వైర్లను సులభంగా అమర్చుకోవచ్చు. 2 అంతస్తులు నిర్మించుకునేలా పునాది కూడా పటిష్ఠంగా ఉంటుంది.
ఇళ్లు నిర్మించే చిన్న 3డీ ప్రింటింగ్ యంత్రం ధర రూ.50 లక్షలు కాగా, పెద్ద యంత్రం ధర రూ.1.40 కోట్లు ఉంటుంది. వీటి కాలపరిమితి మూడేళ్లు. ఒక్కో యంత్రంతో 3 వేల ఇళ్లను నిర్మించవచ్చు. యంత్రం, నిర్మాణ వ్యయాలను కలిపితే ఒక్కో ఇంటి సూపర్ స్ట్రక్చర్కు సుమారు రూ.2.50 లక్షల వరకు ఖర్చవుతుంది. ఈ కొత్త విధానం వాణిజ్యపరంగా సక్సెస్ అయితేనే భారీ ఎత్తున విస్తరించగలమని సీఎం చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. బుర్రిపాలెం, ఓబులనాయుడుపాలెంలో చేపట్టిన 177 ఇళ్లను ముందుగా మూడు నెలల్లో పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. ఆ తర్వాత పది యంత్రాలను కొనుగోలు చేసి 5 వేల ఇళ్లను నిర్మిద్దామని దిశానిర్దేశం చేశారు. ఈ భారీ ప్రాజెక్టులో డ్వాక్రా మహిళలను భాగస్వాములను చేసి, వారికి ప్రత్యేక శిక్షణ అందించాలని అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. డ్వాక్రా సంఘాల ద్వారా యంత్రాలను కొనుగోలు చేయించి వారికి స్థిరమైన ఆదాయం కల్పించేలా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలన్నారు.
'సీఎం స్ఫూర్తితోనే ఐఏఎస్ అయ్యా': ఎన్టీఆర్ హయాం నుంచి 2014-19 మధ్య ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో చంద్రబాబు పేదల గృహనిర్మాణంలో తీసుకొచ్చిన వినూత్న సంస్కరణలను గృహనిర్మాణ శాఖ ప్రత్యేక కార్యదర్శి హెప్సిబారాణి ఈ సందర్భంగా కేంద్ర మంత్రికి వివరించారు. ఇదే క్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకున్నారు. "హెప్సిబారాణి తండ్రి ఒకప్పుడు నా హయాంలో గృహనిర్మాణ శాఖలో ఏఈగా పనిచేశారు. ఇప్పుడు ఆమె అదే శాఖకు ప్రత్యేక కార్యదర్శిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు" అని తెలిపారు. దీనికి హెప్సిబారాణి స్పందిస్తూ, "నా చిన్నతనంలో సీఎంగా చంద్రబాబు గారు మా ఇంటికి వచ్చారు. ఆ రోజు ఆయన ఇచ్చిన స్ఫూర్తితోనే నేను ఐఏఎస్ అధికారిని అయ్యాను. రాష్ట్రంలో సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఇక్కడికి వచ్చాను" అని వివరించారు.
ప్రతి కుటుంబానికి భరోసా కూటమి ప్రభుత్వం - 2029లోపు ఇళ్ల నిర్మాణాలు పూర్తిచేస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
ఏపీకీ నేను మామయ్యనే - అభివృద్ధిలో రాష్ట్రం ప్రథమ స్థానంలో నిలవబోతోంది: కేంద్రమంత్రి శివరాజ్ సింగ్