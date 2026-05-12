గడువు తీరిన వాటితో మంటలను ఆర్పేదెలా? - ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లోనే నిబంధనలు బేఖాతరు!
ఇళ్లు, కాలేజీల్లో తప్పనిసరి అంటున్న అధికారులు - ప్రభుత్వ ఆఫీసుల్లోనే పట్టించుకోని ఆఫీసర్స్ - గడువు పూర్తయ్యి, పని చేయని స్థితికి చేరిన అగ్నిమాపక యంత్రాలు
Published : May 12, 2026 at 12:18 PM IST
Fire Extinguishers Unavailable : రాష్ట్రంలో సూర్యుడు మండిపోతుండటంతో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. మరోవైపు మంటలతో హైదరాబాద్ ఊపిరి పీల్చుకోలేకపోతుంది. దీనివల్ల రూ.కోట్లల్లో ఆస్తి నష్టం, పలుమార్లు ప్రాణ నష్టం సంభవిస్తోంది. అగ్నిమాపక యంత్రాలు ఇళ్లు, అపార్ట్మెంట్లలో ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పే అధికారులు, తాము ఉద్యోగ బాధ్యతలు నిర్వహించే ఆఫీసుల్లో మాత్రం ఆ నిబంధనను పాటించడం లేదు. ప్రతి రోజు ఎంతో మందికి సేవలందించే ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, హాస్పిటల్స్, పోలీస్ స్టేషన్స్, ఆర్టీసీ డిపో ప్రాంగణాల్లో అగ్ని ప్రమాదాల నివారణ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా మారింది. పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందంటే మంటలు వ్యాపిస్తే, వాటిని నియంత్రించడానికి కనీస పరికరాలు కూడా అందుబాటులో లేవు. ఫైర్ అలారమ్ సిస్టమ్, ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్స్, నీటి పైపులు, స్పింక్లర్లు, ఇసుక బకెట్లు వంటివి కొన్ని కూడా కనిపించడం లేదు.
పోలీస్ స్టేషన్లలో మచ్చుకైనా కానరావు : కూకట్పల్లి ఠాణోలో ఒక అగ్నిమాపక సిలిండర్ కూడా లేదు. కేపీహెచ్బీ ఠాణాలో రెండు, మూడు ఉన్నాయి. కానీ వాటిపై ఎక్స్పైరీ తేదీలు కనిపించవు. సరూర్నగర్ ఆబ్కారీ, దుండిగల్లోని పోలీస్ స్టేషన్లోనూ ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లు లేవు. పటాన్చెరులోని ఠాణాలో కూడా ఇదే పరిస్థితి ఉంది.
హాస్పిటల్స్లో తుప్పుపట్టిన పరికరాలు : గాంధీ హాస్పిటల్లో 2003లో కొత్త భవనం అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఎనిమిది అంతస్తుల్లో ఫైర్సేఫ్టీకీ సంబంధించిన పైపులైన్లు, ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లు మొదలైన వాటిని అమర్చారు. కానీ సరైన నిర్వహణ లేకపోవడంతో ఆ పరికరాలన్నీ తుప్పుపట్టాయి. కొన్నేళ్ల క్రితం షార్ట్సర్క్యూట్తో అగ్ని ప్రమాదం జరగడం వల్ల విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థకు చాలా నష్టం వాటిల్లింది.
ఇక ఖైరతాబాద్లోని కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్, వెల్నెస్ కేంద్రాల్లోని ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లు ఎక్స్పైరీ డేట్ పూర్తయ్యాయి. కానీ ఇప్పటి వరకు కొత్తవి అమర్చలేదు. కూకట్పల్లి నియోజకవర్గంలోని యూపీహెచ్సీలు, బస్తీ దవాఖానాలు, పటాన్చెరు అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్, శేరిలింగంపల్లి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో అగ్నిమాపక పరికరాలను ఏర్పాటు చేయడం మరిచిపోయారు. ఇలాంటి సమస్యలతోనే చాలా ఆరోగ్య కేంద్రాలు, బస్తీ దవాఖానాలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి.
కాలం చెల్లిపోయిన అగ్నిమాపక యంత్రాలు : కాప్రా, ఉప్పల్, నాచారం వంటి సర్కిల్ కార్యాలయాలు, ఎంఎంసీ జోనల్ ఆఫీసుల్లో గడువు అయిపోయిన ఎక్స్టింగ్విషర్లు అక్కడక్కడా ఉన్నాయి. అమీర్పేటలోని హెచ్ఎండీఏ మైత్రీ విహార్ భవనంలో ఫైర్ హైడ్రాంట్, ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లు ఉన్నప్పటికీ నిర్వహణ మాత్రం లోపించింది. జీహెచ్ఎంసీ అంబర్పేట సర్కిల్ కార్యాలయం, ఎంఎంసీ జోనల్ ఆఫీసుల్లో ఎక్స్పైర్ డేట్ అయిపోయిన ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లు అక్కడక్కడా ఉన్నాయి. అమీర్పేటలోని హెచ్ఎండీఏ మైత్రీ విహార్ భవనంలో ఫైర్ హైడ్రాంట్, ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లు ఉన్నా, నిర్వహణ లోపాలున్నాయి.
జీహెచ్ఎంసీ అంబర్పేట సర్కిల్ కార్యాలయం, సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ బోర్డు ప్రధాన కార్యాలయంలో టైం అయిపోయిన పరికరాలే ఉన్నాయి. అబిడ్స్లో ఎనిమిది అంతస్తుల జీహెచ్ఎంసీ కాంప్లెక్స్లో అగ్ని ప్రమాద నివారణ చర్యలు నామమాత్రంగానే ఉన్నాయి. గతంలో కోట్ల విజయ్భాస్కర్రెడ్డి ఇండోర్ స్టేడియంలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదం నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఒక్క దగ్గర ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్ అందుబాటులో ఉంది.
కాలేజీలో అందుబాటులో లేని జాగ్రత్తలు : కూకట్పల్లిలోని జేఎన్టీయూ వర్సిటీ పాలనా భవనంలో అగ్నిప్రమాదాలను నివారించే ముందస్తు జాగ్రత్తలు ఏమీ లేవు. అంతేకాదు కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ లేదా ఏసీబీ సిలిండర్లు ఒక్కటి కూడా కనిపించకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అయితే అగ్నిమాపక కేంద్రం అధికారులు నోటిసులిచ్చినా పట్టించుకోవడం లేదనే విమర్శలు ఉన్నాయి. బాలానగర్, కూకట్పల్లి మండలాల్లోని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఎలాంటి అగ్నిమాపక ఏర్పాట్లు లేవు. ఉస్మానియా వర్సిటిలోని న్యాయ, ఆర్ట్స్ కాలేజీలో అగ్నిని ఆపే యంత్రాలు ఏమీ లేవు. ఇంకా చెప్పాలంటే ఓయూ వైస్ ఛాన్స్లర్ పరిపాలనా భవనంలో ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లు ఉన్నా, వాటి కాలం చెల్లిపోయింది.
