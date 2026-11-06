ఇరుకు వీధుల్లో బాణాసంచా విక్రయాలు - పేలుడు సంభవిస్తే మంటలు ఆర్పేదెలా?
Firecrackers Sales in Hyderabad : ఇరుకు వీధులు, పక్కపక్కనే వాణిజ్య సముదాయాలు, నివాస భవనాలు, వాటి మధ్య బాణాసంచా నిల్వలు, విక్రయాలు చేపడుతుండటంతో స్థానికుల్లో ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
Published : November 6, 2026 at 10:06 AM IST
దీపావళి పండుగ సమీపించడంతో హైదరాబాద్ నగరంలో టపాసుల కొనుగోళ్లు జోరుగా సాగుతున్నాయి. ప్రధాన హోల్సేల్ కేంద్రాలు విక్రయదారులతో సందడిగా మారాయి. ఇరుకు వీధులు, పక్కపక్కనే వాణిజ్య సముదాయాలు, నివాస భవనాలు వాటి మధ్య బాణాసంచా నిల్వలు, అమ్మకాలు చేపడుతుండటంతో అక్కడి స్థానికుల నుంచి ఆందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పేలుడు పదార్థాల చట్టం-1884, పేలుడు పదార్థాల నిబంధనలు 2008 ప్రకారం బాణాసంచా విక్రయాలు, నిల్వలకు విక్రయదారులు సంబంధిత లైసెన్సులు తప్పనిసరిగా పొంది ఉండాల్సిందే.
విక్రయ కేంద్రాలకు అనుమతులు
దుకాణంలో విక్రయాలకు ఇచ్చిన అనుమతిని మరో ప్రాంతంలోని గోదాముకు అధికారులు వర్తింపజేయలేరు. దుకాణం, శాశ్వత నిల్వ కేంద్రం, తాత్కాలిక విక్రయ కేంద్రాలకు పర్మిషన్లు, చిరునామాలు, నిల్వ సామర్థ్యాలను క్షేత్రస్థాయిలో అధికారులు పరిశీలించాలి. జనావాసాలు, హోటళ్లు, ఇతర వ్యాపార సముదాయాల మధ్య ఉన్న నిల్వ కేంద్రాలపై ప్రత్యేకంగా ఎక్కువగా దృష్టిని కేంద్రీకరించాలి. అగ్నిమాపక శాఖ భద్రతా ఏర్పాట్లను పరిశీలించి రిపోర్టులు ఇవ్వాలి.
జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో వర్తించే ట్రేడ్ లైసెన్సు, భవన వినియోగం, స్థల అనుమతులను పరిశీలించాల్సి ఉంటుంది. పేలుడు పదార్థాల నిల్వ, విక్రయ నిబంధనల అమలును సంబంధిత లైసెన్సింగ్ అధికారులు పర్యవేక్షించాల్సి ఉంటుంది. గిఫ్ట్ ప్యాక్ల ధరల్లో పారదర్శకత ఏది? టపాసుల విక్రయాల్లో గిఫ్ట్ బాక్సులు, ఫ్యామిలీ ప్యాకుల పేరుతో వివిధ ధరలకు బాణాసంచాకు చెందిన పదార్థాలను విక్రయిస్తున్నారు. కొనుగోలుదారులు ధర, ప్యాకింగ్ వంటి వివరాలన్నింటిని క్షుణ్నంగా పరిశీలించి బిల్లు తీసుకోవాలి.
ప్రమాదం వస్తే రక్షణ ఉందా?
హైదరాబాద్ పాతబస్తీలోని అఫ్జల్గంజ్, బేగంబజార్, ఉస్మాన్గంజ్, సిద్దిఅంబర్ బజార్, ఫీల్ఖానా ప్రాంతాల్లో ఎన్ని టపాసుల దుకాణాలు, గోదాములకు అనుమతులిచ్చారు? ప్రమాదం జరిగితే అగ్నిమాపక వాహనాలు ఎలా చేరుకుంటాయి? ఎన్నిచోట్ల తనిఖీలు చేశారు? అనేది స్పష్టం చేయాల్సిన బాధ్యత అగ్నిమాపక అధికారులపై ఉంది. అనుమతులు ఇవ్వడమే కాదు, నిబంధనలు అమలవుతున్నాయో లేదో కూడా పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. దీపావళి పండుగ సందర్భంగా బాణాసంచా దుకాణాల ఏర్పాట్లు, కేటాయింపుల్లో ప్రభుత్వ అధికారుల పర్యవేక్షణ కొరవడిందనే విమర్శలు అధికంగా వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
అగ్నిమాపక శాఖ సూచిస్తున్న జాగ్రత్తలివే
ఇంటి ముందు టపాసులు కాల్చేటప్పుడు పిల్లలను ఓ కంట కనిపెడుతుండాలి. పెద్దల సమక్షంలోనే పిల్లలు బాణాసంచా కాల్చేలా పర్యవేక్షించాలి. ఇంటి ముందున్న రోడ్డు, వీధుల్లో కాల్చేటప్పుడు వచ్చిపోయే వాహనాలు, పాదచారులను గమనించాలి. ఇంటి వరండాలో ఆరేసిన దుస్తులు, ఇతరత్రా సామగ్రి ఉంటే ముందుగా వాటిని తీసేయాలి.ఇంటి పైన కూడా దుస్తులను తీసేయాలి. బాంబులు కాల్చేటప్పుడు ఇంటి ముందు బక్కెట్లో నీటిని సిద్ధంగా పెట్టుకోవాలి. కాటన్ దుస్తులనే ధరించడం ఉత్తమం. మహిళలు చీరలు ధరించినప్పుడు పైట(కొంగు)ను నడుముకు బిగించుకోవడం మంచిది.
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