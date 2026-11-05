క్రాకర్స్ షాపుల మధ్య 3 మీటర్ల దూరం తప్పనిసరి - అగ్నిమాపక శాఖ
Firecracker Shop Fire Safety : దీపావళి పండగ సమయంలో బాణాసంచా దుకాణదారులకు అగ్నిమాపక శాఖ పలు సూచనలు చేస్తోంది. నిబంధనలు పాటించకుంటే లైసెన్స్ రద్దు చేస్తామని హెచ్చరిస్తోంది.
Published : November 5, 2026 at 9:15 PM IST
చిన్నాపెద్దా అంతా ఒకేచోట చేరి ఆనందంగా బాణాసంచా కాలుస్తూ జరుపుకునే పండుగ దీపావళి. మరి ఇలాంటి పండుగ సమయంలో బాణాసంచా దుకాణదారులు అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. చిన్న తప్పు జరిగినా భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అందుకే ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా అగ్నిమాపక శాఖ సూచించిన నిబంధనలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. భద్రత ప్రమాణాలు తప్పకుండా పాటిస్తేనే బాణసంచా దుకాణాలకు అనుమతులు ఇస్తామంటున్న హైదరాబాద్ జిల్లా అగ్నిమాపక శాఖ అధికారి వెంకన్న పలు సూచనలు చేశారు.
తాత్కాలిక లైసెన్సులు జారీ
నిబంధనల ప్రకారంగా డిపార్ట్మెంట్లో కొన్ని ప్రాంతాల్లో బాణాసంచా దుకాణదారులకు తాత్కాలికంగా లైసెన్సులు జారీ చేయడం జరుగుతుందని అగ్నిమాపక శాఖ అధికారి తెలిపారు. అలాగే ఒక షాప్, మరో షాప్ మధ్య దాదాపు మూడు మీటర్లు గ్యాప్ ఇచ్చి దుకాణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. లైసెన్సులో సూచించిన పరిమాణంలో మాత్రమే దుకాణం పెట్టుకోవాలి. లీగల్, ఇల్లీగల్గా తయారు చేసిన వాటిని ఇందులో మిక్స్ చేయకూడదని సూచించారు. ఒక ప్రాంతంలో 100 కంటే ఎక్కువ దుకాణాలు పర్మిట్ చేయట్లేదని అగ్నిమాపక శాఖ అధికారి వెల్లడించారు. అలాగే నో స్మోకింగ్ బోర్డులు, 200 లీటర్స్ వాటర్ బ్యారెల్ నింపుకొని పెట్టుకోవాలని దుకాణాదారులకు సూచించారు.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
అలాగే అవకాశం ఉంటే డ్రై ఇసుక రెండు బకెట్స్ నింపి పెట్టుకోమని తెలిపారు. కేవలం పెద్దవారు మాత్రమే బాణాసంచాలను విక్రయించాలని, పర్మిట్ మించి బాణాసంచాలను దుకాణంలో ఉంచరాదని పేర్కొన్నారు. క్రాకర్స్పై ఎలాంటి డెమో కూడా చేయొద్దని తెలియజేశారు. కొనుగోలు దారుల వాహనాలు కూడా ఓ 15 మీటర్ల దూరంలో పార్క్ చేసుకోవడం మంచిదని సూచించారు. డిపార్ట్మెంట్ సూచించిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఎలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉంటాయి. ఈ సమయంలో కేవలం వ్యాపారంపై దృష్టి పెట్టకుండా మనిషుల విలువ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చూసుకోవాలని తెలిపారు.
లైసెన్స్ ఎలా పొందాలి
- దీనికి సంబంధించిన వెబ్సైట్లో యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్తో లాగిన్ కావాలి.
- ఆన్లైన్లో రూ.500 రుసుము చెల్లించిన తర్వాత వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు వస్తుంది.
అగ్నిమాపక శాఖ సూచనలివే
ఇంటి ముందు టపాసులు కాల్చేటప్పుడు పిల్లలను ఓ కంట కనిపెడుతుండాలి. పెద్దల సమక్షంలోనే పిల్లలు బాణాసంచా కాల్చేలా పెద్దలు పర్యవేక్షణ చేయాలి. ఇంటి ముందున్న రోడ్డు, వీధుల్లో కాల్చేటప్పుడు వచ్చిపోయే వాహనాలు, పాదచారులను గమనించాలి. ఇంటి వరండాలో ఆరేసిన దుస్తులు, ఇతరత్రా సామగ్రి ఉంటే ముందుగా వాటిని తీసేయ్యాలి.ఇంటి పైన కూడా దుస్తులను తీసేయాలి. బాంబులు కాల్చేటప్పుడు ఇంటి ముందు బక్కెట్లో నీటిని సిద్ధంగా పెట్టుకోవాలి. కాటన్ దుస్తులనే ధరించడం ఉత్తమం. మహిళలు చీరలు ధరించినప్పుడు పైట(కొంగు)ను నడుముకు బిగించాలి.
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